Aunque el estreno más esperado de Netflix para el día de Navidad fue la segunda parte de la quinta temporada de “Stranger Things”, no fue la única opción para los usuarios de la plataforma de la N roja en esa fecha. Para los que buscaban una conmovedora película sobre el duelo, la reconciliación y el amor llegó “Adiós, June”, que marcó el debut de Kate Winslet como directora y fue escrita por su hijo Joe Anders.

Este drama familiar cuenta con un elenco principal conformado por Winslet, Toni Collette (“Hereditary”, “The Sixth Sense”), Johnny Flynn (“Emma”, “Stardust”), Andrea Riseborough (“To Leslie”, “Mandy”), Timothy Spall (“Mr. Turner”, “Secrets & Lies”) y Helen Mirren (“The Queen”, “The Last Station”).

Además, narra la historia de cuatro hermanos cuyas vidas cambian cuando la enfermedad de su madre empeora. Mientras intentan lidiar con su enredada dinámica familiar, June (Helen Mirren), con ingenio, orquesta una despedida en sus propios términos. Entonces, “Adiós, June” ¿se basa en una historia de la vida real?

Kate Winslet interpreta a Julia, una de la hijas de las protagonista de la película "Adiós, June" (Foto: Netflix)

“ADIÓS, JUNE” ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es no. “Goodbye June” no se basa en una historia real, pero surgió de un lugar muy personal para el guionista Joe Anders. En conversación con Tudum contó que fue parte del curso de guion en la Escuela Nacional de Cine y Televisión. “Me animaron a escribir algo con el corazón y empecé a darle vueltas a estas ideas. Finalmente, se me ocurrió ‘Goodbye June’, una película sobre la muerte que se sentía accesible y llena de amor y esperanza”.

“Perdí a mi abuela a los 13 años, y nunca olvidaré lo maravilloso y a la vez extraño que fue que toda la familia estuviera a su lado y unida para despedirla en paz. La familia pudo darle el fallecimiento que se merecía, y fue realmente asombroso”, explicó el hijo de Winslet.

Anders contó que intentó “escribir una historia sobre cómo una familia se une más tras la pérdida, en lugar de separarse y destruirse. Quería contar la historia de algo que nos sucede a todos. Pero no quería que fuera deprimente. Quería que fuera inspirador y catártico de alguna manera”.

La reacción de Kate Winslet al leer el guion de “Adiós, June”

Winslet admitió que quedó cautivada por la visión de su hijo desde el primer borrador. “Lo leí y, tras haber leído cientos de guiones a lo largo de los años, me quedó claro que mi hijo era un escritor de verdad. Era evidente que tenía potencial para convertirlo en una película. Su historia era universal y divertida, y de alguna manera había captado con tanta precisión el carácter británico de cada personaje y el entorno que fue una lectura realmente impresionante”.

En una entrevista con Entertainment Weekly, la cineasta también mencionó que, “el objetivo era hacer una historia que se sintiera tan real que la gente pudiera, con suerte, ver algo de sí misma en estos personajes y contar una historia que trate sobre la pérdida, sí, pero que en realidad sea mucho más sobre una familia y mucho más sobre la vida y vivir y lo precioso que es todo.”

El drama familiar navideño "Adiós, June" marca el debut como directora de Kate Winslet (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí