La aparición de un cadáver en un tranquilo pueblo del norte de Georgia llama la atención de la reportera Anna Andrews (Tessa Thompson), quien parece decidida a descubrir la verdad en “Él y ella” (“His & Hers” en inglés). De hecho, ya tiene un sospechoso, su esposo, el detective Jack Harper (Jon Bernthal), quien desconfía del interés de su esposa en ese caso. Toda historia tiene dos caras, lo que significa que siempre hay alguien mintiendo. ¿Quién dice la verdad en este thriller psicológico? ¿La trama se basa en una historia de la vida real?

Tessa Thompson, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Crystal Fox, Sunita Mani y Rebecca Rittenhouse son parte del reparto principal de la serie que cuenta con seis episodios. A ellos se suman actores como Poppy Liu, Chris Bauer, Marin Ireland, Jamie Tisdale, Isabelle Kusman, Tiffany Ho, Kristen Maxwell y Leah Merritt.

El rodaje de “Él y ella”, que cuenta con Dee Johnson (“Compañeros de Viaje”) como showrunner, productora ejecutiva y guionista, y con William Oldroyd (“Eileen”, “Lady Macbeth”) como director del primer episodio y también es productor ejecutivo y guionista, se realizó desde el 24 de septiembre de 2024 en Atlanta, Georgia.

Jon Bernthal y Tessa Thompson son los protagonistas de la serie de suspenso y misterio "Él y ella", desarrollado por William Oldroyd (Foto: Netflix)

“ÉL Y ELLA” ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

“His & Hers” no se basa en una historia de la vida real, no obstante, se trata de una adaptación de la novela homónima de Alice Feeney, novelista y experiodista británica que se caracteriza por escribir en los géneros de misterio y suspenso. El libro publicado en 2020 fue un éxito en ventas.

“Recuerdo la primera vez que llegué al set de rodaje, y fue como si mis personajes hubieran cobrado vida”, contó la autora a Tudum sobre su experiencia al ver cómo su libro se convertía en serie de Netflix.

Por su parte Tessa Thompson señaló: “Estoy sumamente feliz de colaborar con un cineasta que admiro desde hace mucho tiempo y con un equipo increíble para crear una propuesta innovadora en un género del que nunca me canso. Desde el momento en que escuché lo que Will imaginaba hacer con el brillante libro de Alice Feeney hasta el momento en que visité el pueblo donde se ambienta nuestra historia, quedé cautivada”.

A pesar de que no se basa en un caso específico, “Él y ella” es un seductor y enrevesado thriller psicológico que utiliza elementos clásicos en este tipo de producciones en las que los protagonistas investigan un misterioso asesinado y desvelan algunos secretos en el proceso.

Sobre la trama principal, que señala que uno de los protagonistas miente, Jon Bernthal señaló que, “se trata de las narrativas que construimos para protegernos”.

Jon Bernthal asume el rol del detective Jack Harper, quien investiga un misterioso asesinato, en la serie de suspenso y misterio "Él y ella" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ÉL Y ELLA”?

“Él y ella” se estrenará el jueves 8 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie de suspenso solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

