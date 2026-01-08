CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después la impactante revelación del final “Él y ella” (“His & Hers” en inglés) y última escena de la serie de Netflix que cuenta con Dee Johnson (“Compañeros de Viaje”) como showrunner, es inevitable pensar en lo que sucederá con Anna Andrews (Tessa Thompson) y Jack Harper (Jon Bernthal). Aunque lograron resolver sus diferencias y salvar su matrimonio, el secreto que debe guardar la reportera podría volver a separarlos. Entonces, ¿habrá una segunda temporada? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

El brutal asesinato de Rachel (Jamie Tisdale) provoca que Rachel regrese a su pueblo natal en el norte de Georgia luego de pasar un año alejada de todo para lidiar con la muerte de su bebé. Está decidida a recuperar su puesto como presentadora de noticias y el caso que investiga su esposo, el inspector Jack Harper, podría ayudarle a recuperar los reflectores. No obstante, tiene que lidiar con su reemplazo, Lexy Jones (Rebecca Rittenhouse).

Debido a que Jack se acostó con la víctima poco antes de su muerte, debe ocultar las pistas que lo relacionen con el caso. Sin embargo, Anna no vio en la escena del crimen. Ambos parecen sospechosos, pero logran aclarar sus dudas a medida que avanza la investigación y tienen una conversación honesta. Pero no es el único asesinato. Entonces, ¿quién está detrás de todo?

Anna Andrews (Tessa Thompson) conoce a su rival Lexy Jones (Rebecca Rittenhouse) en los primeros episodios de la serie de suspenso "Él y ella" (Foto: Netflix)

“ÉL Y ELLA” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque Netflix aún no ha confirmado una segunda temporada de “His & Hers”, el último capítulo de la serie de Netflix, protagonizada por Tessa Thompson, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Crystal Fox, Sunita Mani y Rebecca Rittenhouse, sugiere que la historia de Anna y Jack podría continuar, ya que la reportera esconde un secreto que podría terminar con su felicidad.

No obstante, este thriller psicológico fue anunciado como una miniserie, así que probablemente no tenga más episodios. Aunque deja algo pendiente, los misterios principales fueron resueltos y la trama central tiene un cierre.

Al final de la primera temporada de “Él y ella”, Jack salva a Anna de las garras de Lexy Jones, quien al parecer quería cobrar una deuda del pasado. Debido a que la oficial Priya (Sunita Mani) le dispara no puede resolver a las acusaciones en su contra y oficialmente es la asesina de Rachel, Helen y Zoe. Sin embargo, esa no es la verdad, la verdadera asesina es Alice (Crystal Fox), la madre de Anna. La anciana buscaba venganza por lo que esas mujeres le hicieron a su hija cuando estaban en la escuela.

Alice confiesa sus crímenes a su hija en una carta. Tras conocer la verdad, Anna admira lo que hizo su madre, pero parece decidida a guardar silencio ahora que ha recuperado su trabajo y a su esposo, con quien cuida a la hija huérfana de Zoe y espera a su segundo bebé.

“Sería demasiado para que Jack lo digiriera”, señaló el guionista William Oldroyd a Tudum. “No querría estar presente en la Navidad familiar cuando Jack descubra que su suegra mató a su hermana. Es difícil”. Por su parte, Bernthal manifestó: “No quiero que Jack se entere”.

Jack (Jon Bernthal) y Anna (Tessa Thompson) retomaron su matrimonio al final de la serie de suspenso y misterio "Él y ella", pero aún tienen un secreto (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ÉL Y ELLA”?

“Él y ella” está disponible en Netflix desde el 8 de enero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva serie de suspenso solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

