CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la quinta temporada de “Machos alfa” (“Alpha Males” en inglés), Pedro (Fernando Gil), Raúl (Raúl Tejón), Santi (Gorka Otxoa) y Luis (Fele Martínez) lidian con la paternidad, crisis matrimoniales, novias creadas con IA, situationships y más. Cada problema los lleva a tomar decisiones cuestionables como asistir a un campamento para redescubrir la virilidad y rentar un departamento a escondidas de sus parejas para tener un lugar donde sentirse libres. ¿Qué sucede con los cuatro amigos, sus esposas y el resto de personajes principales de la popular serie española?

Para salvar su matrimonio, Marimar (Marta Hazas) envía a Raúl a terapia de conversión, además deja su trabajo como enfermera para enfocarse en su esposo y en convertirse en madre. Rául no quiere ser padre, así que se realiza la vasectomía. Cuando los intentos de Marimar fracasan, busca otras opciones, como adoptar. Una vez más, su esposo miente e inventa excusas.

En tanto, Esther (Raquel Guerrero) decide dejar su trabajo para dedicarse de tiempo completo a su pasión, la actuación. A pesar de que no tiene fe en el plan de su esposa, Luis prefiere no expresar sus opiniones y apoyarla incondicionalmente. Daniela (María Hervás) se siente culpable por “no ser una buena madre” y Pedro demuestra que puede cumplir con su rol de padre.

Raúl (Raúl Tejón) le propone a Pedro (Fernando Gil) rentar un departamento de solteros en la cuarta temporada de la serie española "Machos alfa" (Foto: Netflix) / Manuel Fiestas Moreno

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “MACHOS ALFA”?

Cuando su hija decide independizarse, Santi se plantea volver a ser padre. Debido a que sus últimas relaciones no funcionaron, evalúa la adopción. No es un buen candidato para criar a un bebé, así que busca otra opción: compartir la paternidad con una mujer, pero sin ningún vínculo afectivo. Tras varios intentos, conoce a Eva, quien parece ser la candidata perfecta hasta que se involucran físicamente. Otro asunto con el que lidia Santi es su novia creada con IA.

Por otro lado, Luz (Kira Miró) no se siente conforme con la dirección que ha tomado su vida tras casarse con Paz (Irene Arcos), quien se decide a complacer a su esposa con cosas materiales e ignora sus peticiones. Cuando Paz propone abrir la relación, Luz acepta, pero no está nada contenta al ver a otras mujeres en su casa.

En la cuarta temporada de “Machos alfa”, mientras los muchachos asisten a un brutal campamento para recuperar su virilidad, Luz invita a Esther y Daniela a un viaje secreto a Dubái. Ambas grupos la pasan mal por diferentes circunstancias y vuelven para intentar arreglar sus vidas. Ninguno tiene mucho éxito y continúan cometiendo errores.

Durante una cena con sus padres, Raúl descubre que es adoptado. Marimar considera que la revelación es una señal de Dios para que insistan con la adopción. Cuando les niegan la solicitud, Marimar opta por darle un hogar a un niño con alguna discapacidad. Por su parte, Daniela empieza a sentir celos al ver que Pedro tiene citas con otras mujeres, así que empieza a espiarlo.

La reacción de Santi (Gorka Otxoa), Luis (Fele Martínez) y Raúl (Raúl Tejón) al ver la obra de Esther en la cuarta temporada de la serie española "Machos alfa" (Foto: Netflix) / MANUEL FIESTAS/NETFLIX

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “MACHOS ALFA”?

¿Qué pasó con los Machos alfa?

El “tropiezo” de Santi y Eva se vuelve a repetir, pero prefieren ocultarlo para no entorpecer su proceso de compartir la paternidad de un bebé. Luego de acostarse con Daniela, Pedro cree que retomarán su relación, así que cancela su cita de Tinder. No obstante, es rechazado por Daniela. Cansado de la presión de Marimar, Raúl le pide el divorcio, pero ella propone asistir a una terapia grupal con un sacerdote. Raúl admite todas sus culpas para decepcionar a su esposa, sin embargo, consigue lo contrario.

En medio de tantas crisis de pareja, Paz le propone a Luz realizar un viaje para relajarse y llevarse a quien desee. Luz invita a sus amigos a Punta Cana. Lo que prometía ser una escapada al paraíso, se convierte en un infierno cuando Daniela le dice a Raúl que es “el hombre de su vida, pero no el amor de su vida”. Luis toma prestada la frase y la utiliza para confesarle a Esther lo que siente por Marimar.

Santi está emocionado porque Eva podría estar embarazada, pero la ilusión termina cuando Eva le asegura que no lo está y además termina cualquier tipo de relación con él. Para librarse de Marimar, Raúl asegura que desea convertirse en sacerdote y su religiosa esposa acepta no interponerse en su camino de fe.

Al final de la cuarta temporada de “Machos alfa”, todos regresan a casa para enfrentar sus problemas. Luz habla con Paz sobre su matrimonio. Pedro se muda a otro lugar y planea continuar con las citas. Raúl continúa con su mentira del llamado al sacerdocio. Esther quiere el divorcio y Luis no quiere perder a su familia. Los cuatro amigos se refugian en el departamento de solteros.

Santi (Gorka Otxoa) terminó su relación con Eva al final de la cuarta temporada de la serie española "Machos alfa". Pero ¿descartó la idea compartir la paternidad? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “MACHOS ALFA”?

La cuarta temporada de “Machos alfa” está disponible en Netflix desde el 9 de enero de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie española solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

