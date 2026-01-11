“Machos alfa” (en inglés: “Alpha Males”) llegó a Netflix, en diciembre del 2022, como una peculiar comedia española sobre cuatro amigos enfrentando la crisis de la masculinidad moderna. Desde entonces, la serie cuenta con el masivo respaldo del público... lo que la ha convertido en uno de los formatos más replicados de la plataforma de streaming de la “N” roja. Y es que la historia de Santi, Luis, Pedro y Raúl desató un efecto dominó que hizo que nacieran diversas adaptaciones locales en varios países europeos. Así, ¿te gustaría conocer cada una de ellas? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la versión original está protagonizada por los actores Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa y Fele Martínez, quienes lideran las cuatro temporadas de la serie (y la quinta que está en desarrollo).

¿Su trama? Muy divertida, ya que se centra en un cuarteto de amigos que se sienten perdidos en la nueva era del empoderamiento femenino y que luchan por adaptarse, cada uno a su propia—y caótica—manera.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Machos alfa” - Temporada 4:

LAS ADAPTACIONES DE “MACHOS ALFA” EN NETFLIX

Tal como te puedes imaginar, cada nueva versión de la serie española mantiene la premisa original, pero la adapta a las particularidades culturales de su territorio, con elencos propios y matices narrativos distintivos.

1. La versión francesa

Empiezo la lista con “Supermachos” (en su idioma original: “Super Mâles”), la adaptación francesa que se estrenó en enero del 2025.

Esta versión tuvo como protagonistas a Manu Payet, Guillaume Labbé, Vincent Heneine y Antoine Gouy, y estuvo a cargo de las productoras Grand Amour y Petite Panthère.

Nota: fue cancelada tras su primera temporada.

¿Qué dice su sinopsis? Cuatro amigos de mediana edad enfrentan problemas de amor, de la vida y profesionales en el París actual… ¿Desde cuándo ser hombre es tan difícil?

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. La versión neerlandesa

Por otro lado, "Gallitos" (en su idioma original: "Haantjes") es la adaptación de Países Bajos, la cual se lanzó en febrero del 2025.

Producida por Hollands Licht, la producción está protagonizada por Jeroen Spitzenberger, Waldemar Torenstra, André Dongelmans y Benja Bruijning.

¿Qué dice su sinopsis? Mientras lidian con una crisis de masculinidad, cuatro amigos intentan preservar sus vidas personales y profesionales en un mundo en constante cambio.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. La versión italiana

"Machos de verdad" (en su idioma original: "Maschi veri"), por su parte, es la versión italiana que llegó a las pantallas en mayo del 2025.

Protagonizada por Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari y Pietro Sermonti, la serie fue producida por la compañía Groenlandia.

¿Qué dice su sinopsis? Cuatro viejos amigos, Massimo, Mattia, Luigi y Riccardo, hacen malabares entre relaciones, carreras e intereses amorosos en un mundo donde ser hombre ya no es tan fácil.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. La versión alemana

Cierro la lista con "Hombres de verdad" (en su idioma original: "Alphamännchen“), la versión alemana que se estrenó en octubre del 2025.

Esta cuenta con Tom Beck, Moritz Führmann, Serkan Kaya y David Rott como protagonistas, y fue producida por Geißendörfer Pictures.

El póster de “Alphamännchen”, la versión alemana de la serie “Machos alfa” (Foto: Netflix)

¿Qué dice su sinopsis? Cuatro amigos cuarentones se esfuerzan por encajar en el nuevo mundo de la masculinidad moderna. Pero a veces sus mejores intenciones terminan en desastre.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí