CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de las cuestionables decisiones que tomaron Pedro (Fernando Gil), Raúl (Raúl Tejón), Santi (Gorka Otxoa) y Luis (Fele Martínez) en la cuarta entrega de “Machos alfa” (“Alpha Males” en inglés) y las consecuencias de las mismas, los que siguen la serie española de Netflix creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero junto a Daniel Deorador y Araceli Álvarez de Sotomayor esperan con entusiasmo las próximas aventuras de estos cuatro amigos que continúan lidiando con la masculinidad.

En los nuevos episodios de esta exitosa comedia, que ya cuenta con un gran número de adaptaciones como “Supermachos” o “Machos de verdad”, los protagonistas lidian con la paternidad, crisis matrimoniales, novias creadas con IA, situationships y más. Para recuperar su viralidad, Raúl propone asistir a un campamento especial, aunque sus amigos no están muy convencidos, no tienen más opción que acompañarlo.

Además, presiona para rentar una departamento que les permita “sentirse libres”, aunque él realmente busca un lugar dónde escapar de su esposa Marimar (Marta Hazas), quien se obsesiona con salvar su matrimonio, embarazarse y cuando eso no funciona, busca adoptar un bebé. En tanto, Santi busca una manera de volver a ser padre sin tener una pareja estable. Pedro intenta ser un buen padre para el bebé que tuvo con Daniela (María Hervás).

Santi (Gorka Otxoa) es el que más sufre en el campamento para recuperar la virilidad en la cuarta temporada de la serie española "Machos alfa" (Foto: Netflix) / MANUEL FIESTAS/NETFLIX

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 5 DE “MACHOS ALFA”

Netflix confirmó la quinta temporada de “Machos alfa” antes del estreno de la cuarta entrega. La plataforma de streaming de la N roja anunció que la temporada 4, que solo cuenta con seis episodios, a diferencias de las anteriores entregas que incluyeron diez, no sería la última.

“Estamos felices de continuar trabajando con Netflix, el respeto creativo es máximo pero la responsabilidad también. Sabes que tu trabajo se va a ver en todo el planeta. Sentimos mucho orgullo y satisfacción con el hecho de que la comedia española viaje”, aseguró Alberto Caballero.

No obstante, aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la temporada 5 de “Machos alfa” ni otras novedades de los nuevos capítulos. ¿Llegará en enero del 2027?

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “MACHOS ALFA”?

Al final de la cuarta temporada de “Machos alfa”, el viaje a Punta Cana termina en tragedia para todas las parejas. Mientras Luz (Kira Miró) regresa para aclarar las cosas con Paz (Irene Arcos), Rául engaña a Marimar con su supuesto llamado al sacerdocio para conseguir el divorcio, Pedro se muda de su casa tras el rechazo de Daniela, Santi no se convertirá en padre ni tiene una relación con Eva, Esther (Raquel Guerrero) quiere el divorcio después de que Luis le confesara que está enamorado de Marimar.

Los cuatro amigos están solteros y comparten un departamento, así que se vienen más aventuras. ¿Hasta dónde llegará Raúl para conseguir el divorcio? ¿Luis podrá recuperar a su esposa? ¿Pedro y Daniela volverán a estar juntos? ¿Santi continuará con la idea de volver a ser padre tras el regreso de su hija a la casa? ¿Cómo funcionará el matrimonio de Luz y Paz?

Raúl (Raúl Tejón) inventó una gran mentira para separarse de Marimar (Marta Hazas) en la cuarta temporada de la serie española "Machos alfa" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “MACHOS ALFA”

Aunque Netflix aún no ha confirmado el elenco de la quinta temporada de “Machos alfa”, no hay duda de que el reparto principal regresará para los nuevos capítulos. ¿Quiénes se unirán el elenco?

Gorka Otxoa como Santiago ‘Santi’ Peralta

Fele Martínez como Luis Bravo

Fernando Gil como Pedro Aguilar Prieto

Raúl Tejón como Raúl Camacho Sanchís

Paula Gallego como Alejandra ‘Álex’ Peralta Martínez

Raquel Guerrero como Esther Alonso

María Hervás como Daniela Galván

Kira Miró como Luz Ferreiro

Marta Hazas como Marimar

Paloma Bloyd como Irene

Cayetana Cabezas como Blanca Martínez

Irene Arcos como Paz Artigas

Fernando Gil retomará el papel de Pedro y Raúl Tejón retomará el papel de Raúl en la quinta temporada de la serie española "Machos alfa" (Foto: Netflix) / Manuel Fiestas Moreno

