“Alien: Earth” (“Alien: Planeta Tierra” en español), la serie precuela que se desarrolla dos años antes de los eventos de la película original de 1979, termina el 23 de septiembre de 2025, así que lo fanáticos de la popular franquicia tiene varias dudas sobre lo que sucederá en el último episodio de la ficción de Hulu y Disney+. Una de las preguntas más importantes es, ¿quién se convertirá en el nuevo anfitrión del T. Ocellus?

Trypanohyncha Ocellus, también conocido como T. Ocellus y El Ojo, es una forma de vida alienígena parásita que estaba a bordo de la nave exploratoria USCSS Maginot de la Corporación Weyland-Yutani en 2120, pero logró liberarse antes de que la Maginot se estrellara en Ciudad Prodigio, en Nueva Siam.

En el séptimo capítulo de “Alien: Earth”, Boy Kavalier (Samuel Blenkin) se entera de que, el T. Ocellus fue quien causó el accidente del laboratorio, así que pide hablar con la criatura. Fascinado por su inteligencia, decide darle un huésped humano para poder comunicarse mejor con él, incluso menciona que tiene al candidato perfecto. ¿En quién está pensando?

T. Ocellus o el Ojo alienígena tendrá un nuevo anfitrión en el nuevo episodio de la serie "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

¿QUIÉN PODRÍA SER EL NUEVO ANFITRIÓN DEL T. OCELLUS?

Joe Hermit

Boy está dispuesto a sacrificar a otro humano para evaluar la diferencia de inteligencia entre el Ojo y su huésped. Atom Eins sugiere conseguir a alguien estúpido y Boy parece tener a alguien en mente. Probablemente se trata de Joe Hermit, el hermano de Wendy (Sydney Chandler). Anteriormente, usaron su pulmón dañado para gestar un xenomorfo, así que no sería la primera vez que lo utiliza para sus propósitos.

No obstante, esto significaría complicar las cosas con Wendy, quien ya ha cuestionado los métodos del director ejecutivo de Prodigy. Sin embargo, Boy podría encontrar la manera de manipularlos a ambos para conseguir lo que tanto quiere. Podría aprovechar que Wendy y Joe están en medio de una crisis moral.

Joe Hermit (Alex Lawther) parece ser la primera opción de Boy para ser el anfitrión de el Ojo alienígena en la serie de ciencia ficción "Alien: Earth" (Foto: FX Productions)

Dame Sylvia

Dame Sylvia (Essie Davis) también podría convertirse en la siguiente anfitrión del T. Ocellus en “Alien: Earth”. Aunque la prioridad de Boy es ver a la criatura en un cuerpo con inteligencia promedio y descubrir si es capaz de llevarlo hasta su verdadero potencial, no descartaría la posibilidad de verlo actuar en una mente excepcional.

Principalmente, porque eso le ayudaría a librarse de Dame, quien lo ha estado alterando y a la que detesta por su apego a los Niños perdidos. ¿Está dispuesto a sacrificarla?

Sin embargo, aún existe otra opción para el último capítulo de “Alien: Earth”: Boy Kavalier podría convertirse en el nuevo anfitrión del T. Ocellus, quien podría estar manipulándolo para conseguir lo que necesita. ¿Boy caerá en una trampa?

Dame Silvya (Essie Davis) también podría convertirse en la siguiente víctima de T. Ocellus en la serie "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

Si te gustó esta nota sobre “Alien: Earth”, te puede interesar más contenido de series y películas que puedes encontrar en Mag:

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí