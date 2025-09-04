Si bien, en el episodio 5 de “Alien: Earth” titulado “En el espacio, nadie…” conocemos con mayor detalle lo que pasó antes de que la nave de Maginot se estrellara contra la Tierra, de seguro hay un suceso específico que no puedes – tampoco yo – sacar de tu mente; me refiero al momento en el que el ojo alienígena, alojado en Shmuel como huésped, se enfrenta a un xenomorfo. A raíz de lo que vemos, muchas interrogantes han invadido nuestra cabeza, en especial saber cuál es su verdadero origen. A continuación, lo que señala una teoría al respecto.

Antes recordemos que la pelea a bordo del puente de la Maginot comienza cuando un T. Ocellus toma el control del cuerpo del ingeniero, después de que logra incrustarse en su cerebro tras ingresar por su cavidad ocular. Una vez que se apoderó de todo su ser, usa las cuerdas vocales de Shmuel e imita el clásico sonido del alien para convocarlo; y vaya que lo logro, instante que comienzan a enfrentarse.

En "Alien: Earth", el Ojo alienígena estaría dotado de bastante inteligencia (Foto: 20th Television)

EL VERDADERO ORIGEN DEL OJO ALIENÍGENA EN “ALIEN: EARTH”, SEGÚN TEORÍA

Luego del fuerte enfrentamiento entre el Ojo alienígena, alojado en Shmuel, y el xenomorfo, en el que este último sale venciendo, pero no del todo, pues derrotó solamente al cuerpo del ingeniero, pero no al extraño espécimen que sale de la cavidad ocular para lanzarse sobre él, ha surgido una teoría sobre su verdadero origen.

Un ojo alienígena controlando el cuerpo de Shmuel se enfrenta al xenomorfo. Tras ser derrotado, el globo ocular sale y se va en busca de otro huésped (Foto: 20th Television)

En Reddit, los fanáticos de la serie tienen la teoría de que los xenomorfos y el T. Ocellus son rivales desde hace muchísimo tiempo; por lo tanto, son especímenes antiguos que no fueron creados inadvertidamente por David 8, sino antes, lo que significa que han peleado durante eones (período de tiempo muy extenso, equivalente a mil millones de años), publica Den of Geek.

“Asumo que los ‘ojos’ en el planeta donde evolucionó eran lo suficientemente parecidos. Alien mencionó otras formas de vida alienígenas varias veces en el pasado. La famosa frase ‘cacería de bichos’ de Aliens está adquiriendo un contexto aterrador sobre qué bichos están cazando”, escribió Generi Complaint.

Cuando el Ojo alienígena se alojó en el cuerpo de un gato en "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

No sólo ello, mencionan que el Ojo alienígena habría sido dotado de mucha inteligencia, algo que vemos cuando intenta avisar a Chibuzo que una de las “garrapatas” está escapando o también el momento en el que llama al xenomorfo para pelear, lo que ayuda al escape de Morrow y Zaveri de ser atacados. Aunque podemos pensar que se trataría de un espécimen no tan malévolo, es posible que esté buscando su propio beneficio, pues se da cuenta de todo, tal como nos lo hizo saber el instante que se percata que no cerraron bien el gabinete donde estaba su recipiente, por lo que con ayuda de sus tentáculos y balanceándose logra romperlo y huir.

Algo que llama poderosamente la atención es que tras la pelea con el alien, el T. Ocellus deja tendido el cuerpo derrotado de Shmuel y se abalanza contra él para enfrentarlo. Esto nos hace preguntarnos si en un cuerpo más grande podría vencer a los xenomorfos.

Ahora si pensamos que tomaría como huésped a un alien, resultaría casi imposible. De acuerdo con la teoría de los seguidores, los xenomorfos evolucionaron sin ojos para evitar los ataques del T. Ocellus, al considera su enemigo.

La oveja luego de que el ojo alienígena se apoderara de su ser en el episodio 4 de "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

