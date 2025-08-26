El universo de Alien regresa con una sorpresa para veteranos y nuevos fans. La serie “Alien: Earth” estrenó su tercer episodio en Disney+ y revolucionó el canon al responder un misterio que nadie había descifrado sobre los facehuggers, esas criaturas tan temidas del cine de ciencia ficción. Esta revelación, junto con los nuevos secretos del xenomorfo, eleva la tradición de la franquicia a un nivel inesperado.

Por primera vez, la anatomía y modus operandi del facehugger se detallan sin ambigüedades. El resultado: un giro en la mitología que cambia para siempre nuestra percepción sobre el origen del terrible Chestburster y lo que realmente ocurre bajo la máscara alienígena.

¿QUÉ MOSTRÓ ‘ALIEN: EARTH’ SOBRE LOS FACEHUGGERS?

Durante el procedimiento científico en la nave Maginot, los investigadores diseccionaron por primera vez a un facehugger en pantalla. Lo que descubren es una larva con aspecto de renacuajo, el verdadero implante biológico que el extraterrestre introduce en los humanos. Esta criatura se adhiere a los pulmones y se alimenta de tejido interno antes de provocar esa explosión torácica que aterroriza desde 1979.

Así cambia la historia de los xenomorfos

Hasta la llegada de “Alien: Earth”, la teoría más aceptada entre fans y especialistas era que el facehugger inyectaba un mutágeno capaz de transformar el cuerpo humano en un huésped adecuado. La nueva serie descarta esa hipótesis: la larva es un ser independiente y el proceso se asemeja más a la parasitación animal clásica que a una simple mutación. El ciclo vital del xenomorfo ahora tiene una capa más orgánica y terrorífica.

¿CÓMO VER “ALIEN: EARTH”?

“Alien: Earth” se emite -semanalmente- los martes, entre el 12 de agosto y el 23 de septiembre del 2025, a las 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET).

Cada episodio puede verse a través del canal FX, Hulu (Estados Unidos) y Disney Plus (Latinoamérica, España y otros países).

