Si también estabas esperando que el episodio 5 de “Alien: Earth” diera continuidad a los eventos que vimos al final del cuarto capítulo como la extraña relación de Wendy con un bebé xenomorfo, lo cierto es que tendremos que esperar un poco más, ya que este 2 de septiembre se rompió la estructura narrativa, pues en lugar de seguir la trama en donde la habíamos dejado, la serie retrocedió en el tiempo para darnos a conocer todo lo que ocurrió antes de que la nave de Maginot se estrellara contra la Tierra. En los siguientes párrafos, hago un recuento de los sucesos más importantes del episodio “En el espacio, nadie…”.

“UN TRAIDOR ENTRE NOSOTROS”

El capítulo comienza especificando que la nave se encuentra a “17 días de la Tierra”. De inmediato, aparece Morrow enterándose de un incendio de contención, la rotura de los controles de navegación y que uno o dos especímenes se escaparon. Sin embargo, eso no es lo peor, ya que el capitán Dinsdale y otro miembro de la tripulación fueron atacados por abrazacaras; mientras que el primero muere cuando intentan retirarle el parásito de su rostro, el segundo es llevado a un criosueño con el facehugger en la cara. Para el cíborg, las cosas están claras: hay alguien de su equipo que los está saboteando y provocó todo, por lo que activa protocolos para dar con el traidor.

Aunque empieza a entrevistar a los tripulantes, revisar sus registros de comunicaciones y sus movimientos al interior no logra dar con el responsable, algo que cambia cuando interroga al Sr. Teng, quien le indica que un miembro de la tripulación no esencial estaría detrás del boicot, pues nadie garantiza que cuando supuestamente duermen todos en su criocápsula, alguno de ellos permanezca todo momento en dicho espacio. Esto provoca que revise todas las conversaciones que tuvieron los miembros con la Tierra, y tras varios intentos descubre la identidad de quien los ha traicionado. Se trata de un hombre llamado Petrovich.

Morrow le dice a la capitana que está convencido de que alguien de su equipo los está traicionando y provocó el incendio y rotura de controles de navegación (Foto: 20th Television)

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA TRAICIÓN DE PETROVICH?

Petrovich fue sobornado por nada más y nada menos que el director ejecutivo de Prodigy Corp., Boy Kavalier, quien ya tenía conocimiento de la existencia de los especímenes que transportaba la nave; por tanto, al saber su valor para bioinvestigación, planeó que USCSS Maginot de Weyland-Yutani tuviera un aterrizaje forzoso en la ciudad Prodigy de New Siam con el fin de reclamarla como suya.

Para cumplir con su objetivo, a Boy no le interesó que toda la tripulación y varios ciudadanos de New Siam murieran. A cambio, él le prometió a Petrovich que lo convertiría en un híbrido, tal como lo vimos en la comunicación que tuvieron y fue descubierta por Morrow. Más adelante, vemos el final de este hombre a manos del cíborg, quien lo atraviesa por la espalda y levanta por los aires con el arma en forma de cuchillo equipado en su cuerpo, cuando trató de matarlo el momento que la nave estaba comenzando a colapsar.

Vale precisar que la forma de pensar y actuar de Boy Kavalier lo convierte en uno de los villanos más poderosos, pues está dispuesto a lo que sea con tal de conseguir lo que le interesa; no solamente acabando con la vida de la gente, también porque está tratando de crear un vínculo con el ojo alienígena, luego de experimentar con una oveja. Sin duda, quiere tener todo bajo control y dominar la Tierra, sin importar que los especímenes puedan causar daños al resto.

Morrow descubre que Boy Kavalier convenció a Petrovich de traicionarlo a todos en la nave (Foto: 20th Television)

ESPECÍMENES ALIENÍGENAS ESCAPAN DEL LABORATORIO

Cuando la oficial científica Chibuzo se encontraba analizando a dos garrapatas alienígenas, en cuyo recipiente que las contiene mete una rata muerta, no se percata que una de ellas se encontraba cerca de la tapa, por lo que logra escapar. Antes que esto suceda, el ojo alienígena, que también estaba en otro depósito, le advierte de este suceso tocando con uno de sus tentáculos el vidrio, pero ella no le hace caso; es más, ante su insistencia, decide colocarlo en otro lugar. El momento que se levanta, el espécimen que salió aprovecha para arrojar sus larvas en el tomatodo y luego se mete en su sándwich.

Justo en ese instante, aparece uno de sus compañeros quien se percata de esto y le indica lo ocurrido. Con ayuda de una pinza, Rahim logra meter a esa “garrapata” en su contenedor y le comenta a su colega que deben reunirse. Esto pasó cuando aún no descubrían al traidor y la existencia de un brote de xenomorfos, algo que alarma a Chibuzo, quien coge su bebida y sale alarmada del laboratorio sin cerrar con llave el estante que contenía el ojo alienígena, que aprovecha y rompe el vidrio para huir.

Cuando Chibuzo examina a algunos especímenes del laboratorio, antes de que uno escapara (Foto: 20th Television)

Cabe recordar que también el abrazacaras que fue metido a criosueño con un miembro de la tripulación que atacó al inicio del episodio, revienta dentro del cuerpo de este hombre. El momento que van a supervisar, no hay rastro de este extraño ser. Entonces, también está libre.

Tampoco olvidemos que cuando Morrow se enfrenta a Petrovich, este le dispara a uno de los miembros y lo mata. Las garrapatas al ver un agujero en su cabeza comienzan a ingresar.

El momento en el que una de las garrapatas se mete al cerebro del miembro de la tripulación asesinado por Petrovich (Foto: 20th Television)

LAS LARVAS HACEN DE LAS SUYAS

En la reunión del equipo para informar lo que está pasando sobre la rotura de los controles de navegación, el ingeniero espacial asistente Malachite bebe el agua que tenía Chibuzo. Nadie se percata que contiene larvas. Aunque ese instante no ocurre nada, más adelante cuando está revisando en otro ambiente los desperfectos con el oficial de ingeniería superior Shmuel, el joven empieza a arrojar sangre por la boca y se desmaya.

Malachite debe ser sometido a una cirugía, pero las cosas se complican cuando descubren que tiene varias larvas en el tracto digestivo, las cuales deben eliminar, pero Morrow da la orden que no les hagan nada y solamente las retiren. Cuando están sacando una, esta se pega de tal manera que cuando es arrancada coge parte del órgano del que sale un gas verde y se esparce ocasionando daños en los dos médicos que sangran por los ojos. Ante el pánico, la capitana sella dicho espacio y por consiguiente ve morir al muchacho y los dos especialistas. Al mismo tiempo, se conoce que Teng también fue atacado por un alien.

Tras beber el agua contaminada con larvas, Malachite es intervenido, pero todos terminan muriendo por un gas que sale (Foto: 20th Television)

OJO ALIENÍGENA SE ENFRENTA AL XENOMORFO

Después de que la capitana es perseguida por un alien, ella logra entrar a una de las cápsulas de control, donde se encuentra con Shmuel a quien le pide ayuda, pero el cuerpo del hombre fue tomado por el ojo alienígena y la ataca. Llega Morrow y también el xenomorfo, pero este último es atacado por el que fue oficial de ingeniería superior. Al final, el alien gana la batalla, pero tras la derrota, el globo ocular con tentáculos sale como si nada a buscar otro huésped.

Debido al enfrentamiento que tuvieron estos dos especímenes, se ve cómo el pequeño ser con tentáculos tiene la capacidad de alojarse en un cuerpo para aumentarle poder, agilidad y resistencia, tal como lo hizo con Shmuel. No sólo ello, también posee inteligencia, pues intentó alertar a Chibuzo cuando una de las garrapatas buscaba escapar o el momento que se percató que el contenedor donde estaba no se encontraba bien guardado para poder romperlo y huir.

Un ojo alienígena controlando el cuerpo de Shmuel se enfrenta al xenomorfo. Tras ser derrotado, el globo ocular sale y se va en busca de otro huésped (Foto: 20th Television)

EL PAPEL DE MORROW

Este episodio también nos presenta más sobre Morrow, de quien sabemos que tiene una hija. Bueno, tenía, ya que murió a los 19 años en un incendio, doce años después de que él se fue a cumplir su misión de 53 años al espacio. En varias escenas, lo vemos conmovido hasta las lágrimas recordando a la pequeña, de quien guarda varias cosas.

El mensaje que recibió Morrow por la muerte de su hija hace varias décadas (Foto: 20th Television)

También sabemos que él se preocupa por la seguridad de todos, pero ante la caída inminente de la nave a la Tierra, lo único que le importa son los especímenes a bordo, algo que logra, tal como lo vimos al final del episodio, así como al inicio de la serie cuando deja atrás a la capitana para llegar con el cargamento.

En la escena final del capítulo 5, Morrow se encuentra con Yutani, quien le dice que su abuela está muy agradecida con su trabajo, a lo que él contesta que le debe todo luego de haberlo acogido cuando era “un niño salvaje con un brazo paralizado”. Su lealtad va más allá, ya que ella le comenta que tendrá una reunión con Boy Kavalier para recuperar todo de la nave, pero este hombre sabe que el joven no cederá, por lo que propone ir para obligarlo e incluso matarlo.

Morrow se encuentra con Yutani y le ofrece sus servicios para recuperar los especímenes de la nave (Foto: 20th Television)

