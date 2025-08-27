Este 26 de agosto se emitió el episodio 4 de “Alien: Earth”, en el que por fin pudimos conocer qué pasó realmente con Wendy, quien tras recuperar la conciencia despertó y comenzó a guiarse por el sonido que emitía un ovomorfo el momento que era examinado. Como se recuerda, al final del tercer capítulo, ella logra llegar al laboratorio, donde inexplicablemente se desmaya. En dicho ambiente, Kirsh había retirado de un abrazacaras – hallado al interior del huevo – una especie de renacuajo que lo coloca en el contenedor en el que estaba uno de los pulmones de Joe, por lo que se mete dentro de este órgano. ¿Qué ocurre con este extraño ser? ¿Cuál es el estado de Wendy y qué le ocurrió exactamente? ¿Realmente tiene una conexión con los xenomorfos? Las respuestas a estas interrogantes y otros eventos importantes que sucedieron en el episodio titulado “Observación”.

En el episodio 3 de “Alien: Earth”, Wendy se desmaya en el laboratorio donde examinan a los ovomorfos (Foto: 20th Television)

WENDY PUEDE ESCUCHAR AL “BEBÉ” HALLADO EN EL ABRAZACARAS

Tras despertar del colapso que tuvo en el laboratorio, a Wendy le desconectan la audición por un momento para hablar sobre lo ocurrido, mientras Arthur cuestiona haberla mandado a dicha misión, Boy Kavalier opina lo contrario. Al lugar, llega su hermano a quien le dicen que por ahora Marcy no puede oírla. Segundos después, restablecen su audición para preguntarle por lo sucedido. Ella les comenta que escuchó los gritos que hacía el “bebé”, refiriéndose al renacuajo que sacaron del abrazacaras, algo que incomoda a Joe, por lo que pide parar, pero ella desea seguir, pues cree que la eligieron y quiere oírlos.

De esta manera, proceden a probar su audición que empieza en 20 mil hercios, mientras sube el rango sigue tranquila, pero luego solicita que se detengan al sentirlo muy fuerte. No sólo ello, Kavalier le pide que reproduzca el sonido que oyó, la muchacha obedece.

Posteriormente, va a su habitación acompañada de su hermano, a quien le pregunta si está enojado con ella por hablar con alienígenas o haberlo hecho ir al cementerio; él le dice que su enojo es con Prodigy por no haberle permitido verla en el hospital, además, él estuvo en la guerra.

El momento en el que Wendy puede imitar el sonido que escucho de los ovomorfos en el episodio 4 de "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

LA PELIGROSA AMISTAD QUE MORROW LOGRÓ CON SLIGHTLY

Luego de que Morrow implantó un chip en Slightly – sin que se dé cuenta en el capítulo anterior –, se comunica con él y lo manipula para ganarse su confianza hasta hacerlo su amigo. Aprovechando ello, le pide que le ayude a recuperar al menos uno de los huevos porque le pertenecen, pero el híbrido le contesta que no puede, aunque luego lo convence. Mientras ello ocurre, Kirsh estaba monitoreando al jovencito y sabe que conversa con alguien; por ello, cuando lo ve le realiza algunas preguntas entre ellas qué haría para defender a un amigo. Luego se va.

Más adelante, Slightly intenta entrar al laboratorio, pero no puede ya que se encuentra con Toodles. Esto se lo comenta a Morrow, a quien le dice que no podrá cumplir con lo encomendado, pero este el cíborg lo amenaza con hacerle daño a su familia; es más, junto a él está su madre muy aterrada y su chantaje alcanza incluso a los hermanos del híbrido, a quien le un plazo de 24 horas para cumplir con la misión, que cambia repentinamente: ahora, en lugar de llevar un huevo, debe poner a una persona al costado del ovomorfo, que al sentir la presencia humana eclosionará y provocará que salga un extraño ser que se alojará en el humano, así que no debe temer. Una vez que lo consiga, debe mantenerlo uno o dos días hasta que una “cosa” salga del rostro de esa víctima, el cual debe llevarlo con él. ¡El plazo está dado!

Kirsh está siguiendo sus pasos y – al parecer – escuchó lo que el muchacho hablaba, por lo que se acerca a uno de los huevos para acariciarlo, sin obtener respuesta alguna.

En "Alien: Earth", Morrow chantajea a Slightly para recuperar los experimentos de la nave estrellada en la tierra (Foto: 20th Television)

UNA PRUEBA ATERRADORA

En una cámara experimental de Prodigy realizan una prueba: ver qué sucede con la oveja que metieron ahí mientras liberan a un T. Ocellus. Lo ocurre sorprende a todos, ya que este parásito alienígena se mete dentro del animal por uno de sus ojos, el cual extrae y logra apoderarse de su cerebro generando un comportamiento extraño en él.

Debido a que la oveja transformada está mirando hacia otro lado, el jefe de esta compañía coge una pelota y la lanza sobre el vidrio para llamar su atención y lo logra. Cuando volteó, le pide que lo mire a él.

Una oveja poseída por un xenomorfo es el cruel experimento de “Alien: Earth” episodio 4 (Foto: 20th Television)

EL DESAFIANTE COMPORTAMIENTO DE NIBS

Mientras Arthur conversa con su esposa Dame, a la que le dice no estar conforme con los nuevos estudios que deben hacer con los aliens sin haber concluido bien las pruebas con los híbridos, aparece Nibs asegurando que está embarazada. A raíz de su insistencia, la científica se la lleva a su oficina, donde le realiza varias preguntas, pero la muchacha responde de forma desafiante; es más, en un momento se enoja con la mujer, quien se siente impotente y se da cuenta que no puede controlar dicha reacción.

Cuando le ofrece un té, se tranquilaza y espera paciente, pero mientras eso pasa, Sylvie le comenta que tiene una reunión y que debe ir a su cuarto acompañada de personal que llegó para escoltarla. Se escucha que la mujer describe todo como un “evento nivel 3”.

El "embarazo" de Nibs muestra que los híbridos podrían revelarse en "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

CONVENCEN A WENDY DE AYUDAR A PRODIGY DE DESCIFRAR A LOS ALIENS

Cuando Wendy señala que no deberían abrir los huevos, Boy Kavalier empieza a hablar de Joe, de quien dice no estar seguro de que deba quedarse con ellos, aunque podría cambiar de opinión si ella le ayuda a entender a los aliens, pero que le prometa que su hermano no será una distracción. Ella acepta gustosa.

Cabe mencionar que poco antes, Joe había conversado con Atom Eins sobre llevarse a Marcy, pero este le respondió que no podía pues ahora les pertenecía al haberla convertido en un prototipo transhumano, y una vez refinada alcanzaría la inmortalidad. No sólo ello, le comentó que él debía trabajar de ahora en adelante con ellos, si no aceptaba tendría que irse de la isla y nunca volver ni mencionar nada; es decir, perder todo contacto con su hermana. Él accede a los términos que le dan para quedarse.

En “Alien: Earth” episodio 4, Boy Kavalier convence a Wendy de que los ayude a descifrar a los aliens, a cambio le ofrece que su hermano se quedará con ellos (Foto: 20th Television)

LA VÍCTIMA DE SLIGHTLY PARA CUMPLIR EL PEDIDO DE MORROW

Cuando Sligtly ve que entre todos los híbridos se encuentra Joe, estalla de coraje y reclama el motivo por el que Wendy tiene privilegios. Si bien, algunos mencionan que es la mayor por haber sido la primera que pasó el experimento de convertirse en híbrido, él no entiende razones y menciona al resto que deben exigir que puedan comunicarse con sus seres queridos.

Aunque algunos piensan que tiene razón, otros consideran que lo mejor es quedarse en la isla, donde son reconocidos como “héroes”. Debido a ello, el muchacho ve en el hermano de Marcy a la persona que pondrá al costado de un ovomorfo para cumplir lo solicitado por Morrow y así poder salvar a su familia.

Forzado por Morrow, Slightly enfrenta un dilema con tal de salvar a su familia. Joe estaría en peligro, pue sería usado en los experimentos alienígenas en "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

LA RELACIÓN DE WENDY Y LOS XENOMORFOS

Wendy va al laboratorio donde se queda observando uno de los pulmones que le retiraron a su hermano durante su operación. De un momento a otro, del interior de este órgano parece que quiere salir algo… esto ocurre cuando el líquido se tiñe de sangre, se rompe el vidrio y emerge un pequeño xenomorfo. Ella se queda aterrada mirándolo.

Aunque temerosa, ella lo observa, al igual que este, pero un extraño suceso ocurre cuando la joven extiende su mano y el pequeño alienígena deja acariarse, mientras ella lo observa con ternura.

El sorprendente momento en que Wendy acaricia a un xenomorfo en “Alien: Earth” (Foto: 20th Television)

