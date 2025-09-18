”Camp Rock 3” está en producción. Después de años de especulaciones, Disney confirmó el desarrollo de una tercera entrega de la popular saga protagonizada por Demi Lovato y los Jonas Brothers. A pesar de que las críticas sobre las anteriores películas no son las mejores, los fanáticos están emocionados por la continuación de la historia que empezó en 2008 de la mano de Matthew Diamond.

Disney Channel y Disney+ han dado luz verde oficialmente a la tercera película, que contará con el regreso de Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas como Jason, Shane y Nate Gray, miembros de la banda ficticia Connect 3. Ellos también se desempeñarán como productores ejecutivos.

Sobre la historia que se contará en “Camp Rock 3”, se ha adelantado que los miembros de Connect 3 volverán al campamento musical que los vio crecer artísticamente para descubrir la próxima gran estrella luego de perder al telonero de su gran gira de reencuentro.

Los Jonas Brothers anuncian el inicio del rodaje de la película “Camp Rock 3” en Vancouver (Foto: Jonas Brothers /Facebook)

¿Demi Lovato formará parte de “Camp Rock 3”?

Todo parece indicar que Demi Lovato no retomará el rol de Mitchie Torres en la película “Camp Rock 3”. No obstante, la artista se desempeñará como productora ejecutiva junto a los Jonas Brothers.

Maria Canals-Barrera, quien interpretó a Connie Torres, la madre de Mitchie, en las anteriores películas, repetirá su papel. ¿Significa que Demi tendrá una aparición especial?

“Camp Rock 3” también cuenta con nuevos campistas. Liamani Segura (“Descendants: Wicked Wonderland”) como Sage, Malachi Barton (“ZOMBIES 4: Dawn of the Vampires”) como Fletch, Lumi Pollack (“Electric Bloom”) como Rosie, el recién llegado Hudson Stone como Desi, Casey Trotter (“The Thundermans”) como Cliff, Brooklynn Pitts como Callie y Ava Jean como Madison.

LISTA DE ACTORES DE ”CAMP ROCK 3”

Kevin Jonas como Jason Gray

Joe Jonas como Shane Gray

Nick Jonas como Nate Gray

Maria Canals-Barrera como Connie Torres

Liamani Segura como Sage

Malachi Barton como Fletch

Lumi Pollack como Rosie

Hudson Stone como Desi

Casey Trotter como Cliff

Brooklynn Pitts como Callie

Ava Jean como Madison.

Estos son algunos de los actores confirmado para la película musical "Camp Rock 3" (Foto: Disney Channel)

SINOPSIS DE ”CAMP ROCK 3”

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Camp Rock 3”, “mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, la tensión aumenta y las amistades se ponen a prueba, lo que da lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y romances. Los nuevos campistas de Camp Rock incluyen a la audaz y decidida Sage (Segura) y su tranquilo hermano Desi (Stone), la prodigio del violonchelo Rosie (Pollack), el baterista con su propio ritmo Cliff (Trotter), la reina de la coreografía Callie (Pitts), la intimidante influencer Madison (Jean) y el chico malo del campamento, Fletch (Barton)”.

