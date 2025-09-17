Después de años de rumores, por fin es oficial: Disney ha dado luz verde a “Camp Rock 3”, retomando la icónica saga juvenil que catapultó a los Jonas Brothers y a Demi Lovato al estrellato. Conoce lo que se sabe de la nueva película

La noticia llega exactamente quince años después de “Camp Rock 2: The Final Jam” y ya se viene realizando el rodaje en Vancouver con un reparto renovado dispuesto a conquistar a fans de todas las generaciones. Demi Lovato también regresa, pero con una función muy distinta.

¿QUÉ SE SABE SOBRE “CAMP ROCK 3”?

Kevin, Joe y Nick Jonas vuelven a dar vida a la banda Connect 3, en una cita nostálgica con los fans de la primera generación y con el claro objetivo de inspirar a nuevas audiencias.

Trama

El argumento de “Camp Rock 3” sitúa a Connect 3 de regreso al campamento tras perder a su telonero justo antes de una gira de reunión. Así, los hermanos Gray buscarán a la próxima gran estrella entre los nuevos campistas: Sage, una chica valiente y decidida; Desi, su tranquilo hermano; Rosie, prodigio del violonchelo; Cliff, un baterista único; Callie, gurú de la coreografía; Madison, influencer imponente; y Fletch, el chico rebelde del campamento.

La tensión y la competencia marcarán la trama mientras la música y los desafíos personales ponen a prueba viejas y nuevas amistades. María Canals-Barrera vuelve como Connie, la madre de Mitchie, y la dirección estará en manos de Verónica Rodríguez. La coreografía estará a cargo de Jamal Sims.

Los Jonas Brothers durante el primer día de rodaje de “Camp Rock 3” en Vancouver (Foto: Jonas Brothers /Facebook)

¿Y Demi Lovato?

Demi Lovato, aunque no interpretará a Mitchie Torres esta vez, ha declarado su entusiasmo por participar creativamente en el proyecto como productora ejecutiva, avalando el legado musical y emocional que la saga ha aportado a millones de espectadores.

EL NUEVO ELENCO QUE SE SUMA A “CAMP ROCK 3″

A la saga se unen jóvenes talentos como Liamani Segura (“Descendants: Wicked Wonderland”), Malachi Barton (“Zombies 4: Dawn of the Vampires”), Lumi Pollack (“Electric Bloom”), Hudson Stone, Casey Trotter (“The Thundermans”), Brooklynn Pitts, Ava Jean y Sherry Cola (“Joyride”), quienes prometen dar frescura y diversidad al film.

