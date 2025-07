Luego de haber revelado la razón por la que cree que los fans de los Jonas Brothers han “evolucionado”, Nick Jonas ha vuelto a ser noticia en el mundo del espectáculo por exponer cómo fue que se enteró que tiene diabetes tipo 1. ¿Te interesa saber qué es lo que dijo exactamente? Entonces no te vayas de esta nota.

Resulta que el también actor participó, junto a sus hermanos Joe y Kevin Jonas, en el pódcast de Penn Badgley ‘Podcrushed’, y ahí los músicos recordaron su ascenso al estrellato y cómo la salud empezó a deteriorarse durante la gira escolar de los Jonas Brothers en 2006. Es decir, cuando tenía 13 años. Justamente, sobre esto vamos a profundizar a continuación.

¿Qué es diabetes tipo 1?

Según indicó Nick, en ese momento comenzó “a perder mucho peso y, ya sabes, beber mucha agua, usar el baño todo el tiempo, todas las señales que ahora sé que son síntomas de diabetes tipo 1”, que es una enfermedad de por vida (crónica) por la cual hay un alto nivel de azúcar (glucosa) en la sangre, de acuerdo a MedlinePlus. La misma fuente informó que puede ocurrir a cualquier edad, pero que “se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes”.

“Es un testimonio de la falta de información y concienciación que había sobre la diabetes tipo 1 en aquella época”

“(Antes del diagnostico) no tenía ni idea. Solo sabía que no me sentía bien y que estaba perdiendo mucho peso. De hecho, es un testimonio de la falta de información y concienciación que había sobre la diabetes tipo 1 en aquella época”, aseguró el artista para luego contar el momento clave que lo llevó a visitar a un doctor.

Nick Jonas nació el 16 de septiembre de 1992 en Dallas, Texas, Estados Unidos. (Foto: Bryan Bedder / Getty Images for Hearst Magazines)

Teniendo en cuenta su relato, cuando estaban de gira en 2006, él y Joe visitaron un lugar en Lancaster, Pensilvania, para relajarse. “Él me hacía de chaperón. Un día fuimos a la piscina y me vio la espalda, llamó a mis padres y les dijo: ‘¿Saben? Algo va muy mal. Tienen que venir aquí’”, recordó.

Apenas dijo eso, Joe, que también estaba participando en el pódcast, recalcó que en ese entonces su hermano estaba “flaco”. Kevin, en tanto, sostuvo que se le podía “ver todos los huesos”. Luego Nick continuó: “Me sentía fatal. En fin, fui al médico y la glucosa normal debería estar entre 70 y 120 para una persona que no tiene diabetes tipo 1. La mía estaba por encima de los 900, lo cual obviamente es muy alto”.

Tras ello, el integrante de los Jonas Brothers elogió a sus “excelentes médicos” y dijo que, tras un breve tiempo en el hospital, estaba de nuevo en el escenario. “Ya sabes, una semana después de haber sido diagnosticado”, precisó.

Nick Jonas es un cantante, músico, actor, productor y director musical estadounidense, miembro de la banda Jonas Brothers. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

“Me estoy acercando a mi vigésimo año viviendo con la enfermedad, que coincide con el vigésimo año de la banda, casualmente”, manifestó segundos más tarde, explicando que cuando se trata del control de la diabetes, como el monitor de glucosa Dexcom G7 que ha promocionado, “los avances que hemos logrado son bastante asombrosos, en términos tecnológicos, e incluso la información que tenemos ahora en comparación con lo que teníamos entonces es realmente increíble”.

La nueva gira de los Jonas Brothers

Es necesario mencionar que la banda Jonas Brothers se fundó oficialmente en el año 2005 y justamente este año, a raíz del aniversario número 20 de la agrupación, los hermanos darán una gira llamada ‘Jonas20: Greetings from Your Hometown’. En las siguientes líneas podrás recibir información sobre las presentaciones relacionadas al tour.

10 de agosto - East Rutherford – Metlife Stadium

12 de agosto - Bristow – Jiffy Lube Live

14 de agosto - Camden – Freedom Mortgage Pavilion

15 de agosto - Virginia Beach – Veterans United Home Loans

17 de agosto - Hershey – Hersheypark Stadium

18 de agosto - Bethel – Bethel Woods Center for the Arts

19 de agosto - Syracuse – Empower Federal Credit Union Amphitheater at Lakeview

21 de agosto - Toronto – Rogers Centre

23 de agosto - Boston – Fenway Park

24 de agosto - Saratoga Springs – Broadview Stage at SPAC

26 de agosto - Tinley Park – Credit Union 1 Amphitheatre

28 de agosto - Detroit – Little Caesars Arena

30 de agosto - Rogers – Walmart AMP

31 de agosto - Dallas – Dos Equis Pavilion

04 de septiembre - Chula Vista – North Island Credit Union Amphitheatre

06 de septiembre - Inglewood – Intuit Dome

13 de septiembre - West Valley City – Utah First Credit Union Amphitheatre

18 de septiembre - Vancouver – Rogers Arena

20 de septiembre - Portland – Moda Center

22 de septiembre - Seattle – Climate Pledge Arena

25 de septiembre - San Francisco – Chase Center

26 de septiembre - Sacramento – Golden 1 Center

27 de septiembre - Anaheim – Honda Center

28 de septiembre - Phoenix – PHX Arena (formerly Footprint Center)

30 de septiembre - Albuquerque – Isleta Amphitheater

02 de octubre - Denver – Ball Arena

05 de octubre - Des Moines – Wells Fargo Arena

06 de octubre - Omaha – CHI Health Center Omaha

07 de octubre - Kansas City – T-Mobile Center

08 de octubre - Saint Louis – Enterprise Center

10 de octubre - Saint Paul – Xcel Energy Center

12 de octubre - Milwaukee – Fiserv Forum

14 de octubre - Nashville – Bridgestone Arena

16 de octubre - Tulsa – BOK Center

17 de octubre - Austin – Moody Center ATX

18 de octubre - San Antonio – Frost Bank Center

19 de octubre - Houston – Toyota Center

22 de octubre - Tampa – Amalie Arena

24 de octubre - Sunrise – Amerant Bank Arena

26 de octubre - Orlando – Kia Center

28 de octubre - Atlanta – State Farm Arena

29 de octubre - Raleigh – Lenovo Center

01 de noviembre - Lexington – Rupp Arena

02 de noviembre - Indianapolis – Gainbridge Fieldhouse

04 de noviembre - Knoxville – Food City Center

05 de noviembre - Charlotte – Spectrum Center

06 de noviembre - Columbia – Colonial Life Arena

08 de noviembre - Columbus – Schottenstein Center

09 de noviembre - Buffalo – KeyBank Center

11 de noviembre - Cleveland – Rocket Arena

12 de noviembre - Pittsburgh – PPG Paints Arena

