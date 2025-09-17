Tras ver en el capítulo 6 cómo acaba Tootles a causa de las polillas gigantes – a vista y paciencia de Kirsh y el T. Ocellus – y a Arthur siendo atacado por un abrazacaras, por fin este martes 16 de septiembre pudimos conocer qué ocurrió con el esposo de Dame Sylvia, si finalmente Morrow pudo conseguir un xenomorfo, si Wendy acepta la propuesta de su hermano para que huyan de la isla y cuál es el vínculo real que tiene la protagonista con el alien ahora que creció más. A continuación, todo lo que pasó en el episodio 7.

En "Alien: Earth", Arthur es atacado por un abrazacaras (Foto: 20th Television)

¿QUÉ PASÓ CON ARTHUR Y EL ABRAZACARAS?

Después de que Arthur fue atacado por un abrazacaras, Slightly lo arrastra hacia su habitación para esconderlo, tal como se lo había ordenado Morrow. Una vez que se encuentra en su cuarto, Smee llama a su puerta y lo deja entrar, sólo para darse con la ingrata sorpresa de que el científico está tendido en el suelo. En ese momento, el muchacho le cuenta que lo están chantajeando, por lo que solicita su ayuda para llevar el cuerpo a la playa. Mientras están saliendo, Kirsh los alcanza y arruina los planes del jovencito, pero el sintético le informa que está al tanto de todo y le indica por dónde ir para llegar más rápido.

Una vez fuera, los dos híbridos cumplen su misión, pero al ver a los soldados de Prodigy ocultan el cuerpo de Arthur, pero este misteriosamente desaparece. Sin embargo, casi al instante se encuentra al lado de ambos el científico, quien no recuerda nada, por lo que ellos le dicen que lo evacuaron porque hubo una contaminación en el laboratorio y la llevaron a la playa para que se ver a su esposa. Él comienza a recobrar la memoria y les dice para regresar, y que pese a todo los va a ayudar. Todo cambia cuando empieza a escupir sangre y el revienta pechos emerge de él y escapa; por lo que el hombre muere.

Cuando en "Alien: Earth", el abrazacaras sale de Arthur (Foto: 20th Television)

A pesar de lo ocurrido, Smee y Slightly llevan el cadáver de Arthur al punto de encuentro con Morrow y los soldados de Weyland Yutani, pero al ciborg le dice al muchacho que no le sirve y, pese a sus explicaciones, le comenta que falló. Pero él está empeñado con su equipo a obtener otra muestra.

Más adelante, alguien atrapa al revienta pechos pequeño y lo lleva a Prodigy, lugar a donde llega Morrow, quien es sorprendido por los soldados de Boy Kavalier al tomar conocimiento de lo que estaba pasando. Kirsh aparece con el pequeño espécimen capturado y le pide al ciborg y su equipo que se rindan, mientras son sometidos. En tanto, a los dos Niños Perdidos, el sintético les comenta que están castigados.

Kirsh le muestra a Morrow que atrapó al espécimen que salió del cuerpo de Arthur y que estaba buscando en "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

MARCY SE DA CUENTA QUE LOS HÍBRIDOS ESTÁN EN PELIGRO

Tras llegar de su mediación con Weyland Yutani, Kirsh y Kavalier presencian todo el desastre que se originó en el laboratorio, incluyendo la muerte de Tootles. Aunque Boy cree que se trató de un accidente, el sintético le explica que no fue así, pues le muestra los videos de lo que pasó cuando el híbrido entró a la celda, donde ven al T. Ocellus que controla a la oveja asustar al muchacho, provocando que se cayera y cerrara dicho espacio. Asimismo, menciona que las polillas gigantes lo atacaron porque seguro en su planeta – al no haber mucho material orgánico – evolucionaron para consumir minerales; es decir, cuerpos sintéticos. Por lo tanto, no atacaría humanos.

Mientras esto ocurre, llega Marcy, quien queda impactada; y aunque Boy le dice que debe guardar silencio, ella quiere contárselo a los Niños Perdidos porque considera que no están a salvo en dicho lugar. Posteriormente, empieza a comunicarse con el xenomorfo, que al parecer entiende lo que le dice, pues golpea su celda de vidrio.

Cuando Kavalier quiere saber el paradero de todos los híbridos, se percatan que Arthur desactivó el rastreador para dar con ellos. Más adelante, vemos a Boy Kavalier ir con Dame Sylvie, a quien le pregunta por el paradero de su esposo, pues ya saben que no salió en el transporte y desactivó todo. Ella queda preocupada.

En "Alien: Earth", el momento en el que Marcy se percata que todos los híbridos están en peligro (Foto: 20th Television)

¿HERMIT CONVENCE A MARCY DE ABANDONAR LA ISLA?

Hermit le plantea a Marcy que deben abandonar la isla, pero ella – tras contarle que Tootles murió – le contesta que se irá, pero con el resto; así que va en búsqueda de Nibs y Curly, pero esta última está molesta con la protagonista por haberle contado a su amiga que le borraron la memoria, pues solamente intentaban ayudarla. Aunque Wendy le da sus razones, solamente acepta seguirla Nibs, por lo que le hace prometer a Curly que no le diga a nadie sobre su huida.

Todo está listo, así que Marcy decide seguir a su hermano, no sin antes manipular los sistemas para liberar al xenomorfo, algo que hace, pero a su paso, el espécimen mata a varios empleados.

Ya de camino por la isla, los tres pasan por las tumbas de los Niños Perdidos con sus verdaderas identidades y se quedan mirándolos. Nibs plantea la duda sobre si realmente ellos siguen con vida tras convertirse en híbridos o si en realidad murieron y copiaron sus conciencias para llevarlas a cuerpos sintéticos.

Cuando, Nibs, Marcy y Hermit se encuentran con las tumbas reales de los Niños Perdidos en "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

EL NUEVO PLAN DE BOY KAVALIER

Tras lo ocurrido en el laboratorio con Tootles, Boy Kavalier está fascinado con el T. Ocellus, algo que ya sabíamos desde un inicio, pero al ver todo lo que ha provocado, decide analizar cuán inteligente es. Para ello, le pide que le diga las demás cifras decimales de π (pi).

Es así que el Ojo alienígena alojado en el cuerpo de la oveja que comienza a responder mediante pisadas, dejándolo muy fascinado. Esto lleva a pensar al fundador y director ejecutivo de Prodigy Corporation que debe implantarlo en un humano. ¿En quién decidirá hacerlo?

En "Alien: Earth", Boy Kavalier pone a prueba la inteligencia de T. Ocellus (Foto: 20th Television)

¿MARCY LOGRA ESCAPAR DE LA ISLA CON HERMIT Y NIBS?

Cuando Marcy, Hermit y Nibs están caminando en medio de la isla para huir, son interceptados por un equipo de asalto, por lo que Wendy les pide que se vayan, pero al no obtener una respuesta positiva, decide contactar al xenomorfo que los ataca y mata. Posteriormente, se acerca a ella y deja acariciarse, luego se va.

En "Alien: Earth", el xenomorfo ayuda a Marcy con los soldados (Foto: 20th Television)

Tras ello, llegan al muelle para escapar en la nave, pero un equipo de seguridad los esperaba, entre los amigos de Hermit, pues Siberia le reclama que no hiciera eso. Debido a que los tres estaban decididos a continuar, un soldado arroja el peluche de Nibs al mar provocando que se enoje, pues con su fuerza destroza la cara de este hasta matarlo.

Se desata una pelea y cuando Nibs está a punto de acabar con Siberia, Hermit le lanza una especie de descarga que la deja inconsciente. A lo lejos y escondido entre los árboles y las plantas, el xenomorfo observa todo. El episodio culmina con Marcy reclamándole muy molesta a su hermano.

En "Alien: Earth", así queda Nibs tras recibir una descarga por parte de Hermit (Foto: 20th Television)

