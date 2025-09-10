Después de conocer todo lo que ocurrió antes de que la nave de Maginot se estrellara contra la Tierra en el capítulo 5, este 9 de setiembre de 2025 por fin pudimos conocer los acontecimientos que quedaron en el aire en el episodio 4 cuando vimos a Wendy establecer una especie de conexión con un bebé xenomorfo. En los siguientes párrafos, te detallo los sucesos más importantes que sucedieron en el capítulo 6 de “Alien: Earth”. Recuerda que quedaron pendientes varios sucesos como el desafiante comportamiento de Nibs, el pedido que debe cumplir sí o sí Slightly tras las amenazas de Morrow y más.

LA EVOLUCIÓN DEL BEBÉ XENOMORFO

Después que Wendy y el bebé xenomorfo tienen un acercamiento, pues ella logra acariciarlo, sin que este le haga daño o huya, ella queda muy fascinada con él, pero pronto vemos que este “revienta pechos” comienza a crecer y se convertirá en uno más grande. Pero a ella no le interesa, solamente quiere tener mayor conexión con él.

Con el paso de los días, la muchacha pasa más tiempo en el laboratorio para ver a su “amigo”, incluso parece que pueden comunicarse, ya que ella al tener una gran inteligencia, estaría descifrando su lenguaje.

LO MEJOR PARA NIBS

Tras el comportamiento agresivo de Nibs con Dame Sylvie por decirle que no está embarazada al ser una híbrido, Atoms Eins sugiere que le borren la memoria, propuesta que es rechazada por Arthur. A pesar de su negativa, su esposa accede a realizar dicha intervención, lo que significa que el científico es despedido y debe abandonar Prodigy; si no lo hace, acabarán con su vida porque es considerado un intruso.

Una vez que ejecutan dicha operación, Nibs no recuerda lo que pasó los últimos días; por tanto, cuando Wendy le narra todo lo que vivieron, la jovencita nuevamente empieza a tener una crisis. Es ahí donde la mayor de los híbridos reclama a Dame Sylvie por borrarle la memoria y comienza a cuestionarse si realmente Prodigy ve a los Niños Perdido como personas o simplemente como un experimento.

El momento en el que la científica le cuestiona por estar mucho tiempo en el laboratorio con el xenomorfo, la llama por su nombre Wendy, pero esta le corrige señalándole que es Marcy.

HERMIT LE PROPONE A MARCY ABANDONAR PRODIGY

Hermit conversa con su hermana y le comenta que las razas alienígenas son peligrosas, pues su único fin es matar, pero Marcy le responde que todas las especies en el planeta también buscan sobrevivir y en ese afán se convierten en asesinas, al igual que los seres humanos. No sólo eso, la joven cree que los xenomorfos pueden ser buenos. Durante esta conversación, él le propone dejar Prodigy, pero ella no está muy convencida de hacerlo.

Aunque Kirsh le dijo a Hermit que Wendy debería quedarse para ayudar en los avances tecnológicos, él va con Arthur para que le diga la verdad, pues confía él. Al preguntarle si Marcy estaba segura en la isla, el científico se percata de las cámaras y le dice no, pero en la computadora le escribe que escapen; es más, le da un código para acceder a un barco y también desactiva el rastreador de la jovencita.

¿WEYLAND YUTANI Y PRODIGY LLEGARON A UN ACUERDO?

Weyland Yutani quiere recuperar su nave Maginot que se estrelló en New Siam, propiedad de Prodigy, por lo que trata de llegar a un acuerdo ante un moderador que representa a las cinco corporaciones. En la reunión, Boy Kavalier señala que no cree que haya sido un accidente – aunque nosotros ya sabemos que él mismo provocó todo para quedarse con la nave y lo que había dentro –, pero ella asegura lo contrario.

Al final, llegan a un pacto: Prodigy debe entregar los especímenes de vuelta a parte de recibir 20 mil millones de dólares para cubrir los daños ocasionados en dicha ciudad, pero Boy saca un as bajo la manga al señalar que devolverá todo dentro de seis semanas, el tiempo establecido de la cuarentena legal ante organismos extraterrestres. Como esto fue acordado por las cinco corporaciones, Yutani no tiene más opciones, y aunque le hace una contraoferta de indemnización por 50 mil millones de dólares, a Kavalier no le interesa.

Una vez que concluye todo, Morrow le comenta a Yutani que puede conseguir un xenomorfo en las siguientes horas. Como se sabe, él amenazó a Slightly de ayudarlo.

LOS HÍBRIDOS TAMBIÉN SON VÍCTIMAS DE LOS ESPECÍMENES

Luego de la reunión de mediación que tuvieron con Yutani, Kirsh le pide a Toodles ir al laboratorio en compañía de Curly para que lo ayude, pero por una extraña razón, él le dice que la muchacha no está pese a estar viéndola; así que va solo.

Al llegar, comienza a alimentar a todos los especímenes. Cuando es el momento de hacerlo en un espacio donde hay un nido de polillas gigantes, él rompe por accidente la compuerta, motivo por el que debe entrar; sin embargo, se asusta con la oveja que fue infectada por el Ojo alienígena, lo cual provoca que la celda de cierre. En ese instante, las polillas salen y sueltan una especie de ácido y proceden a consumirlo. Es decir, estos insectos no se alimentan de humanos, sino sintéticos e híbridos.

LA VÍCTIMA DE SLIGHTLY

Aunque Slightly trata que Hermit lo acompañe a ver “algo interesante”, no logra convencerlo, por lo que debe buscar otra persona para que lo acerque a los ovomorfos si no quiere que maten a su familia. En ese momento llega Arthur, quien luego de desactivar el rastreador de Wendy se percata que el de Tootles está inactivo. Los movimientos de ambos son seguidos por Kirsh a través de las cámaras, quien no hace nada y está como simple espectador.

El científico despedido entra al laboratorio con una clave de acceso y van con el muchacho, quien nos responde. Debido a que está muy ocupado, no se percata que Slightly llegó y abre las puertas de otra celda: la de los ovomorfo para luego cerrarla. Pese a que le pide dejarlo salir, el chico le dice que no tiene otra opción, pues están amenazando a su madre y hermanos. Tras unas súplicas más, un abrazacaras lo ataca. Cuando está tendido, esconde el cuerpo, tal como le indicó Morrow.

Además de Kirsh, quien está viendo todo lo que está pasando y no se lo comenta a Boy Kavalier, pese a que le pregunta si hay alguna novedad, hay otro ser que también está al tanto de lo ha pasado: la oveja con el T. Ocellus.

