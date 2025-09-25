Imogen Poots y Brett Goldstein son los protagonistas de la película "All of You", dirigida por William Bridges (Foto: Apple TV+)
Imogen Poots y Brett Goldstein son los protagonistas de la película "All of You", dirigida por William Bridges (Foto: Apple TV+)
“All of You” sigue a dos mejores amigos que tienen en secreto sentimientos profundos el uno por el otro, pero no se animan a empezar una relación por temor a perder el vínculo que formaron desde la universidad. La nueva explora las complicaciones del amor y la amistad a través de la historia de Simon (Brett Goldstein) y Laura (Imogen Poots). ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

El drama romántico fue escrito por el ganador del premio Emmy Brett Goldstein (“Ted Lasso”, “Shrinking”) y el ganador del premio Emmy William Bridges (“Black Mirror”), quien también se encargó de la dirección. Y cuenta con Imogen Poots y Brett Goldstein como protagonistas.

”, que también cuenta con las actuaciones de Zawe Ashton, Steven Cree, Jenna Coleman y Éva Magyar, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2024 y en el Festival de Cine de Londres BFI a principios del 2025, Pero también estará disponible en Apple TV+.

Simon (Brett Goldstein) y Laura (Imogen Poots) tiene una amistad de varios años en la película "All of You", así que temen arriesgarla apostando por una relación (Foto: Apple TV+)
Simon (Brett Goldstein) y Laura (Imogen Poots) tiene una amistad de varios años en la película "All of You", así que temen arriesgarla apostando por una relación (Foto: Apple TV+)

¿DE QUÉ TRATA “ALL OF YOU”?

, en “All of You”, “cuando una emocionante prueba de almas gemelas se presenta entre dos mejores amigos, pasan los siguientes doce años intentando resistir el impulso de cambiar el rumbo de sus vidas (matrimonio, hijos y tragedia), a pesar del innegable sentimiento de pertenencia.

Por lo que he visto en el tráiler, mientras Laura quiere realizar una prueba especial para encontrar a su alma gemela, Simon insiste en buscarla de manera tradicional y disfrutar del misterio que implica no saber quién es esa persona. Tras años de amistad, los sentimientos de los amigos solo se han intensificado, pero cuando finalmente, deciden darse una oportunidad no resulta tan bien.

¿CÓMO VER “ALL OF YOU”?

, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “ALL OF YOU”

ACTORES Y PERSONAJES DE “ALL OF YOU”

  • Brett Goldstein como Simon
  • Imogen Poots como Laura
  • Zawe Ashton como Andrea
  • Steven Cree como Lukas
  • Jenna Coleman como Robyn
  • Éva Magyar como Jay Gorin
  • Rebecca Osias
  • Kadiesha Belgrave
  • Alara-Star Khan
  • Jamie Langlands
  • Tariq Rasheed
  • Nathaniel Christian
  • Lizzy Mansfield
  • Nadia Albina como Jennie
  • Ieva Andrejevaite como Imma
  • Indi Chowdhury
  • Éva Magyar
Brett Goldstein se encarga de interpretar a Simon en la película romántica y dramática "All of You" (Foto: Apple TV+)
Brett Goldstein se encarga de interpretar a Simon en la película romántica y dramática "All of You" (Foto: Apple TV+)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “ALL OF YOU”?

All of You”, que cuenta con Aaron Ryder, Andrew Swett, William Bridges y Brett Goldstein como productores, tiene una duración de 98 minutos, es decir, 1 hora y 38 minutos.

