“All of You” sigue a dos mejores amigos que tienen en secreto sentimientos profundos el uno por el otro, pero no se animan a empezar una relación por temor a perder el vínculo que formaron desde la universidad. La nueva película de Apple TV+ explora las complicaciones del amor y la amistad a través de la historia de Simon (Brett Goldstein) y Laura (Imogen Poots). ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

El drama romántico fue escrito por el ganador del premio Emmy Brett Goldstein (“Ted Lasso”, “Shrinking”) y el ganador del premio Emmy William Bridges (“Black Mirror”), quien también se encargó de la dirección. Y cuenta con Imogen Poots y Brett Goldstein como protagonistas.

“All of You”, que también cuenta con las actuaciones de Zawe Ashton, Steven Cree, Jenna Coleman y Éva Magyar, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2024 y en el Festival de Cine de Londres BFI a principios del 2025, Pero también estará disponible en Apple TV+.

Simon (Brett Goldstein) y Laura (Imogen Poots) tiene una amistad de varios años en la película "All of You", así que temen arriesgarla apostando por una relación (Foto: Apple TV+)

¿DE QUÉ TRATA “ALL OF YOU”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, en “All of You”, “cuando una emocionante prueba de almas gemelas se presenta entre dos mejores amigos, pasan los siguientes doce años intentando resistir el impulso de cambiar el rumbo de sus vidas (matrimonio, hijos y tragedia), a pesar del innegable sentimiento de pertenencia.”

Por lo que he visto en el tráiler, mientras Laura quiere realizar una prueba especial para encontrar a su alma gemela, Simon insiste en buscarla de manera tradicional y disfrutar del misterio que implica no saber quién es esa persona. Tras años de amistad, los sentimientos de los amigos solo se han intensificado, pero cuando finalmente, deciden darse una oportunidad no resulta tan bien.

¿CÓMO VER “ALL OF YOU”?

“All of You” se estrenará el viernes 26 de septiembre de 2025 en Apple TV+, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “ALL OF YOU”

ACTORES Y PERSONAJES DE “ALL OF YOU”

Brett Goldstein como Simon

Imogen Poots como Laura

Zawe Ashton como Andrea

Steven Cree como Lukas

Jenna Coleman como Robyn

Éva Magyar como Jay Gorin

Rebecca Osias

Kadiesha Belgrave

Alara-Star Khan

Jamie Langlands

Tariq Rasheed

Nathaniel Christian

Lizzy Mansfield

Nadia Albina como Jennie

Ieva Andrejevaite como Imma

Indi Chowdhury

Éva Magyar

Brett Goldstein se encarga de interpretar a Simon en la película romántica y dramática "All of You" (Foto: Apple TV+)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “ALL OF YOU”?

“All of You”, que cuenta con Aaron Ryder, Andrew Swett, William Bridges y Brett Goldstein como productores, tiene una duración de 98 minutos, es decir, 1 hora y 38 minutos.

Si te gustó esta nota sobre “All of You”, te puede interesar más contenido de series y películas que puedes encontrar en Mag:

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí