CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de siete episodios emocionantes y cargados de acción, “The Terminal List: Dark Wolf” (“La lista final: Lobo negro” en español) llegó a su fin el 24 de septiembre de 2025. La precuela creada por Jack Carr y David DiGilio para Amazon Prime Video se centra en el largo viaje de Ben Edwards (Taylor Kitsch) desde los Navy SEALs hasta el lado clandestino de las Operaciones Especiales de la CIA. Se trata de una “historia de origen” que “explora el lado oscuro de la guerra y el coste humano que conlleva”.

En los primeros episodios de la serie de acción y suspenso que se basa en los personajes de la novela de 2018 ‘The Terminal List’ de Carr, Edwards y el pelotón Charlie finalizan su despliegue en Mosul y transfieren sus operaciones al pelotón Alfa de James Reece (Chris Pratt). Mientras investigan a Massoud Danawi, un traficante de armas libanés que trabaja con ISIS, llegan hasta Al-Jabouri, un agente protegido por la CIA que recopila información. El plan original es exponerlo, pero durante una misión de captura en su complejo, Edwards descubre que tiene a la hija pequeña de Amiri como esclava sexual, así que lo ejecuta.

Los aliados de Al-Jabouri toman represalias contra Ben Edwards y Raife Hastings (Tom Hopper) tras su ataque no autorizado. Pero el jefe de espías de la CIA Jed Haverford (Robert Wisdom) los ayuda a evitar la corte marcial y la prisión, además los recluta para una operación contra Danawi. Logran deshacerse del objetivo, pero eso revela una nueva pista que deben seguir.

Ben Edwards (Taylor Kitsch) y Raife Hastings (Tom Hopper) deben trabajar juntos en los primeros episodios de la serie "The Terminal List: Dark Wolf" (Foto: Amazon MGM Studios)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE TERMINAL LIST: DARK WOLF”?

En los siguientes capítulos de “The Terminal List: Dark Wolf”, Ben y Raife se unen a aliados inesperados como Eliza Perash (Rona-Lee Shimon) y Tal Varon (Shiraz Tzarfati), agentes del Mossad, y forman un equipo coactivo. Como parte del nuevo plan, Farooq (Dar Salim) imita a Danawi para reunirse con Balaz Molnar, un profesor de física nuclear en Budapest. Aunque la situación se complica, logra salir con vida gracias a la intervención de su equipo.

La presión para evitar que la red Khalid, dedicada a la proliferación nuclear, entregue los rodamientos nucleares de Molnár aumenta, pero el equipo logra cambiarlos por unos falsos y atacan el convoy de la red Khalid. En tanto, Haverford asesina a Molnar y los israelíes acceden al teléfono de Haverford y roban información crucial.

Por supuesto, Ben no se queda de brazos cruzados y sigue el rastro de Peras, a quien confronta en Zúrich. La agente asegura que su misión era investigar a Haverford, ya que creen que está siendo manipulado por Shepherd. En tanto, Varon consigue la computadora portátil de Haverford, y Hastings tortura a un agente capturado solo para descubrir que pertenece al BND.

Luego de sobrevivir a un primer ataque, Edwards y Perash tienen que enfrentarse a dos asesinos. Esta vez Perash muere y Ben escapa. Cuando llega el momento de confrontar a Haverford, este responsabiliza a Vahid Rahimi, quien sería Shepherd, y lo elimina para ocultar acciones, no sin antes obligarlo a confirmar el punto de intercambio con Cyrus Rahimi (Alain Ali Washnevsky) un importante negociador del acuerdo nuclear iraní.

Cerca del final de "The Terminal List: Dark Wolf" se revela que Jed Haverford (Robert Wisdom) es el que estaba detrás de todo (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE TERMINAL LIST: DARK WOLF”?

Cuando los protagonistas de “The Terminal List: Dark Wolf” descubren que Haverford colabora con Cyrus, quien es el verdadero Shepherd y busca ser nombrado Ministro de Asuntos Exteriores iraní en lugar de Yousef Saedi (Ray Haratian), deciden atacar el avión de Saedi antes de que despegue. Además de eliminarlo junto a sus guardaespaldas de la Fuerza Quds, recuperan los rodamientos.

Para cubrir sus huellas, Haverford denuncia al equipo como traidores al director de la CIA, así que Edwards no tiene más opción que, vivir aislado en la Selva Negra alemana hasta poder demostrar los crímenes de de Haverford. Hastings se esfuerza por desenmascarar a Haverford, pero no tiene éxito.

No obstante, Ben tiene un plan junto con Varon. Atrae al equipo de Haverford a su cabaña y resiste su ataque el máximo tiempo posible para que Varon pueda rastrear a Haverford, quien está al tanto del encargo. Lo consigue, pero está acorralado, hasta que llega Reece y su tropa al rescate.

Al final de “The Terminal List: Dark Wolf”, mientras Reece recupera los rodamientos nucleares y los lleva a la agencia, Edwards se reúne con Haverford para ajustar cuentas. Tras una reveladora charla, Ben sale a enfrentar a las autoridades. Un año después, Ben admite que no puede regresar a la vida civil, así que acepta una entrevista para un puesto en la División Terrestre de la CIA. Cuando le preguntan por qué regresaba, responde: “Porque pertenezco aquí”.

Ben Edwards (Taylor Kitsch ) demuestra su inocencia y la de su equipo al final de la serie "The Terminal List: Dark Wolf" (Foto: Amazon Prime Video)

