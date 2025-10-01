CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basado en la serie de libros “Parker” de Donald E. Westlake, bajo el seudónimo de Richard Stark, “Play Dirty” (“Juego sucio” en español) es una película de Amazon Prime Video que sigue al ladrón profesional Parker (Mark Wahlberg) y su equipo: Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) y otros criminales expertos, mientras orquestan un gran robo. Para concretar sus planes se enfrentan al crimen organizado de Nueva York.

El thriller de acción dirigido por Shane Black a partir del guion de Shane Black, Charles Mondry y Anthony Bagarozzi empieza con Parke y su viejo amigo Philly Webb (Thomas Jane) a la cabeza de un atraco. Aunque tiene un imprevisto con un empleado del lugar que pretende quedarse con parte del botín, consiguen su objetivo. Sin embargo, uno de sus integrantes los traiciona, la recién llegada Zen (Rosa Salazar).

Solo Parker logra sobrevivir al ataque de Zen, quien roba todo el dinero. Gracias a la esposa de Philly, el protagonista de “Play Dirty” descubre una pista que lo lleva hasta esa mujer, quien está en medio de otro gran plan. Aunque Parker solo quiere vengar la muerte de su amigo, siente curiosidad por el robo en el que Zen invirtió lo que les robó. Tras escucharla, se une a ella.

Parker (Mark Wahlberg) acepta ser parte del plan de Zen (Rosa Salazar) en la película de acción "Play Dirty" (Foto: Amazon MGM Studios)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “PLAY DIRTY”?

El plan de Zen y su equipo consiste en robar la Dama de Arintero, un galeón español del siglo XV, que se encontró en su país y podría mejorar la vida de los habitantes del lugar, pero que debido a la ambición de su presidente fue enviado a una exhibición en la ONU con el único propósito de fingir un robo y apoderarse del dinero. Zen quiere recuperarlo para ayudar a su pueblo.

Aunque escucha las motivaciones de Zen, Parker solo anhela el dinero y la venganza, así que convoca a Grofield (LaKeith Stanfield) y a otros colegas para robar el botín de la manos de La organización, el sindicato del crimen liderado por Lozini (Tony Shalhoub) y que el presidente De La Paz contrató para el atraco. Parker tiene una vieja historia con ellos y debe ocultar que está en la ciudad.

Todo parece perfecto hasta que un amigo celoso de Zen intenta deshacerse de Parker entregándolo a La Organización. Zen llega al rescate, pero los asesinos también. Los protagonistas de “Play Dirty” logran sobrevivir y descubren que el robo se realizará esa noche, por lo tanto, tienen poco tiempo para organizarse. No obstante, lo intentan.

Mientras Ed y Brenda se hacen pasar por trabajadores de la MTA para entrar a la centralita del tren, Stan (Chai Hansen) está tan borracho que atropella a Grofield, quien a pesar de todo logra descarrilar el tren. Sin embargo, el oro fue reemplazado con piedras. Claramente se trata de una trampa para Parker, quien logra sobrevivir y tiene un plan B: robar la figura de la dama.

Grofield (LaKeith Stanfield) acepta ser parte del equipo de Parker y Zen en la película “Play Dirty” y resulta atropellado por Stan (Foto: Amazon Studios)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PLAY DIRTY”?

Parker ¿logra robar la Dama de Arintero?

El primer paso es descubrir quién es el comprador de la Dama, así que deben interrogar a Kincaid. Logra entrar al edificio fingiendo un suicidio y deshaciendose de uno de sus guardias. Aunque Kincaid no revela el nombre, la mujer que lo acompaña menciona que se trata del multimillonario Phineas Paul y dónde pueden encontrarlo.

Tras secuestrarlo, descubren que la Dama está encerrada en las bóvedas de Green Brook y que no hay forma de abrirla hasta la hora programada. A pesar de las advertencias, el equipo de ladrones se infiltra en las instalaciones y roba la valiosa estatua. En tanto, Phineas escapa, debido a que Stan se queda dormido, y alerta a Lozini.

Después de una violenta persecución, La organización recupera la Dama y se la entrega a Phineas Paul, quien no tarda en descubrir que se trata de una falsificación y que cayeron en una trampa de Parker. De inmediato se comunica con el presidente De La Paz, quien jura venganza. Para evitar la muerte, Lozini y sus hombres intentan recuperar la Dama, pero no resulta bien y termina muerto. mientras que el presidente se encarga de La organización.

Al final de “Juego sucio”, Parker debe tomar una decisión: unirse a Zen o vengar la muerte de Philly. Tal como le prometió a Grace Webb asesina a Zen. Le entrega parte de las joyas a la esposa de su amigo y se marcha con Grofield. Por otro lado, los crímenes del presidente De La Paz se hacen públicos y es reemplazado por Ortiz.

Parker (Mark Wahlberg) asesina a Zen (Rosa Salazar) para vengar la muerte de su amigo al final de la película “Play Dirty” (Foto: Amazon Studios)

¿CÓMO VER “PLAY DIRTY”?

“Play Dirty” está disponible en Amazon Prime Video desde el 1 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver este thriller de acción solo necesitas unas suscripción a dicha plataforma de streaming.

