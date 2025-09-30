“Play Dirty” (en español: “Juego sucio”) es la película de Amazon Prime Video que se presenta como una gran alternativa para los fans de las historias de crímenes con toques de comedia y giros inesperados. Pero, ¿sabes exactamente de qué trata esta producción? Pues, en esta nota, te traigo su sinopsis y todos los detalles para que puedes disfrutarla online.

Vale precisar que la cinta está dirigida Shane Black y, en su reparto, destacan figuras como Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key y Chukwudi Iwuji.

Así, esta adaptación de la saga de novelas “Ripley” de Donald E. Westlake (bajo el seudónimo de Richard Stark) le da profundidad al antihéroe literario con acción vertiginosa, humor negro e interesantes secuencias de robo.

¿DE QUÉ TRATA “PLAY DIRTY”?

“Play Dirty” se centra en Parker (Mark Wahlberg), un ladrón profesional—con un código de honor implacable—que tiene la oportunidad de dar un golpe maestro: engañar a un dictador sudamericano, a la mafia de Nueva York y al hombre más rico del mundo al mismo tiempo.

Resulta que, en un inicio, nuestro protagonista es traicionado por Zen (Rosa Salazar). Entonces, al volver, exige su parte del botín y descubre que ella reinvirtió el dinero en un atraco mayor.

A partir de ahí, Parker y su equipo—incluyendo a Grofield (LaKeith Stanfield) y otros especialistas—se ven envueltos en una red de engaños que los enfrenta a las mayores amenazas que se pudieron imaginar jamás.

MIRA EL TRÁILER DE “PLAY DIRTY”

¿QUIÉNES PROTAGONIZAN “PLAY DIRTY”?

El elenco principal de “Play Dirty” está compuesto por:

Mark Wahlberg como Parker

LaKeith Stanfield como Grofield

Rosa Salazar como Zen

Tony Shalhoub como Lozini

Keegan-Michael Key como Ed Mackey

Nat Wolff como Kincaid

Chukwudi Iwuji como Phineas Paul

Thomas Jane como Philly Webb

Gretchen Mol como Grace Webb

Peta Wilson como Madge

¿CÓMO VER “PLAY DIRTY” EN AMAZON PRIME VIDEO?

“Play Dirty” se estrena el miércoles 1 de octubre del 2025 como un título exclusivo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar de este thriller, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Mark Wahlberg y LaKeith Stanfield se lucen en el póster de "Play Dirty", película del subgénero 'robos y atracos' dirigida por Shane Black (Foto: Amazon MGM Studios)

