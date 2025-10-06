La cuenta regresiva para el inicio de la tercera temporada de “One-Punch Man” ha comenzado con el lanzamiento, el domingo 5 de octubre en Japón, del episodio especial que recopiló todo cuanto ha ocurrido en las anteriores entregas del anime sobre el hombre más fuerte del mundo, que puede derrotar a cualquier rival con un solo golpe.

Tras semanas de dudas sobre las plataformas que transmitirán “One-Punch Man” fuera de Japón, la distribución por regiones quedó confirmada: en Estados Unidos, Hulu será la vía principal; en Europa y otras regiones, Crunchyroll; y en varios países de Latinoamérica, se espera su disponibilidad en Netflix.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN” EN ESTADOS UNIDOS?

A diferencia de las anteriores temporadas, el lanzamiento de “One-Punch Man” en Estados Unidos no estará disponible esta vez en Crunchyroll, sino en Hulu.

La propia Hulu oficializó que será el hogar de los nuevos episodios del anime basado en el webcómic de ONE, con la posibilidad de acceder también a cada capítulo a través de Disney+ si es que se tiene contratado el paquete que integra ambas plataformas.

Crunchyroll solo habilitará la nueva temporada de la serie en Europa y otras regiones fuera de Estados Unidos.

A pesar del peligro, Saitama tiene otras preocupaciones (Foto: One-Punch Man / J.C.STAFF)

¿A qué hora será el lanzamiento de “One-Punch Man”?

Como el primer capítulo de la tercera temporada del anime será estrenado el domingo 12 de octubre a las 11:45 pm en Japón, estará disponible en Hulu y Disney+ apenas unos minutos después por simulcast. Eso sí, los minutos de diferencia pueden variar según la plataforma y app.

Hora exacta: 7:45 am (hora del Pacífico) / 10:45 am (hora del Este)

Desde entonces, cada domingo será lanzado un nuevo episodio hasta completar los 12 capítulos previstos para esta temporada.

¿CÓMO ACCEDER A HULU?

Para acceder a Hulu en Estados Unidos, el costo actual de la suscripción individual es de US$9.99 al mes tras un periodo de prueba gratuito de 30 días. Disney+ cuesta lo mismo. Sin embargo, puedes contratar el paquete combinado Hulu y Disney+ por US$10.99 mensuales, o, incluso, integrar ESPN Select por un total de US$16.99.

Ahora, debes saber que estos precios subirán el 21 de octubre de 2025 según anunció la misma Disney. Es decir, verifica los montos exactos antes de suscribirte.

Póster oficial de la nueva temporada de "One-Punch Man": Saitama vs. Garou (Foto: J.C.STAFF)

¿CÓMO VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 FUERA DE ESTADOS UNIDOS?

Si estás en España, Crunchyroll habilitará la nueva temporada de One-Punch Man desde el mismo 12 de octubre, mientras que la plataforma escogida para América Latina sería Netflix según anuncios locales, aunque con variaciones entre países.

