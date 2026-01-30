Sin duda, Crunchyroll es la plataforma de streaming principal de los animes más populares, pero Netflix también cuenta con algunos títulos interesantes en su catálogo. En enero de 2026, llegaron la serie “El amor a través de un prisma” y la película “Cosmic Princess Kaguya!”. Entonces, ¿cuáles son los estrenos de anime que la plataforma de streaming de la N roja tiene preparado para el mes de febrero? A continuación, te comparto los títulos que llegaron y los detalles más importantes de dichas producciones.

Uno de los estrenos más esperados del febrero de 2026 en Netflix es “Baki-Dou: El samurái invencible”, secuela del popular anime “Baki Hanma”, que se basa en la serie de manga escrita e ilustrada por Keisuke Itagak. Esta nueva serie se centra en el enfrentamiento contra el legendario espadachín Musashi Miyamoto.

LOS ANIMES QUE LLEGAN A NETFLIX EN FEBRERO DE 2026

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story

El anime "Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story" tiene tres temporadas y 25 episodios (Foto: Shaft)

“Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story” es un anime de 2020 que llegará a Netflix en febrero de 2026. Las tres temporadas, que también puedes encontrar en Crunchyroll, estarán disponibles en la plataforma de streaming de la N roja.

Sinopsis: “Iroha Tamaki, una chica mágica que no recuerda a su hermana ni el deseo que pidió, parte rumbo a la misteriosa ciudad de Kamihama para recuperar lo que ha perdido.”

Fecha de estreno: 10 de febrero de 2026

Temporadas: 3

Episodios: 25

Ken’ichi, El Discípulo Más Fuerte de la Historia

“Ken’ichi, El Discípulo Más Fuerte de la Historia” (“Shijō Saikyō no Deshi Ken’ichi”) es un anime shonen de 50 episodios y 11 OVAs. La serie de 2007, basada en el manga de Syun Matsuena, sigue a Kenichi Shirahama, un estudiante débil que, tras sufrir acoso, se convierte en discípulo del dojo Ryozanpaku para aprender artes marciales mixtas de seis maestros. La primera temporada ya está disponible en Netflix, pero en febrero llegan los otros episodios.

Sinopsis: “Tras años de acoso implacable, Kenichi Shirahama aprende artes marciales de la mano de la maestra Miu Furinji, quien le abre el camino hacia la aventura.”

Fecha de estreno: 15 de febrero de 2026

Temporadas: 2

Episodios: 50

Baki-Dou: El samurái invencible

El legendario espadachín Musashi Miyamoto en el tráiler de “Baki-Dou: El samurái invencible”, que se estrena el 26 de febrero de 2025 (Foto: Netflix)

Baki regresa con combates aún más brutales en “Baki-Dou: El samurái invencible”, secuela en la que el protagonista tendrá que enfrentar a una leyenda histórica: Musashi Miyamoto, el samurái más famoso de todos los tiempos. Esto significa que Baki y el resto de luchadores tendrán que prepararse para pelear contra el personaje que blande una peligrosísima katana. Esta nueva serie fue creada por TMS Entertainment (“Sakamoto Days”, “Detective Conan”).

Sinopsis: “Baki y los luchadores de la arena subterránea deben combatir una amenaza que regresa de la muerte: Musashi Miyamoto, el mejor samurái de Japón.”

Fecha de estreno: 26 de febrero de 2026

Temporadas: 1

Episodios: 13

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí