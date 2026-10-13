Después del giro explosivo tanto en la política internacional como en la vida personal de Kate Wyler (Keri Russell), “La diplomática” (“The Diplomat” en su idioma original) regresa con una cuarta temporada. En los nuevos episodios de la popular serie de Netflix, la presidenta de Estados Unidos, Grace Penn (Allison Janney), y el vicepresidente Hal Wyler (Rufus Sewell) ponen en marcha una maniobra secreta para apoderarse de un arma rusa. Esto pone en riesgo la frágil tregua diplomática que Kate estableció con el Reino Unido, así que une fuerzas con Todd Penn (Bradley Whitford). ¿Cuándo se estrenará?

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“Esta temporada se centra en el cuarteto formado por Kate, Hal, Grace y Todd”, explicó a Tudum la creadora, showrunner y productora ejecutiva Debora Cahn. “Son dos parejas atrapadas en un vagón en una montaña rusa que se desmorona. Cada uno tiene un rol profesional y público que trastoca su capacidad para funcionar como pareja. Y se produce un cambio de parejas, donde el vínculo cada vez más fuerte entre Grace y Hal crea una alianza poco funcional entre Kate y Todd”.

Además de profundizar en el desgaste de las relaciones de Kate y Hal Wyler, así como de Grace y Todd Penn, la cuarta temporada de “La diplomática”, producida por Cahn, Janice Williams, Alex Graves, Russell, Peter Noah y Eli Attie, muestra cómo los personajes principales lidian con el poder y la traición.

Los nuevos episodios de la serie de Netflix también cuenta con las actuaciones de Ato Essandoh, Ali Ahn, Nana Mensah, David Gyasi, Rory Kinnear y Aidan Turner.

Kate Wyler (Keri Russell) forma una alianza con Todd Penn (Bradley Whitford) en la cuarta temporada de "La diplomática" luego de que sus respectivas parejas se vuelven más unidos y toman decisiones que afectarían a su nación (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 4 DE “LA DIPLOMÁTICA”?

La cuarta temporada de “The Diplomat” se estrenará el jueves 15 de octubre de 2026 en Netflix. Los ocho episodios de la nueva entrega que promete llevar la tensión al límite absoluto llegan el mismo día.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “LA DIPLOMÁTICA”?

Los ocho capítulos de la cuarta temporada de “La diplomática”, al igual que las anteriores entregas, estarán disponibles en Netflix a partir de la fecha indicada.

Por lo tanto, para ver la continuación del drama de suspenso político solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 4 DE “LA DIPLOMÁTICA”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del jueves 15 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. del jueves 15 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. del jueves 15 de octubre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del jueves 15 de octubre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. del jueves 15 de octubre España 9:00 a.m. del jueves 15 de octubre

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “LA DIPLOMÁTICA”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “LA DIPLOMÁTICA”?

De acuerdo con la sinopsis de Netflix, “la cuarta temporada de ‘La diplomática’, gira en torno a dos matrimonios al borde del colapso. Un acontecimiento catastrófico destroza la frágil paz que Kate Wyler negoció entre Estados Unidos y el Reino Unido y hace tambalear aún más el matrimonio que intenta salvar.

Mientras Kate lucha por contener una crisis cada vez peor, la conspiración de la presidenta Grace Penn y el vicepresidente Hal Wyler para robar el arma más poderosa de Rusia acerca a Estados Unidos hacia la guerra. Kate y Todd deben dejar de lado sus diferencias y unirse para impedir que la alianza entre Grace y Hal trastoque el equilibrio de poder tanto en el extranjero como en casa."

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 4 DE “LA DIPLOMÁTICA”

Keri Russell como Kate Wyler

Rufus Sewell como Hal Wyler

Allison Janney como Grace Penn

Bradley Whitford como Todd Penn

Ato Essandoh como Stuart Hayford

Ali Ahn como Eidra Park

Nana Mensah como Billie Appiah

David Gyasi como Austin Dennison

Rory Kinnear como Nicol Trowbridge

Aidan Turner como Callum Ellis

Allison Janney y Bradley Whitford regresarán como actores regulares en la temporada 4 del drama político "La diplomática". En los nuevos episodios, el matrimonio de Grace y Todd Penn también está en crisis (Foto: Netflix)

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