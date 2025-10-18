CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el último episodio de la tercera temporada de “La diplomática” (“The Diplomat” en su idioma original), Kate Wyler (Keri Russell) empezaba a reevaluar su matrimonio con Hal (Rufus Sewell), sin embargo, un descubrimiento sorprendente la obliga a reconsiderar sus últimas decisiones. Por lo tanto, los fanáticos del drama político de Netflix esperan con ansias una cuarta entrega. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

A pesar de que Kate acusó a la vicepresidenta Grace Penn (Allison Janney) de orquestar un complot terrorista y de admitió que aspiraba a su puesto, la ayuda a sumir el mando tras la muerte de Rayburn (Michael McKean). En tanto, Hal continúa luchando para que su esposa se convierta en la nueva vicepresidenta. No obstante, Penn escoge a Hal, lo que cambia por completo la dinámica de la pareja de políticos.

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 4 DE “LA DIPLOMÁTICA”

Netflix renovó “The Diplomat” para una cuarta temporada en mayo de 2025, casi seis meses antes del lanzamiento de la tercera entrega. La plataforma de streaming de la N roja vuelve a apostar por el drama político producido por Debora Cahn, Keri Russell, Janice Williams y Simon Cellan-Jones.

Kate Wyler (Keri Russell), Hal (Rufus Sewell), Grace Penn (Allison Janney), Todd Penn (Bradley Whitford) en una escena de la tercera temporada de "La diplomática" (Foto: Netflix)

Por lo pronto, se sabe que la producción de la cuarta temporada empezará en los próximos meses. No obstante, aún no se tiene fecha de estrena de los nuevos episodios, pero podría llegar a finales del 2026 o incluso en 2027.

“Estamos a punto de empezar la cuarta temporada y no sé qué pasará, pero tengo el presentimiento de que las cosas se van a poner muy locas”, adelantó Allison Janney a Elle.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “LA DIPLOMÁTICA”?

Al final de la tercera temporada de “La diplomática”, Kate convence a Trowbridge de permitir que Estados Unidos ayude a enterrar el submarino ruso que contiene un arma nuclear donde ningún país podría ejercer su poder. La relación entre ambas naciones parece mejorar, al igual que el matrimonio de Kate y Hal. Sin embargo, cuando Callum Ellis (Aidan Turner) le informa que el Poseidón ha desaparecido, la embajadora empieza a sospechar de su esposo.

Todo parece indicar que Penn y Hal trabajaron en conjunto para quedarse con el Poseidón. Kate se niega a creerlo, pero las palabras del Primer Caballero la hacen notar la complicidad que se ha formado entre Presidenta y Vicepresidente. Esto sin duda afectará la relación de Estados Unidos y Reino Unido en la cuarta temporada.

“Pasamos mucho tiempo en la sala de guionistas preguntándonos cómo subir la apuesta para cada nueva temporada”, adelantó Cahn. “No queremos simplemente ir subiendo las cosas, pero sí queremos analizar honestamente qué está en juego en las decisiones que se toman en estas salas. Y resulta que son importantes. Aún no lo hemos descubierto, pero nos lo estamos pasando muy bien intentándolo”.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 4 DE “LA DIPLOMÁTICA”

Por supuesto, Keri Russell y Rufus Sewell retoman los roles principales, mientras que Allison Janney y Bradley Whitford regresarán como actores regulares en los próximos episodios.

“Trabajar con Allison y Brad, verlos juntos de nuevo, y el cuarteto espectacular que forman con Keri y Rufus… Es una locura”, indicó la creadora, showrunner y productora ejecutiva Debora Cahn a Tudum. “Teníamos altas expectativas, y las superó con creces”.

Anteriormente, Janice Williams, productora ejecutiva de “La diplomática”, aseguró que, “Bradley fue la incorporación perfecta a lo que ya es un elenco de ensueño”.

Allison Janney y Bradley Whitford regresarán como actores regulares en la temporada 4 del drama político "La diplomática" (Foto: Netflix)

