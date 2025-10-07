Creada y dirigida por Andy Parker (“Tales of the City”, “Imposters”), “Reclutas” (“Boots” en su idioma original) es una comedia dramática militar de Netflix que se ambienta en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de la década de 1990, cuando ser gay en el ejército aún era ilegal, y sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), quien junto a su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh), hijo de un marine condecorado, se une al ejército con al esperanza de escapar de un hogar caótico y una vida escolar llena de hostigamiento.

A pesar de la ayuda de Ray, las experiencias a las que Cameron se enfrentará no serán nada sencillas de superar. No obstante, en el Cuerpo de Marines encontrará un propósito y una hermandad inesperada dentro del singular grupo de reclutas. Pero ¿esta serie, que también tiene a Jennifer Cecil (“One Tree Hill”, “Hostages”) como showrunner, está basada en una historia real?

El elenco de “Reclutas” incluye a Cedrick Cooper, Ana Ayora, Angus O’Brien, Dominic Goodman, Kieron Moore, Nicholas Logan, Rico Paris, Blake Burt, Logan Gould, Zach Roerig, Johnathan Nieves, Brandon Tyler Moore, Ivan Hoey Jr., Anthony Marble, Joy Osmanski, Brett Dalton, Jack Kay y Troy Leigh-anne Johnson.

El sargento Robert "Bobby" Sullivan (Max Parker) es muy exigente con Cameron porque se siente identificado con él en la comedia dramática "Reclutas" (Foto: Netflix)

“RECLUTAS” ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA REAL?

La respuesta corta es sí. “Boots” se basa en las memorias “The Pink Marine” escritas por Greg Cope White, un exsargento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, autor y escritor y productor de cine y televisión. Greg Cope White también es escritor y productor ejecutivo de la nueva serie de Netflix.

El fallecido Norman Lear escribió el prólogo del libro y también se desempeñó como productor ejecutivo de la comedia dramática que ofrece una versión irreverente y poco convencional de las historias sobre el paso a la edad adulta.

“Reclutas” también desafía la definición tradicional de hombría y muestra que la autorrealización se puede encontrar en los lugares menos probables. El agotador entrenamiento al que es sometido el protagonista, le permite descubrir su fuerza interna y su verdadero yo. Además, logra formar vínculos improbables.

Netflix señaló que “Boots” se “trata sobre la amistad, la resiliencia y la búsqueda de tu lugar en el mundo, incluso cuando ese mundo parece decidido a mantenerte a raya o dejarte atrás.”

Angus O'Brien interpreta a Thaddeus Beau Sterling Hicks y Miles Heizer interpreta a Cameron Cope en la comedia dramática "Reclutas" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “RECLUTAS”?

“Reclutas” se estrenará el jueves 9 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia dramática solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

