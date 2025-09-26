CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del final agridulce de la primera temporada de “Incontrolables” (“Wayward” en su idioma original), los fanáticos de los dramas de suspenso se preguntan se preguntan si la serie de Netflix creada, dirigida y protagonizada por Mae Martin podría tener una segunda entrega, que responde a algunos misterios que dejaron los primeros episodios. ¿El culto realmente fue desmantelado? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

La serie que tiene a Mae Martín y Ryan Scott como showrunners se ambienta en el pueblo bucólico Tall Pines, donde nada es lo que parece. Dos estudiantes unen fuerzas con un policía recién llegado a la localidad luego de intentar escapar de una academia para adolescentes con problemas. Juntos descubren los secretos más oscuros y arraigados del lugar.

Mae Martin, Sarah Gadon, Alyvia Alyn Lind, Sydney Topliffe, Brandon Jay McLaren, Tattiawna Jones, Isolde Ardies, Joshua Close y Toni Collette conforman el elenco principal de “Incontrolables”, que cuenta con Mae Martin, Ryan Scott, Ben Farrell, Hannah Mackay, Jennifer Kawaja, Bruno Dubé y Euros Lyn como productores ejecutivos.

Alex Dempsey (Mae Martin) logra eliminar a Evelyn Wad al final de la serie "Incontrolables" (Foto: Netflix)

“INCONTROLABLES” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Por lo pronto, Netflix no ha confirmado una segunda temporada de este thriller. No obstante, el último capítulo deja algunas interrogantes que podrían ser abordadas en una nueva tanda de episodios. Aunque también es importante considerar que fue anunciada como una serie limitada.

Al final de la primera temporada de “Wayward”, una excursión al bosque se convierte en una despiadada contienda por la libertad. Evelyn (Toni Collette) obliga a Leila a recordar la noche en que murió su hermana. Leila (Alyvia Alyn Lind) logra rescatar a su mejor amiga de la cruel Academia Tall Pines, pero se pierde en el proceso y decide quedarse.

En tanto, Alex Dempsey (Mae Martin) renuncia a su libertad para tener una vida segura con su esposa, Laura (Sarah Gadon), y su bebé recién nacido. Pero Evelyn ¿realmente está muerta? ¿Qué sucederá con el culto? Aunque la historia principal tiene un cierre, aún hay algunos asuntos por resolver.

En una entrevista con Variety, los showrunners Martin y Scott hablaron sobre la posibilidad de continuar la historia en una segunda temporada. Mae Martin admite que el público parece querer más, pero siente que el final de Alex no es tan ambiguo. “Parece que la gente tiene ganas de más, pero también es muy gracioso que digan: ‘Bueno, es muy ambiguo con Alex. Yo digo: ‘No sé si es ambiguo, quizá simplemente no tomó la decisión que querías’. Algunos personajes toman decisiones decepcionantes y muy humanas. Creo que, con suerte, funcionará como miniserie, pero también es divertido imaginar qué pasaría. Pero creo que el FBI entraría en acción rápidamente. Hay tantos muertos ahora.”

Por su parte, Scott considera que la historia está prácticamente completa. “Hay mucha gente muerta. Hay muchas cosas por descubrir en el fondo de ese charco. Me emociona mucho ver qué piensa la gente, pero bueno, hay una parte de esto que es una tragedia y se siente un poco sin resolver, pero en realidad también está resuelta. Creo que Dempsey toma una decisión muy clara. Es una decisión que muchos tomamos con la edad adulta: no siempre estamos dispuestos a arriesgarnos a arruinar nuestras pequeñas vidas para hacer lo correcto.”

“Y a veces así es como se siente la edad adulta. No quiero que sea así, pero a veces lo es. Pero hay diferentes resoluciones para otros personajes, aparte de Dempsey, que reflejan la experiencia humana, cómo todos somos diferentes. Algunas personas son como Abbie y pueden aferrarse a sí mismas, empoderarse y salir adelante. Otras simplemente no. Es como tener una amplia gama de respuestas y no un solo camino para lidiar con el trauma. Esto es realmente importante: no existe una única manera correcta de hacer todo”, agregó.

Evelyn Wade (Toni Collette), la inquietante directora de la Academia Tall Pines, ¿realmente está muerta al final de la serie "Incontrolables"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “INCONTROLABLES”?

“Incontrolables” está disponible en Netflix desde el 25 de septiembre de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo drama de suspenso solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

