Si ya terminaste de ver “Incontrolables” (título en español para “Wayward”) en Netflix, probablemente te quedaste con una mezcla de emociones y muchas, pero muchas, preguntas porque el final de esta inquietante serie es tan simbólico como confuso. Llena de giros psicológicos, sectas disfrazadas de comunidades de sanación y adolescentes al borde del colapso emocional, esta producción nos lanza a un universo que no se resuelve con respuestas fáciles.

En esta nota quiero desmenuzar el último episodio, que alterna entre personajes clave, mientras el misterio de Tall Pines comienza a desenredarse, aunque no del todo. Si sentiste que algo se te escapó o necesitas entender mejor el simbolismo detrás de la famosa “puerta verde”, quédate, que aquí intentaré resolver algunas interrogantes.

EL FINAL DE “INCONTROLABLES”

Evelyn Wade y su confuso final

El personaje de Evelyn es clave para entender el desenlace. Desde el inicio, fue la mente detrás del centro de rehabilitación en Tall Pines, una especie de líder espiritual con una historia personal profundamente traumática. Al final, su muerte —provocada por una sobredosis del famoso “jugo de trasero” a manos de Alex— simboliza el cierre de un ciclo: el de una mujer que intentó controlar a otros como una forma de sanar sus heridas.

Lo más potente fue cómo Evelyn “cruza la puerta” en un acto que parece más una alucinación que una redención. Es una secuencia cargada de simbolismo, donde esa puerta representa la línea entre el trauma no resuelto y la liberación. Aunque no es del todo clara, nos habla del eterno intento humano de encontrar sentido al dolor y seguir adelante.

Toni Collette como Evelyn Wade, la inquietante directora de la Academia Tall Pines en la serie "Incontrolables" (Foto: Netflix)

Leila y su decisión final

El destino de Leila es, sin duda, uno de los más debatidos. Se queda voluntariamente en Tall Pines, pese a que su amiga Abbie escapa. ¿Por qué? Bueno, desde el principio, fue presentada como una chica rota, carente de afecto en casa, que encontró en esta extraña comunidad un lugar donde ser escuchada, aunque fuera bajo métodos cuestionables.

Lo interesante es que Leila no parece del todo manipulada; más bien, encuentra una forma de pertenencia que nunca tuvo con su familia. Es la típica paradoja de estos entornos sectarios: te atrapan no por la fuerza, sino por llenar vacíos emocionales reales. Se aprovechan de los traumas para convencer que son necesarios.

Laura Redman es ¿la sucesora natural de Evelyn?

Cuando Evelyn muere, alguien tiene que ocupar su lugar. Y ese alguien es Laura, quien, de forma inquietante, encarna todo lo que su antecesora fue, pero con una energía más calculadora. Ella no necesita drogas ni alucinógenos para convencer a la comunidad de su liderazgo; tiene carisma, poder y, lo más importante, un bebé que se convierte en símbolo de esperanza para un pueblo sin hijos.

El paralelismo entre Laura y Evelyn es muy claro: ambas usaron el trauma como motor de control. Pero ella lo hace con una frialdad mucho más efectiva. Si hay una segunda temporada, sin duda la veremos como la nueva figura central de Tall Pines.

Sarah Gadon interpreta a Laura Redman en "incontrolables" (Foto: Netflix)

Alex Dempsey se queda por elección o por miedo

La historia de Alex también es muy humana. A pesar de tener la posibilidad de irse, se queda. Este personaje, envuelto en su propia violencia interna y con un pasado sospechoso como policía, encuentra en Tall Pines algo parecido a la redención, o al menos, una forma de seguir cerca de su pareja y su hijo.

La escena final, donde cierra la puerta mientras observa al pueblo tocando a su bebé, es perturbadora y triste. Da la sensación de que, aunque todo dentro suyo grita “huye”, ya no hay salida. Su decisión de quedarse puede leerse como un sacrificio, pero también como una forma de rendición.

Mae Martin como Alex Dempsey en "Incontrolables" (Foto: Netflix)

La puerta verde: el símbolo que lo conecta todo

Si hay un elemento visual que persiste durante toda la serie es esa misteriosa puerta verde. ¿Qué significa? Puede que sea una metáfora del “salto” que Evelyn promovía: una forma de cruzar al otro lado del trauma, pero no es una solución mágica; es un abismo sin fondo que confronta a los personajes con su propio dolor.

Cada vez que alguien “cruza la puerta”, lo hace enfrentando una parte oscura de sí mismo. Pero no todos logran salir igual del otro lado. Para algunos es una liberación; para otros, una caída sin retorno.

