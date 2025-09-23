¿Un centro que guarda a adolescentes problemáticos y una trama llena de secretos y oscuridad?. Si eres de los que disfrutan una buena mezcla entre suspenso, crítica social y drama, probablemente ya viste el tráiler de “Incontrolables” (“Wayward” en su título original en inglés), la nueva serie que está por llegar a Netflix el 25 de septiembre. A simple vista, parece un thriller más sobre jóvenes descarriados y adultos que ocultan la verdad, pero luego te das cuenta de que hay algo más profundo, algo que parece demasiado real como para ser pura ficción.

Y es que uno, desde que ve los primeros instantes del tráiler, piensa en muchas cosas, pero la que no me deja de dar vueltas a la cabeza es una que, probablemente, a ti también te esté generado demasiada ansiedad y curiosidad: ¿esto pasó de verdad? Porque todo en “Incontrolables” —desde los personajes hasta la oscura atmósfera de esa escuela correccional— se siente casi palpable.

Póster promocional de la serie "Incontrolables" que se estrena el 25 de septiembre (Foto: Netflix)

¿“INCONTROLABLES” ES UNA HISTORIA REAL?

“Incontrolables” de Netflix no está basada literalmente en una historia real. No hay una noticia ni un caso documentado que puedas googlear con nombres y fechas. Sin embargo, Mae Martin, creadora y protagonista de la serie, se inspiró en vivencias muy personales y reales para construir esta historia.

De hecho, Martin confesó en varias entrevistas que gran parte de lo que se ve en pantalla tiene que ver con su propia adolescencia y con lo que vivió una de sus mejores amigas, Nicole. Ella fue enviada a una institución de este tipo cuando tenía solo 16 años. Las experiencias que compartió al volver dejaron una huella profunda que años después se transformaría en el corazón narrativo de “Wayward”.

Así que no es una historia real, pero no quiere decir que sea totalmente ficticia. Porque experiencias personales y de alguien muy cercana, fueron claves para que surja la inspiración y nazca la idea de esta producción que, seguramente, dará de qué hablar.

Algo que puede generar gran asombro es fue descubrir que este tipo de escuelas, como la ficticia Tall Pines Academy que aparece en la serie, en realidad existen —o existieron— en la vida real. Y no siempre con los mejores antecedentes. Martin contó que se obsesionó con esta industria luego de escuchar las historias de su amiga. Según explica, muchos de estos centros nacieron en los años 70 con raíces en grupos de autoayuda y hasta sectas.

Detrás de la fachada de “ayudar a jóvenes rebeldes” se esconden prácticas bastante cuestionables, desde el aislamiento extremo hasta castigos físicos y psicológicos. Esto hace que la ficción de “Incontrolables” se sienta tan auténtica porque, aunque los personajes y eventos son inventados, el entorno que retrata es muy parecido al de ciertas instituciones reales que operaron.

Toni Collette como Evelyn Wade, la inquietante directora de la Academia Tall Pines en la serie "Incontrolables" (Foto: Netflix)

LA CRÍTICA SOCIAL PRESENTE EN “INCONTROLABLES”

Aunque estamos hablando de un drama con toques de suspenso, Martin dejó claro que no se trata solo de entretener. Para ella, “Incontrolables” también es una crítica a los sistemas sociales que nos rodean. La producción usa la historia de estos adolescentes para lanzar preguntas más grandes: ¿qué tanto reprimimos nuestra empatía y pensamiento crítico para encajar en el mundo adulto?

Este enfoque filosófico no es casual. Martin dijo que, durante su adolescencia, sentía una fuerte sensación de injusticia. Quería retratar ese conflicto interno que muchos vivimos al crecer: saber quién eres, tener valores claros, y luego sentir que el sistema te obliga a dejar todo eso de lado.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.