CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Creada y dirigida por Lina María Uribe y Dario Vanegas, “La huésped” es una serie colombiana de Netflix que sigue a Silvia (Laura Londoño) y Lorenzo Malagón (Jason Day), una pareja que intenta salvar su matrimonio luego de que una infidelidad casi arruina con sus vidas. Sin embargo, Sonia (Carmen Villalobos), una mujer ligada al pasado de la esposa aparece para remover oscuros secretos y propiciar nuevas traiciones. ¿Quién es esa mujer y qué busca? ¿Qué pasó con Lorenzo y su familia?

El drama escrito por Lina María Uribe, Dario Vanegas, Felipe González y Johanna Gutiérrez empieza con el supuesto suicidio del doctor Mahecha, quien era el psicologo de Silvia y Lorenzo. Tras su muerte del médico, la pareja busca la asesoría de otra especialista para reconstruir su matrimonio. Silvia está dispuesta a olvidar el engaño de Lorenzo y a probar cosas nuevas.

No obstante, son interrumpidos por alguien que los acecha. Se trata de Sonia, una amiga que Silvia conoció en un viaje que realizó para pensar en la reconciliación con su esposo. Sonia explica que finalmente ha decidido abandonar a su esposo maltratador y pide refugio por unos días. Sin embargo, cuando está a solas queda claro que tiene intenciones ocultas.

Lorenzo (Jason Day) y Silvia (Laura Londoño) intentan reconstruir su matrimonio en los primeros episodios de la serie colombiana "La huésped" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA HUÉSPED”?

Los problemas de la pareja protagonista de “La huésped” también han afectado a su Isa (Kamila Zea), quien en el pasado sufrió una sobredosis y que en el presente se mete en serios problemas tras robar el automóvil de su padre para realizar un alocado reto y atropellar a un extraño. Para evitar las consecuencias, fuerza la entrada de su casa con ayuda de su primo Juanjo.

La policía no tarda en llegar hasta su propiedad para investigar y debido a que Lorenzo Malagón es un importante político, el oficial a cargo, Ibañez, se empeña en demostrar su culpabilidad. Lorenzo no tarda en descubrir lo que hizo su hija y comprende que ese caso le podría afectar en las próximas elecciones de Fiscal general, así que decide actuar para evitar que se haga público.

Pero ese no es el único problema de Lorenzo, ya que Sonia empieza a mover sus fichas en su macabro juego. Coloca cámaras en la casa con ayuda de su cómplice Libardo, deja pruebas que incriminan a Isa en el lugar del accidente, chantajea anónimamente a la joven, envenena lentamente a Silvia con la comida que le ofrece. Pero sus alcances quedan claros cuando se revela que asesinó al doctor Mahecha.

Cuando las cosas se complican para Sonia, recurre a su hermano Pepe, quien le aconseja enfocarse en conseguir el dinero y destruir la reputación de Lorenzo para completar su venganza. A pesar de que las señales, Silvia no sospecha de Sonia porque cree que está ahí por ella, por lo que vivieron en el viaje. Pero en realidad el objetivo de Sonia es Lorenzo.

Sonia (Carmen Villalobos) quiere destruir a la familia Lorenzo (Jason Day) en la serie colombiana "La huésped" ¿Por qué? (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA HUÉSPED”?

Los secretos de Sonia

Poco a poco, Sonia se encarga de destruir a Lorenzo y su familia. Ataca a Silvia, se acuesta con Lorenzo, se encarga de que Isa quede acorralada y deba responder ante la justicia, aunque puede permanecer en el centro de rehabilitación. Sonia siempre cuenta con la supervisión de Libardo y la ayuda de Pepe, quien incluso secuestra a Natasha, para descubrir el nombre de la amante de Lorenzo.

Sonia se encarga de que la familia Malagón se entere de que Juliana, la cuñada de Lorenzo, es la verdadera amante y que Natasha aceptó asumir la culpa por dinero. Más tarde, Silvia empieza a sentir los efectos del veneno y Lorenzo descubre que su esposa se acostó con Sonia Laborda. En ese punto de “La huésped”, casi todos los secretos de Sonia, quien se desespera por haber perdido el control.

Lo último que descubren sobre Sonia es que en realidad se llama Rocío Torres, quien pasó varios años internada en centros psiquiátricos y que ha estado en la cárcel dos veces. En ese lugar, conoció a Libardo, quien le dio la idea de vengarse. Pero él murió mientras escapan, así que el Libardo con el que habla desde entonces es producto de su imaginación.

¿Qué pasó con Lorenzo y su familia?

Mientras Rocío le pide a su hermano que la ayude con la última parte de su plan, Lorenzo es arrestado y le cuenta a Méndez todo lo que está pasando. El oficial tiene dudas, pero decide dejarlo en libertad para conseguir las pruebas que demuestren su historia. Esto le permite ir tras su esposa e hija, quienes fueron secuestradas por Pepe y están a merced de Sonia.

Sonia planea quemar la cabaña en la que tiene encerradas a Silvia y Isa. Lorenzo llega justo a tiempo para detener a Pepe, pero no logra evitar que Rocío inicie el fuego. En medio del caos, Rocio revela por qué quiere vengarse de Lorenzo. Se conocieron cuando Lorenzo era joven y se fue de vacaciones a Santa Sofía. Mientras ella lo veía como su manera de escapar del infierno en el que vivía con su madre, él se acostó con ella por una apuesta.

Ese día ella hizo explotar su casa con su familia adentro, por eso, quiere quemar a la familia de Lorenzo. Cuando Lorenzo comprende que está desequilibrada hace todo lo que le pide, que incluye pedirle perdón y decirle que la ama. Sonia está feliz porque al fin podrá estar con el hombre que ama, pero Libardo “aparece” y le reclama por su traición. Lorenzo aprovecha el ataque de locura de Rocío y le dispara. Luego rescata a Silvia e isa.

Lorenzo (Jason Day) logra rescatar a su hija Isa (Kamila Zea) y a su esposa Silvia (Laura Londoño) en la serie “La huésped” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA HUÉSPED”?

“La huésped” está disponible en Netflix desde el 24 de septiembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie colombiana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

