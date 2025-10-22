CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del robo del siglo y el intrigante final de “Baby Bandito”, la serie chilena de Netflix regresa con una segunda temporada en la que Kevin Tapia (Nicolás Contreras) hará lo que sea para salvarle la vida a su madre. Esta vez se une a la enigmática Mística para recuperar el botín perdido en el Hipódromo Nacional de Santiago y enfrentarse a Los Carniceros, al Ruso y a Panda. ¿Quiénes sobrevivirán? ¿Quién se quedará con el dinero?

La nueva entrega del thriller criminal dirigido por Julio Jorquera Arriagada, Fernando Guzzoni y Pepa San Martín empieza con Mística (Nicolás Contreras) recurriendo a Kevin para recuperar el botín. Aunque él prometió dejar atrás el crimen, debe volver a esa vida porque necesita el dinero para el costoso tratamiento contra el cáncer que padece su madre.

En tanto, Génesis (Francisca Armstrong) busca el equilibrio entre la maternidad y la música. Cuando su oportunidad laboral peligra por culpa de un jefe aprovechado, aparece Áxel, el hijo ilegítimo de Amador, el líder de Los carniceros, asume el control de la discoteca y está decidido a convertir a Génesis en una estrella porque le sirve para sus propósitos.

Kevin Tapia (Nicolás Contreras) y Génesis (Francisca Armstrong) se reencuentran en la segunda temporada de la serie chilena "Baby Bandito" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BABY BANDITO”?

Por otro lado, en la segunda temporada de “Baby Bandito”, Daniel Zapata Carrasco, conocido “El Ruso”, (Marcelo Alonso) organiza una revuelta en la prisión para escapar junto a Felipe Muñoz Arias “Panda” (Lukas Vergara) y recuperar el botín. Pero el dinero ya no está en ese escondite, Natalia se apoderó del botín y lo ha hecho crecer en el hipódromo.

Aunque la Fiscal Jaude y Comisario Bozzo logran acorralar al Ruso y Panda, ellos logran escapar gracias a la intervención del hermano menor del Galgo. Panda recorre la ciudad sin rumbo hasta que se topa con Kevin. Intenta obligarlo a pedir perdón, pero América, la hermana de Mística, aparece justo a tiempo para salvar a su nuevo amigo.

Panda no tiene más opción que unirse al Ruso, pero también pacta una tregua con Kevin, quien no puede olvidar que en algún momento fue su mejor amigo. Kevin involucra a su madre y su padrastro en el plan, y atacan durante una importante carrera en el hipódromo, pero no son los únicos que quieren el dinero, y no todo sale según los planes.

Más tarde, gracias a América, Mística y Kevin intentan recuperar el dinero una vez más. Sin embargo, un video viral guía a la policía hasta los responsables del robo perfecto. Después de todos esos eventos, Panda regresa a su antiguo equipo y emprenden una nueva misión. No obstante, el secuestro de Giovanni deja a Kevin en una posición imposible.

Natalia asesinó a su medio hermano Áxel cerca del final de la segunda temporada de la serie chilena "Baby Bandito" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BABY BANDITO”?

¿Qué pasó con Baby Bandito?

Aunque “Baby Bandito” y su banda logran recuperar el botín del robo del siglo, no tienen tiempo de disfrutarlo, ya que Natalia secuestra a Génesis y a su hijo para obligar a Kevin a entregar el dinero. La ambición de la hija de Amador no tiene límites, ya que incluso asesinó a Áxel, quien tenía un plan de venganza.

Kevin y su grupo son conscientes de que aceptar los términos de Natalia significaba una muerte segura, así que recurren a Jaude y Bozzo. Prometen entregarse, a cambio de acudir al lugar del intercambio y asegurar el bienestar de Génesis y su hijo. Pero Natalia también toma sus precauciones y le pide al Ruso que se presente y asesine a todos.

Kevin y su equipo entregan el camión con el botín, pero Natalia no libera a la familia de Tapia. Antes de que puedan maniobrar, Cuy, el hermano del Galgo, asesina a los guardias de Los Carniceros y dispara contra el resto. Panda resulta herido, pero América obliga a que Cuy emprenda la retirada. En ese momento, el Ruso aparece y hace explotar el botín.

Al final de la segunda temporada de “Baby Bandito”, mientras el dinero se reduce a cenizas, Amador y Paloma se llevan a los rehenes, pero Génesis logra escapar del automóvil. Kevin los alcanza, pero Paloma es la única que tiene un arma. Amador le ordena asesinarlos, pero la mujer dispara contra él. Natalia llora la muerte de su padre y la policía llega para arrestar a todos.

Natalia fue condenada por sus crímenes. Mística y América decidieron mantenerse distanciadas tras ser liberadas. El Ruso y Cuy no fueron capturados. Kevin y el resto colaboraron con la policía y podrán salir de prisión en pocos años. ¿Realmente es el final de Baby Bandito?

Kevin Tapia (Nicolás Contreras), Mística (Nicolás Contreras) y el resto no pasaron mucho tiempo en prisión en la segunda temporada de la serie chilena "Baby Bandito" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BABY BANDITO”?

La segunda temporada de “Baby Bandito” está disponible en Netflix desde el 22 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie chilena solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

