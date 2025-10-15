CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Inspirada en hechos reales recogidos en la novela homónima de Tamara Trottner, “Nadie nos vio partir” (“No One Saw Us Leave” en inglés) es una serie de Netflix que narra la historia de Valeria Goldberg (Tessa Ia), una madre que enfrenta el estigma y una dolorosa separación cuando su esposo se lleva a sus hijos fuera del país tras descubrir su infidelidad. A pesar de que parece tener todo en su contra, ella no deja de buscar a sus pequeños. ¿Logra recuperarlos?

La serie dirigida por Lucía Puenzo, Samuel Kishi y Nicolás Puenzo a partir del guion de Maria Camila Arias empieza con Leo Saltzman (Emiliano Zurita) sacando a sus hijos, Tamara y Isaac, fuera del país con pasaportes falsos mientras su esposa está de viaje. Cuando la mujer regresa descubre que le han arrebatado a sus pequeños y comienza una búsqueda desesperada.

Moishe Goldberg (Flavio Medina) contrata a un agente de Mossad para que se encargue de la investigación. Cuando la primera pista los lleva hasta Francia, Valeria insiste en viajar al encuentro de sus hijos, y Carlos (Gustavo Bassani) decide acompañarla. Aunque descubren la ubicación de los niños, los contactos de los Saltzman los alertan y Leo logra escapar con sus hijos.

Leo Saltzman (Emiliano Zurita) y Valeria Goldberg (Tessa Ia) celebrando el cumpleaños de sus hijos en la serie “Nadie nos vio partir” (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “NADIE NOS VIO PARTIR”?

Mientras Leo se lleva a Isaac y Tamara a Italia, la protagonista de “Nadie nos vio partir” comprende que debe dejar al agente del Mossad trabajar solo. Además, su padre la convence de que al regresar a México podrá despistar al patriarca de los Saltzman, Samuel (Juan Manuel Bernal), y llegar a Leo con más facilidad.

Cada vez que los niños preguntan por su madre, Leo inventa una mentira tras otras. Pero los pequeños no se conforman e intentan escapar para regresar con Valeria. En tanto, Samuel y Moishe se enfrentan, a pesar de su amistad de años. Los negocios en común se terminan y Moishe logra que Samuel quede fuera del banco que fundó.

¿Por qué Leo se llevó a sus hijos?

Leo ejerce violencia vicaria contra su esposa después de descubrir que lo engañó con su cuñado Carlos. La doble traición afecta mucho a los Saltzman, quienes buscan venganza, principalmente, Samuel. Aunque Leo está dolido, no está seguro de arrebatarle los niños a Valeria, no obstante, su padre lo presiona para hacerlo. Una vez más, Leo hace todo lo que su padre le ordena, como casarse con una mujer a la que no amaba.

Debido a que Valeria vive en una comunidad judía, todos le dan la espalda cuando se revela su secreto. Mientras las mujeres Saltzman intentan guardar la apariencias, Valeria está dispuesta a todo por recuperar a su hijos, y cuenta con el apoyo de sus padres, con quienes acude a la Interpol y consigue que giren una orden de arresto contra Leo.

Valeria Goldberg (Tessa Ia) está dispuesta a todo para recuperar a sus hijos en la serie mexicana "Nadie nos vio partir" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “NADIE NOS VIO PARTIR”?

Valeria ¿recupera a sus hijos?

Una vez más, Leo consigue huir con sus hijos. En Sudáfrica, se establece en la casa de un amigo de su padre y conoce a Raquel (Mariana Di Girólamo), quien le presenta a sus amigos maestros y estudiantes que luchan por los derechos de la población negra, en medio del conflicto interno que se vivía en ese país en 1965.

Leo empieza un romance con Raquel y se involucra en el movimiento, lo que se vuelve un problema cuando su nombre se relaciona con un atentado. Antes de que sea capturado y juzgado, Leo debe escapar con los niños escondidos en un maletero. En este punto de “Nadie nos vio partir”, los pequeños creen que su madre ya no los quiere.

Sin pasaportes falsos, el ingreso de Leo, Tamara y Isaac se informa a los Goldberg. Aunque no tienen la ubicación exacta, Valeria está dispuesta a recorrer todos los kibutz hasta encontrar a sus hijos. Carlos la acompaña para cuidar del embarazo de pocas semanas de su pareja, sin embargo, ella sufre un aborto exponatneo en medio de su deseperada búsqueda.

Cuando Valeria finalmente puede reunirse con su hijos han pasado algunos años, así que los niños la rechazan por abandonarlos. Poco a poco, Valeria vuelve a ganarse el cariño de sus hijos y está lista para enfrentar a Leo en los juzgados. En Israel, determinan que los cuatro deben regresar a México para que sea la justicia de ese país quien resuelva el caso.

Por órdenes de su padre, Leo regresa a México antes de lo acordado y se esconde en una casa. Al enterarse, Valeria siente que su pesadilla vuelve a empezar, pero sus padres y Carlos se aseguran que no tardarán en encontrar a los niños. El tiempo en Israel, ha cambiado a Leo, quien comprende que no está pensando en lo que es mejor para sus hijos, así que desiste de la venganza, a pesar de la presión de su padre y hermana, y permite que madre e hijos se vuelvan a reunir.

Valeria Goldberg (Tessa Ía) recupera a sus hijos, Tamara e Isaac, al final de la serie mexicana "Nadie nos vio partir" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “NADIE NOS VIO PARTIR”?

“Nadie nos vio partir” está disponible en Netflix desde el 15 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la secuela de la película polaca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

