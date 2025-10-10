CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Creada, dirigida y escrita por Meriç Acemi, “Amor y riqueza” (“Old Money” en inglés y “Enfes Bir Aksam” en su idioma original) es una serie turca de Netflix que narra la historia de la lucha entre el viejo y el nuevo dinero, el choque entre poder y mente, y la pasión entre dos almas dominantes. Para ganar, hay que cambiar las reglas del juego. Por un lado está Osman Bulut (Engin Akyürek), que ha conseguido hacer una fortuna de la nada gracias a decisiones atrevidas. Por el otro, Nihal Baydemir (Asli Enver), representante de una familia adinerada y experta en diplomacia. ¿Qué pasó entre ellos?

Cuando la adinerada familia Bulut pretende quedarse con la casa de los Baydemir porque Sulhi no cumplió con un contrato, su hija Nihal vuelve de Francia decidida a ayudar a su padre a terminar con sus deudas, así que acepta diseñar un barco para Osman. Ella también se da cuenta que todo fue una trampa de los Bulut para quedarse con la casa y no tiene intenciones de dejarlos ganar, menos después de conocer a Osman, quien le provoca sentimientos encontrados.

Nihal es una experta en diplomacia, pero poco a poco empieza a perder el control con Osman. Ambos se sienten atraídos, pero no saben cómo lidiar con la rivalidad tácita que existe entre sus mundos por el origen de sus fortunas. En medio de todo, está Engin (Serkan Altunorak), un viejo amigo de Nihal que la ama desde siempre y parece decidido a destruir a Osman y los Bulut.

Nihal (Asli Enver) intenta negociar con Osman (Engin Akyürek) al inicio de la serie turca "Amor y riqueza" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “AMOR Y RIQUEZA”?

El origen de los Bulut

Aunque los Bulut son una familia unida, no siempre fue así. Songul (Dolunay Soysert), Mahir (Ismail Demirci), Arda (Taro Emir Tekin) y Osman están unidos por la tragedia. Luego de que un terremoto destruyera el edificio Bulut, la maestra Songul Isiska los adoptó y se encargó de cuidarlos. Todos decidieron dedicarse al mundo de los negocios y crearon una gran fortuna, que ahora peligra por culpa de Engin.

Cada uno de los Bulut lidia con sus propios problemas. Mientras Osman no recuerda su infancia antes del accidente ni a su verdadera familia y está obsesionado con la casa de Nihal, Mahir no se siente digno de la vida que lleva, ya que antes era el hijo del conserje del edificio, además huye de una relación con la cantante Asli, a pesar de que la ama.

En tanto, Arda está enamorado de Berna (Zeynep Oymak), empleada de su empresa y mejor amiga de Nihal. Después de años de dedicarse a los Bulut, Songül finalmente tiene tiempo para su propia vida. Consigue una dosis de acción a fuego lento en la clase de tenis con Gokhan.

Los protagonistas de “Amor y riqueza” se enfrascan en una lucha de poder. Cuando Osman reduce el tiempo de entrega de barco y Nihal no consigue el financiamiento, decide renunciar a su casa, tal como quería su padre. Sin embargo, Osman mueve sus influencias para que el banco apruebe un préstamo. Cuando Nihal lo descubre, está convencida de que tomó la decisión correcta, pero Osman se niega a dejarla marcharse tan fácil y la obliga a cumplir el trato o pagar su deuda.

Nihal (Asli Enver) y Osman (Engin Akyürek) se aman, pero su orgullo los separa en la serie turca "Amor y riqueza" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “AMOR Y RIQUEZA”?

¿Qué pasó con Osman y Nihal?

Cada vez que Osman y Nihal parecen listos para iniciar una relación amorosa, sus formas distintas de ver la vida y algunos malentendidos los separan. Su primer beso se arruina por la intervención de Osman con el préstamo para NIhal, quien lo consideró una forma de manipulación. Luego cuando asisten a una fiesta juntos y pasan una noche apasionada, un malentendido crea una brecha.

Mientras los protagonistas de “Amor y riqueza” están distanciados, Osman se enfoca en su rivalidad con Engin y Nihal se dedica a terminar el barco para los Bulut. Cuando lo consigue también se entera, gracias a Berna, que los que fueron a Taormina fueron ella y Arda. Durante la reunión con los Bulut, Nihal intenta hablar con Osman, pero no tiene el valor para expresar sus sentimientos.

Más tarde, Sulhi Baydemir dice entregar su casa a los Bulut a cambio de la libertad de su hija. Esto sumado a la propuesta de matrimonio inesperada de Engin, provocan que Nihal planee su regreso a Francia. Aunque no se ha confirmado su compromiso, Engin tiene intenciones de ir con ella a Europa.

Cuando Osman se entera de la noticia, intenta recuperar a Nihal, pero ya es demasiado tarde. Conduce un yate para alcanzar a su amada, pero se golpea la cabeza y no llega a tiempo. Debido al golpe recuerda a su madre y la raíz de su obsesión con la casa de los Baydemir. Durante un paseo, su madre le dijo que ahí parecían vivir personas felices, luego vio a la pequeña Nihal saludando y sonriendo. Así que empezó a perseguir la felicidad.

Pero cometió un error, y la felicidad no era la casa, sino Nihal. Cuando Sulhi le entrega las llaves se da cuenta de que la mansión ya no tiene vida, eran las personas que estaban ahí las que la llenaban de luz. Si se confirma una segunda temporada de “Old Money”, Osman y Nihal podrían tener una segunda oportunidad. De lo contrario, Nihal podría casarse con Engin.

Osman (Engin Akyürek) pierde a Nihal (Asli Enver) por su orgullo al final de la serie turca "Amor y riqueza" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “AMOR Y RIQUEZA”?

“Amor y riqueza” está disponible en Netflix desde el 10 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie turca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

