CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida y escrita por Nithiwat Tharathorn, “Todos te quieren cuando has muerto” (“Everybody Loves Me When I’m Dead” en inglés) es una película tailandesa de Netflix que sigue a dos empleados de banco que por diferentes motivos deciden desvíar fondos de la cuenta de una clienta fallecida. Pero antes de que puedan disfrutar del dinero terminan enredados en el submundo criminal de Pattaya. ¿Qué pasó con los protagonistas?

El drama criminal escrito por Sopana Chaowwiwatkul comienza con la fiesta de despedida para un empleado del banco que trabajó ahí desde su fundación. El hombre mayor llamado Shane fue reemplazado después de que la IA que utiliza la empresa para evaluar a sus empleados lo calificará mal. El subgerente Toh teme ser el siguiente, así que le paga a Petch para que lo ayude con sus labores.

Tras el suicido del empleado recién despedido, Toh no deja de cuestionarse su futuro en el banco. Además, no tiene el dinero suficiente para inscribir a su hija en una prestigiosa escuela y cumplir las demandas de su estricta esposa. En medio de todo eso, Petch aparece con un plan arriesgado: robar el dinero de una clienta fallecida.

Toh y Petch deciden robar el dinero de una clienta del banco que falleció hace algunos años en la película tailandesa "Todos te quieren cuando has muerto" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TODOS TE QUIEREN CUANDO HAS MUERTO”?

El protagonista de “Todos te quieren cuando has muerto” tiene algunas dudas, pero su compañero lo convence asegurando que nadie ha reclamado ese dinero durante años y que esa mujer no tenía familia. Desesperado por asegurar la educación de su hija Snow, Toh acepta. Aprovecha que tiene acceso a las credenciales del gerente para aprobar las transacciones.

Aunque el dúo inicia con una cifra pequeña para no llamar la atención, pronto retira una cantidad mayor. Toh utiliza el dinero para conseguir un lugar para su hija en la prestigiosa escuela y decide guardar el resto en la cuenta de un tercero. Pero comete un error al confiar en que sus amenazas detendrían a la joven que prestó su nombre e identificación.

Pero Toh no es el único desesperado. Petch necesita el dinero para pagar su deuda con el jefe de una pandilla. Cuando el criminal se da cuenta de que puede conseguir más dinero, obliga a Petch a retirar todo el dinero de la cuenta bancaria de Jit. Tras perder lo que tenía, Toh también requiere más dinero, así que acepta.

A pesar de algunos inconvenientes, el protagonista de “Todos te quieren cuando has muerto” consigue el efectivo y elimina los mensajes de su jefe relacionados con la transacción para no ser descubierto. No obstante, el gerente lo atrapa antes de que pueda escapar con el dinero. Le ofrece no delatarlo a cambio de que deje lo robado y devuelva el resto.

Petch le debe dinero al jefe de una pandilla en la película tailandesa "Todos te quieren cuando has muerto" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TODOS TE QUIEREN CUANDO HAS MUERTO”?

Sin más opciones, Toh deja el dinero y se marcha. Sin embargo, antes de irse nota que su jefe se está llevando el efectivo. Al comprender que una vez más fue engañado, se reúne con Petch, pero es abordado por el líder de la pandilla, quien le exige el dinero. Toh no duda en delatar a quién lo tiene, lo que significa la muerte del gerente. Pero ¿de dónde salió ese dinero?

¿Cómo Jit consiguió ese dinero?

Jit trabajaba como empleada doméstica en la casa del político Mhu, quien utilizó la identidad de la mujer para esconder una gran suma de dinero, sin imaginar que ella le robaría. Jit se escondió durante mucho tiempo hasta que murió sola y su cuerpo no fue encontrado en varios meses.

Cuando Mhu le contó esa historia a su socio Vodka, este se deshizo de él y empezó a buscar el dinero. Tras localizar a la hija que Jit abandonó, la obliga a recuperar el dinero. La joven Khem no desea ese dinero, así que acepta ir al banco. Pero Toh y Petch le ponen trabas para entregarlo.

Vodka no está dispuesto a perder el dinero, así que presiona a Khem, pero ella escapa gracias a la ayuda de Petch. En tanto, Toh decide escapar con su familia. No obstante, al comprender la situación, idea un plan para que ambos criminales se aniquilen entre ellos y él pueda quedarse con el dinero.

¿Qué pasó con Toh?

Aunque logran confrontarlos, no todo sale bien. Petch es asesinado y Toh queda atrapado en el fuego cruzado de los criminales. Debe renunciar al dinero para sobrevivir, pero lo recupera cuando Vodka es asesinado por otro grupo. Antes de marcharse con el botín, le entrega un poco a Khem.

Al final de “Todos te quieren cuando has muerto”, Toh asegura el futuro de su hija y luego se entrega a la policía. Aunque termina en prisión, tiene la tranquilidad de que su hija estará bien. Sin embargo, eso no lo salva de ser asesinado. La última escena muestra que Toh depositó el dinero en una cuenta a nombre de Shane, el compañero que se suicidó.

Toh terminó en prisión, donde fue asesinado, al final de la película tailandesa "Todos te quieren cuando has muerto" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “TODOS TE QUIEREN CUANDO HAS MUERTO”?

“Todos te quieren cuando has muerto” está disponible en Netflix desde el 14 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película tailandesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

