Desde su estreno, el 8 de octubre de 2025, “Caramelo” se ha posicionado en el Top 10 de las películas más populares de Netflix, tanto en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. Una de las razones de su éxito es su conmovedora trama que se centra en un joven chef que está a punto de cumplir su sueño, pero descubre que tiene una enfermedad que podría terminar con todo. En medio del drama, conoce a un carismático perro que lo ayuda a seguir luchando.

Poco después de convertirse en el chef del restaurante Ibaé, Pedro Dantas (Rafael Vitti) empieza a sentirse mal y el perro que colaboró con su ascenso no deja de lamerle la cabeza. Siguiendo el consejo de una cuidadora de perros, Pedro acude al médico, quien le informa sobre un glioma en la cabeza y los pasos a seguir para evitar un desenlace fatal.

A partir de ese momento, “Caramelo” se convierte en el mejor amigo de Pedro, en su apoyo y su motivación para seguir luchando. Incluso es su salvador, ya que lo ayuda en varias oportunidades. Pero, esta película brasileña de Netflix dirigida por Diego Freitas, ¿se basa en una historia de la vida real?

la vida de Pedro (Rafael Vitti) cambia desde que conoce a Caramelo, un perro mestizo que le da nombre a esta película brasileña (Foto: Netflix)

“CARAMELO” ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es no. “Caramelo” no está basada en una historia real, no obstante, se inspira en el vínculo emocional entre animales y humanos, específicamente con los perros. Además, aborda temas como la amistad, lealtad, valentía y supervivencia.

Diego Freitas utilizó situaciones reales como la lucha contra enfermedades, el apoyo emocional y la adopción responsable de mascotas para crear su película, que tiene varias referencias a la cultura brasileña.

Al inicio de la película, alguien abandona a un perro mestizo en la carretera. El cachorro crece en las calles y roba comida para sobrevivir hasta que encuentra a la persona correcta. Los animales domésticos en abandono son una realidad en varios países. A pesar de que existen albergues que intentan ayudarlos, no son suficientes.

Por otro lado, “Caramelo” muestra que los perros tienen la capacidad de comprender las emociones humanas y percibir su estado mental. De acuerdo con el informe de 2024 de NPR, los perros tienen la capacidad de oler el estrés de una persona.

La película brasileña de Netflix también aborda el tema de la lucha de los pacientes oncológicos a través de las historias de Pedro y su nuevo amigo Leo. Desde los síntomas hasta las consecuencias físicas y emocionales de la enfermedad.

Caramelo se convirtió en el mejor amigo del chef Pedro (Rafael Vitti) después de que descubre que tiene cáncer (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “CARAMELO”?

“Caramelo” está disponible en Netflix desde el 8 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película brasileña solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

