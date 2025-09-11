Netflix suma una nueva joya a su catálogo internacional con “Caramelo”, la entrañable producción brasileña que celebrará la conexión entre humanos y perros. En esta nota descubrirás la fecha de estreno, quién está detrás de la creación, el elenco, cómo ver la película, el tráiler y todos los detalles de este esperado lanzamiento.

La dirección de este viaje emocional está a cargo de Diego Freitas, reconocido por su trabajo en “Más allá del universo”. El guion lo firman Freitas, Rod Azevedo y Carolina Castro, y la película es una colaboración con Migdal Filmes, uno de los grandes estudios de Brasil. “Caramelo” combina talento brasileño y una historia universal, lista para emocionar y conquistar corazones en todo el mundo.

¿CUÁNDO ES LA FECHA DE ESTRENO DE “CARAMELO”?

La película “Caramelo” llega a Netflix el 8 de octubre de 2025 y estará disponible a nivel global. Se trata de uno de los estrenos brasileños más esperados por su toque familiar y emotivo.

Para ver “Caramelo”, solo es necesario tener una suscripción activa a Netflix. Puedes buscar el título directamente y, si quieres estar entre los primeros en verla, añade la película a tu lista y activa la campana de recordatorio para no perderte el estreno. Así recibirás una alerta el día de lanzamiento.

“Caramelo” se estrena en 8 de octubre de 2025 por Netflix (Foto: Netflix )

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “CARAMELO”?

“Caramelo” sigue a Pedro, un chef brasileño cuya vida da un giro inesperado tras recibir un diagnóstico complicado. En ese momento aparece en su vida Amendoim, un carismático perro callejero color caramelo. Juntos, forjarán una amistad única y se embarcarán en un viaje de transformación, superando obstáculos, generando nuevas relaciones y enseñando que el amor y la resiliencia pueden aparecer cuando menos lo esperamos. Es una oda emotiva a la esperanza, la familia y la importancia de abrir el corazón.

El perro callejero caramelo es el gran protagonista de "Caramelo", la nueva producción original de Netflix Brasil (Foto: Netflix )

CONOCE AL ELENCO DE LA PELÍCULA “CARAMELO”

Rafael Vitti como Pedro, el chef protagonista

como Pedro, el chef protagonista Ademara

Carolina Ferraz

Arianne Botelho

Noemia Oliveira

Kelzy Ecard

Bruno Vinicius

Roger Gobeth

Olívia Araújo

Cristina Pereira

Con la participación especial de la chef Paola Carosella y, por supuesto, Amendoim como el inolvidable caramelo brasileño.

MIRA EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “CARAMELO”

Netflix publicó el tráiler oficial el 9 de septiembre de 2025. Puede verse directamente en el canal de YouTube de Netflix Latinoamérica y en la plataforma, mostrando pinceladas del humor, el drama y la ternura que marcarán esta historia.

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA “CARAMELO”

Título original: “Caramelo”

Dirección: Diego Freitas

Guion: Diego Freitas, Rod Azevedo, Carolina Castro

Producida por: Migdal Filmes

País: Brasil

Distribuye: Netflix

Estreno: 8 de octubre de 2025.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”