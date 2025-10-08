CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Diego Freitas (“Más allá del universo”), “Caramelo” es una película brasileña de Netflix que narra la conmovedora historia del chef Pedro Dantas (Rafael Vitti), quien está a punto de cumplir su sueño de dirigir un restaurante cuando un diagnóstico inesperado lo trastoca todo. Con la ayuda del simpático perro callejero que le dio la pista de que algo estaba con su salud emprende un viaje de redescubrimiento y conexión. ¿Qué sucedió con Pedro y su nuevo amigo?

La comedia dramática escrita por Diego Freitas, Rod Azevedo y Vitor Brandt, en colaboración con Carolina Castro y Marcelo Saback como consultores, empieza con un cachorro siendo abandonado en la carretera de Sao Paulo. Tras un tiempo de una vida en las calles, se cruza con Pedro en un mercado. Luego de que el chef le permite escapar con un poco de comida, el perro se sube a la parte trasera de su vehículo.

Aunque Pedro no se da cuenta, el perro lo sigue hasta la puerta trasera del restaurante en el trabaja para el chef Iván. Cuando una fuerte migraña lo obliga a salir a tomar un poco de aire fresco, el animal aprovecha su oportunidad para entrar a la cocina y robar un poco de carne. Debido al alboroto que causa, Iván está decidido a castigarlo, pero el protagonista de “Caramelo” interviene para proteger al perro. La situación termina con la renuncia de Iván y Pedro asumiendo su puesto en una importante noche.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “CARAMELO”?

Luego de lograr deslumbrar a una crítica gastronómica con una coxinha, la dueña del restaurante nombra a Pedro nuevo chef de Ibaé. En agradecimiento al que hizo posible eso, le lleva un poco de comida. Pero el perro no se conforma con la carne, parece que ya eligió a su humano, así que lo sigue hasta su departamento y aúlla hasta que llama la atención de Pedro. quien al verlo bajo la lluvia le permite quedarse en su casa.

Tras una primera noche de destrozos, Pedro decide llevar al perro a un refugio, donde se encuentra con Camila (Arianne Botelho), la cuidadora a la que conoció en un momento accidentado. Mientras Camila le reprocha por querer abandonar al perro, Pedro se siente mareado. Aunque lo auxilian, el perro que lleva en brazos no deja de lamerle la cabeza. Camila advierte que los perros son capaces de percibir cosas y le recomienda acudir al médico.

Los temores de Pedro se vuelven realidad cuando el médico le anuncia que tiene un tumor en la cabeza. De vuelta en el restaurante, comete algunos errores debido a la impactante noticia que recibió en la mañana, así que le pide a su jefa dos semanas para elaborar el nuevo menú de Ibae. Durante ese tiempo planea someterse a las quimioterapias que necesita.

También decide quedarse con su salvador, a quien nombra “Caramelo”. Cuando dejarlo con una vecina mientras recibe su tratamiento médico no funciona, vuelve al refugio de Camila para que su mascota reciba entrenamiento. En el hospital, sus ánimos bajan cada vez más, pero conoce a Leo, un paciente que a pesar de su cáncer se mantiene positivo y disfruta de cada momento. Poco a poco forma un vínculo especial con Leo, quien le aconseja no darse por vencido tan pronto.

Cuando Caramelo muestra interés por la vida marina, Pedro lo lleva a casa de su madre, que queda cerca de la playa. Aunque intenta contarle a su madre sobre su enfermedad, se niega a entristecer su vida. Tras volver a casa, también regresa al restaurante e invita a Camila para que pruebe el nuevo menú. La noche parece perfecta hasta que se da cuenta que ha perdido el sentido del gusto y poco después se desmaya.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “CARAMELO”?

¿Qué pasó con Pedro y Caramelo?

La quimioterapia no ha funcionado, así que Pedro necesita someterse a una cirugía riesgosa. Se desmorona por completo y prefiere estar solo, a pesar de que Camila, con quien empezaba un romance, se ofrece a acompañarlo. En su peor momento, Leo aparece y le dice que si le quedan pocos días, debe aprovecharlos al máximo. El chef lo escucha y busca a Camila para disculparse.

Después de que Camila le corta el cabello y acepta ser su novia, Pedro se arma de valor y habla con su madre, quien está lista para luchar a su lado contra la enfermedad. Mientras llega el día de la operación, el chef se propone ayudar a Camila a evitar el cierre del refugio. ¿Cómo? Recaudando dinero con un Food Truck.

Poco antes del evento, Leo fallece debido a su enfermedad. Aunque es una noticia dolorosa para Pedro, decide honrar a su amigo manteniéndose fuerte y apoyando a otros pacientes que no tienen muchas esperanzas. Llega el día de la inauguración y todo sale de maravilla. Sin embargo, después de que el chef se queda solo, Caramelo lo alerta de algo malo con su salud. Pero Pedro no lo comprende a tiempo y se desmaya dejando la estufa encendida.

Caramelo intenta auxiliarlo, pero no tiene la suficiente fuerza. El fuego avanza, así que el valiente perro corre a buscar ayuda. Aunque se lastima una pata y casi es atropellado, no se detiene hasta alertar a Camila del peligro. En tanto, los bomberos llegan a tiempo para salvar a Pedro, quien despierta en el hospital. Cuando le anuncian que deben adelantar la operación, exige ver a su amigo de cuatro patas.

Camila se las ingenia para lograr que Caramelo entre al hospital y los amigos se reúnen antes del momento decisivo. Pedro logra salir bien de la cirugía y tiene más tiempo para formar una familia con Camila, que por supuesto incluye a Caramelo. En honor a su mejor amigo, inaugura un restaurante para mascotas y disfruta de cada momento de su vida junto a sus seres queridos.

Cuando Caramelo cumple quince años, Pedro se da cuenta que el momento de la despedida está cerca, así que lleva a su amigo y salvador a la playa, donde disfruta de un día maravilloso junto a la criatura que cambió su vida.

¿CÓMO VER “CARAMELO”?

“Caramelo” está disponible en Netflix desde el 8 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película brasileña solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

