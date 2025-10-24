CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Una casa de dinamita” (“A House of Dynamite” en su idioma original) es un thriller político de Netflix que se centra en la carrera a contrarreloj que se desata cuando lanzan un misil sin identificar contra Estados Unidos. Mientras intentan evitar que impacte en su territorio, las autoridades del gobierno deben descubrir quién es el responsable y decidir cómo responder. ¿Qué sucede en la crisis nuclear?

La película dirigida por la ganadora del Óscar Kathryn Bigelow a partir del guion de Noah Oppenheim presenta tres perspectivas diferentes de los 18 minutos posteriores al lanzamiento de un misil contra EE. UU. El primer escenario es la Sala de Crisis de la Casa Blanca, el segundo, el Comando Estratégico de Estados Unidos y, el último muestra al propio presidente.

El primer acto de “Una casa de dinamita” se titula “La curva se aplana” y muestra a la capitana Olivia Walker (Rebecca Ferguson) despidiéndose de su familia antes de acudir a la Sala de Crisis de la Casa Blanca. Después de discutir con su esposa, el mayor Daniel Gonzalez (Anthony Ramos) se dirige al 59.º Batallón de Defensa de Misiles. En ese momento se detecta un ICBM (misil balístico intercontinental) sin identificar.

La capitana Olivia Walker (Rebecca Ferguson) enfrenta la crisis en la Sala de Crisis de la Casa Blanca en la película "Una casa de dinamita" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “UNA CASA DE DINAMITA”?

Cuando se confirma que no se trata de ninguna prueba programada y la inclinación del misil se aplana, queda claro que se dirige a Estados Unidos, el 59.º Batallón dispara dos GBI (Interceptores Terrestres) para detener el misil. Todos tienen la esperanza de que la situación de riesgo termine en unos minutos, pero no tiene éxito y no pueden hacer más para evitar el impacto.

Cada uno de los están al tanto de la situación intentan cumplir con su deber con su nación, pero no pueden evitar preocuparse por sus seres queridos que podrían estar en peligro si se desata una guerra nuclear. En un momento, Olivia Walker llama a su esposo para que conduzca hacia el oeste lo más rápido posible y aleje a su hijo del peligro. Pero luego debe secarse las lágrimas y seguir trabajando.

El segundo acto de “Una casa de dinamita” se titula “Darle a una bala con otra bala” y muestra al STRATCOM (Comando Estratégico de los Estados Unidos) reuniéndose por videoconferencia con el secretario de Defensa, Reid Baker (Jarred Harris), para determinar lo que se hará tras el ataque. En tanto, el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jake Baerington (Gabriel Basso), debe sustituir a su jefe, luego de despedirse de su pareja embarazada.

Aunque las personas que trabajan para el gobierno tiene un deber con su nación, no siempre estarán en sus oficinas en el momento de crisis. Por ejemplo, la experta norcoreana en la NSA, Ana Park (Greta Lee), recibe una llamada del Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial cuando está en una recreación de la Batalla de Gettysburg con su hijo.

El General Brady (Tracy Letts) está a cargo del Comando Estratégico de los Estados Unidos (STRATCOM), que se encarga de supervisar las fuerzas estratégicas estadounidenses, incluidas las operaciones de defensa nuclear y de misiles (Foto: Una casa de dinamita / Netflix) / Eros Hoagland/Netflix

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “UNA CASA DE DINAMITA”?

¿Quién lanzó el misil nuclear?

Mientras la funcionaria de FEMA Cathy Rogers es evacuada a un búnker del gobierno, en la Sala de Crisis de la Casa Blanca reciben varias llamadas importantes. Una de ellas asegura que Rusia no tiene nada que ver con la ojiva, pero está lista para responder si Estados Unidos los ataca. La situación es crítica porque no pueden hacer más por detener el misil, pero tampoco tienen claro cómo responder.

“Una casa de dinamita” no revela quién es el responsable del ataque. Tudum señaló que, Bigelow y Oppenheim querían que el villano de la película fuera la proliferación nuclear misma. “El antagonista es el sistema que hemos construido para, básicamente, acabar con el mundo en un abrir y cerrar de ojos”, aseguró Bigelow.

¿Qué decisión tomó el presidente?

El último acto se centra en el presidente, interpretado por Idris Elba, siendo retirado de un partido de baloncesto cuando se lanza el misil nuclear. Y posteriormente, sintiendo la presión de tomar una decisión que afectará a millones de personas. Mientras es conducido a un lugar seguro en el Marine One, intenta comunicarse con su esposa que está en Kenia.

Por su parte, el secretario de defensa Baker también se siente abrumado, ya que hace poco perdió a su esposa y su hija, con la que no está en buenos términos, está en Chicago, el lugar del impacto. Tras hablar con ella, se dirige a una plataforma de aterrizaje en la azotea para subir a un helicóptero que lo llevará a Raven Rock, un búnker nuclear autosuficiente en Pensilvania. Pero en lugar de subir al helicóptero, se lanza desde esa altura.

“A House of Dynamite” termina con el presidente a punto de dar sus órdenes tras el ataque, varias personas dirigiéndose al búnker de Raven Rock en Pensilvania, González lamentándose en Alaska y el misil llegando a tierra.

Bigelow explicó a Netflix que el final sin resolver es una invitación. “Quiero que el público salga del cine pensando: ‘Bueno, ¿y ahora qué?’. Este es un problema global, y por supuesto, espero contra toda esperanza que algún día podamos reducir el arsenal nuclear. Pero mientras tanto, vivimos en una casa de dinamita. Sentí que era fundamental difundir esa información para poder iniciar una conversación. Esa es la explosión que nos interesa: la conversación que la gente tiene sobre la película después”.

El presidente de Estados Unidos (Idris Elba) tiene que tomar una decisión tras el ataque nuclear al final de la película "Una casa de dinamita" (Foto: Netflix)

