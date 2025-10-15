Aunque la tercera temporada de “La diplomática” (“The Diplomat” en su idioma original) se estrena el 16 de octubre de 2025, los fanáticos del drama político de Netflix creado por Debora Cahn ya preguntan por una cuarta entrega, ya que están seguros de que la historia de la embajadora Kate Wyler (Keri Russell) no terminará con esta temporada. Aún tiene algunas cosas con las que lidiar para continuar su carrera política, además, es claro que Hal Wyler (Rufus Sewell) no dejará de luchar a su lado.

Después de que Kate Wyler acusara a la vicepresidenta Grace Penn (Allison Janney) de tramar un complot terrorista y admitiera que está detrás del puesto de vicepresidenta, la embajadora tiene que hacerle frente a que esa mujer ahora es la Presidenta de Estados Unidos tras la muerte de Rayburn (Michael McKean), indirectamente por culpa de Hal.

No obstante, en la tercera temporada de “La diplomática”, Hal continúa haciendo campaña para que su esposa asuma la vicepresidencia. En tanto, Kate tiene una amistad cada vez más compleja con el secretario de Relaciones Exteriores Austin Dennison (David Gyasi) y un vínculo desconcertante con el primer caballero Todd Penn.

Kate Wyler (Keri Russell) tiene un vínculo desconcertante con el primer caballero Todd Penn en la temporada 3 de "La diplomática" (Foto: Netflix)

“LA DIPLOMÁTICA” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. Netflix renovó “The Diplomat” para una cuarta temporada en mayo de 2025, casi seis meses antes del lanzamiento de la tercera entrega. La plataforma de streaming de la N roja vuelve a apostar por el drama político producido por Debora Cahn, Keri Russell, Janice Williams y Simon Cellan-Jones.

Por lo pronto, se sabe que la producción de la cuarta temporada empezará en los próximos meses. Por supuesto, Keri Russell y Rufus Sewell retoman los roles principales, mientras que Allison Janney y Bradley Whitford regresarán como actores regulares en los próximos episodios.

“Trabajar con Allison y Brad, verlos juntos de nuevo, y el cuarteto espectacular que forman con Keri y Rufus… Es una locura”, indicó la creadora, showrunner y productora ejecutiva Debora Cahn a Tudum. “Teníamos altas expectativas, y las superó con creces”.

Anteriormente, Janice Williams, productora ejecutiva de “La diplomática”, aseguró que, “Bradley fue la incorporación perfecta a lo que ya es un elenco de ensueño”.

Aún es pronto para conocer detalles de la trama de la cuarta temporada, pero sin duda el final de la tercera entrega dejarán el camino preparado para los siguientes eventos. ¿Qué sigue para Kate Wyler?

Allison Janney retoma el rol de Grace Penn en la cuarta temporada del drama político "La diplomática" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA DIPLOMÁTICA”?

La tercera temporada de “La diplomática” está disponible en Netflix desde el 15 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí