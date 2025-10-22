Dirigido por Kathryn Bigelow a partir del guion de Noah Oppenheim, “Una casa de dinamita” (“A House of Dynamite” en su idioma original) es un thriller político de Netflix que se centra en la respuesta del gobierno de Estados Unidos a un misil nuclear lanzado por un enemigo no identificado. Cuando se confirma que no se trata de una prueba sino de una amenaza real empieza una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y qué acciones tomar ante el ataque. Pero está película ¿está inspirada en hechos reales?

El reparto principal de la cinta, que tiene una duración de 112 minutos, incluye a Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee y Jason Clarke.

“Una casa de dinamita”, que se grabó en Trenton, Nueva Jersey, tuvo su estreno mundial en la competencia principal del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia el 2 de septiembre de 2025, donde fue nominada al León de Oro. También llegó a cines selectos, en el Reino Unido el 3 de octubre y en los Estados Unidos el 10 de octubre. Por supuesto, también estará disponible en Netflix.

“UNA CASA DE DINAMITA” ¿ESTÁ INSPIRADA EN HECHOS DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es no. Aunque la trama de “A House of Dynamite” puede sonar verosímil, no está inspirada en ningún hecho de la vida real. El escenario aterrador que se presenta en esta película no se basa en titulares de noticias ni en archivos clasificados, solo se trata de ficción.

Por supuesto, utiliza elementos reales como la figura del presidente de Estados Unidos y otras autoridades del gobierno, y lo que harían si realmente se produciría un ataque nuclear de un enemigo desconocido.

Por eso, “Una casa de dinamita” muestra al presidente (Idris Elba) y a su equipo tomando decisiones imposibles desde que se confirma la letalidad del misil hasta el caos que se desata en la Casa Blanca. Cada miembro se debate entre su deber y las emociones normales en ese tipo de situación, miedo y desesperación por sus familias.

A pesar de que no detalla hechos reales, el director Kathryn Bigelow crea una atmósfera escalofriantemente realista que mantiene en vilo a los espectadores. De hecho, Pete Hammond de Deadline Hollywood señaló que la película “puede que no entre en el género de películas de terror, pero bien podría porque es más aterradora que cualquiera de ellas”.

¿CÓMO VER “UNA CASA DE DINAMITA”?

“Una casa de dinamita” se estrenará el viernes 24 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el thriller político apocalíptico solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

