CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en hechos reales, testimonios directos, documentos procesales e investigaciones periodísticas, “EL monstruo de Florencia” (“Il mostro” en su idioma original y “The Monster of Florence” en inglés) es una serie italiana de Netflix que se centra en las investigaciones más largas y complejas del primer asesino en serie y el más brutal de la historia de Italia. ¿Quién está detrás de los ocho asesinatos dobles y los diecisiete años de terror?

El thriller creado y dirigido por Leonardo Fasoli y Stefano Sollima muestra que entre 1968 y 1985, 16 hombres y mujeres jóvenes fueron asesinados en la provincia de Florencia mientras tenían intimidad en sus automóviles. La policía sigue el rastro del culpable, pero no logran atraparlo. El 19 de junio de 1982, tras encontrar los cuerpos de Paolo Mainardi y Antonella Migliorini, la fiscal adjunta Silvia Della Monica anuncia que el hombre sobrevivió lo suficiente para brindar una descripción detallada del atacante.

Aunque se trata de una mentira, Silvia busca acorralar al asesino y obligarlo a cometer un error que les permite identificarlo y capturarlo. Sin más pistas, decide hurgar en el pasado y se topa con el caso de los amantes Barbara Locci y Antonio Lo Bianco, quienes supuestamente fueron ejecutados por Stefano Mele, el esposo celoso de la mujer. El hombre ya pagó su condena, así que se niega a declarar, pero lo convencen al encontrar a su hijo Natalino.

Natalino fue el unico sobreviviente del primer ataque en la serie italiana "El monstruo de Florencia" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL MONSTRUO DE FLORENCIA”?

“El monstruo de Florencia” presenta las versiones de cada uno de los principales sospechosos. Stefano Mele no puede ser el asesino porque estuvo encerrado durante quince años, no obstante, parece conocer la identidad del perpetrador, ya que el crimen de su esposa se cometió con la misma arma, una Beretta calibre 0.22. Stefano admite que mintió en su primera declaración y aceptó pagar la culpa para evitar represalias en su contra y la de su hijo.

Señala como culpable a Francesco Vinci, uno de los amantes de su esposa. La relación con Barbara nunca fue la mejor porque fueron obligados a casarse por sus familias, pero se volvió insoportable cuando Salvatore Vinci se convirtió en su huésped y se aprovechó de Barbara, quien quedó embarazada poco después. Esto ocasionó la partida de Salvatore. Unos años después, apareció Francesco e inició un romance con Barabara, pero no terminó bien.

Al enterarse de que Barbara tenía otro amante, Francesco los siguió y los asesinó. Obligó a Stefano a acompañarlo. Supuestamente fue él quien llevó a Natalino hasta la casa más cercana y le dio indicaciones para mentir en su declaración. Francesco escapa, pero la policía logra atraparlo gracias a las llamadas con su esposa. Aunque no tiene las pruebas suficientes, lo encierran por un tiempo. No obstante, “El monstruo de Florencia” vuelve a atacar.

La policía vuelve a interrogar a Stefano, quien admite que mintió para vengarse del amante del amante de su esposa. Sin embargo, parece estar protegiendo a alguien más. Las averiguaciones llevan hasta su hermano Giovanni Mele, quien tiene un comportamiento extraño y tiene una fijación por los homicidios cometidos por el Monstruo. Pero ¿él es el culpable?

Stefano Mele brindando su declaración en el lugar del homicidio en la serie italiana "El monstruo de Florencia" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL MONSTRUO DE FLORENCIA”?

¿Quién es “El monstruo de Florencia”?

Tampoco se encuentran pruebas en contra de Giovanni, pero debido a la denuncia de la mujer con la que salió y a la que asustó con su recorrido por los lugares de los asesinatos es encerrado. No obstante, “El monstruo de Florencia” ataca una vez más. Giovanni es liberado, pero la policía necesita atrapar al culpable, así que recurren al testimonio de Natalino, quien no tiene nada claro sobre esa noche.

No obstante, su testimonio permite llegar hasta Salvatore Vinci, quien después de volver de la guerra fue obligado a buscar esposa. Tomó por la fuerza a la hermana de su amante y formó una familia. Cuando su mujer se reunió con su antiguo novio y amenazó con escapar, al parecer Salvatore la asesinó. Pero según los archivos oficiales, la mujer cometió suicidó.

Antes de volver a casarse, Salvatore conoció a Stefano y a su esposa, con quienes mantuvo una peculiar relación. Los abandonos de sus segunda esposa coinciden con dos de los ataques de “El monstruo de Florencia”, pero la policía no quiere volver a cometer errores, así que no arrestan a Salvatore. Cuando el asesino vuelve a atacar y envía una carta a la fiscal Silvia, deciden encerrarlo por la muerte de su primera esposa.

Según la nueva versión, Salvatore presionó a Stefano para que se vengara por la infidelidad de su esposa y lo obligó a guardar silencio. En cualquier caso, el monstruo ataca una vez más y Salvatore recupera su libertad. La serie italiana termina mencionando que el último sospechoso desapareció en 1988 y coincidentemente los asesinatos del monstruo llegaron a su fin.

También se muestra que alguien alerta a la policía sobre Petro Pacciani, quien fue investigado, pero no se encontraron pruebas contundentes en su contra. “El monstruo de Florencia” ahonda en la historia de los posibles monstruos, pero al igual que en la vida real, no se descubre al verdadero culpable.

Silvia Della Monica es una de las fiscales a cargo de la investigación en la serie italiana "El monstruo de Florencia" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL MONSTRUO DE FLORENCIA”?

“El monstruo de Florencia” está disponible en Netflix desde el 22 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie italiana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí