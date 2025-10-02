“Steve” es una película de Netflix que sigue al director (Cillian Murphy) de un centro de reinserción para jóvenes mientras lucha por salvar el centro y evitar su cierre. Además, de intentar lograrlo en un solo día, lidia con sus propios problemas de salud mental. Pero él no es el único personaje de este drama, Shy (Jay Lycurgo) es un adolescente conflictivo que busca reconciliar su fragilidad interna con sus impulsos autodestructivos. Pero esta serie se basa en una historia real?

El largometraje ambientado en los 90 cuenta con la dirección de Tim Mielants y el guion de Max Porter. Además, tuvo su estreno mundial en la sección Platform Prize del Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025, se estrenó en cines selectos en el Reino Unido y los Estados Unidos el 19 de septiembre de 2025, y llegará a Netflix el 3 de octubre.

La fotografía principal de “Steve”, protagonizada por Cillian Murphy, Tracey Ullman, Jay Lycurgo, Simbi Ajikawo y Emily Watson, comenzó el 24 de mayo de 2024 y finalizó el 5 de julio en el Reino Unido.

Cillian Murphy interpreta a Steve, el director del centro de rehabilitación para jóvenes, en la película dramática de Tim Mielants (Foto: Netflix)

“STEVE” ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es no. “Steve” no se basa en una historia de la vida real, pero es una reinterpretación de “Shy”, el éxito en ventas del Sunday Times escrito por Max Porter, mejor conocido por su novela debut, “Grief Is the Thing with Feathers” y que también está detrás del guion de la adaptación.

“Shy” es una novela publicada en 2023 por Porter y que tiene como protagonista a un joven de 16 años que asiste a un internado para chicos con problemas en Inglaterra en 1995. Netflix decidió contar esta historia, pero desde la perspectiva del director de la institución. Y al igual que en el libro, los eventos transcurren en un solo día.

En una conversación con Deadline, Cillian Murphy admitió que “adora” la escritura de Porter. Explicó que “es algo que tiene un efecto visceral real en ti, un efecto emocional”. Asimismo, agregó: “Max me dio ese libro en una edición de prueba antes de terminarlo, y de nuevo me rompió el corazón. Son el tipo de cosas que me encantan como lector y como artista, así que tenía muchas ganas de hacer algo con él”.

La idea de cambiar la perspectiva de la historia

El actor irlandés de 49 años, que también se desempeña como productor en “Steve”, contó que la idea de cambiar la perspectiva de Shy por la del director del centro fue del autor de la novela. “Fue idea de Max cambiar la perspectiva y enfocarla en el director de esta institución”, declaró Murphy al medio antes mencionado.

“Alan, Max y yo nos pusimos a hablar del asunto y empezamos a darle vueltas, y nos pareció que podríamos hacer una película. Suceden los mismos hechos, solo que los vemos desde una perspectiva diferente”, agregó.

Jay Lycurgo interpreta a Shy y Cillian Murphy interpreta al director de la institución en la película dramática "Steve" (Foto: Netflix)

