Netflix suma a su catálogo una apuesta británica que deja huella: “Steve”, que llega respaldada por la dirección de Tim Mielants y la interpretación de Cillian Murphy, quien encabeza una producción enérgica y honesta, ambientada en la Inglaterra de los años noventa. La película no solo se apoya en el talento del elenco, sino también en un proceso de adaptación colaborativo inspirado en la novela “Shy” de Max Porter y un rodaje marcado por el realismo y la atención al detalle.

La realización destaca por su fuerte carga social y humana, el trabajo conjunto de actores consagrados con jóvenes promesas, y una ambientación que sumerge al espectador en el clima de las instituciones formativas de la época. “Steve” marca el regreso de Cillian Murphy a un rol principal y promete abrir debates sobre exclusión y vulnerabilidad, sin caer en efectismos ni fórmulas previsibles.

¿DE QUÉ TRATA “STEVE” Y CÓMO VERLA EN NETFLIX?

Ambientada a mediados de los 90, “Steve” sigue al director de un internado británico para varones, interpretado por Cillian Murphy, en medio de una jornada llena de desafíos. Ante la amenaza de cierre por recortes de presupuesto, Steve debe proteger no solo la integridad del colegio, sino también la de los alumnos, enfrentando a diario situaciones de acoso, violencia y falta de recursos. La película retrata su batalla interior y la interacción con Shy, un joven atrapado entre la autodestrucción y la necesidad de cambio.

La narración alterna entre las tensiones de la plantilla docente, los dilemas personales del director y el paso de los alumnos por una jornada marcada por cámaras de documentalistas. El relato utiliza este recurso para sumar voces de maestros y estudiantes, potenciando la sensación de fragilidad y denuncia social.

Alan Moloney, Cillian Murphy y Tina Pawlik son los productores, y Max Porter es el productor ejecutivo. La película cuenta con música de Ben Salisbury y Geoff Barrow.

La película adapta la exitosa novela “Shy” y combina realismo, denuncia social y tensión psicológica (Foto: Netflix)

ELENCO DE “STEVE”

El elenco de "Steve" incluye:

“Cillian Murphy” (“Oppenheimer”, “Peaky Blinders”)

“Tracey Ullman” (“Sra. América”, “El show de Tracey Ullman”)

“Jay Lycurgo” (“Medio Malo: El Hijo Bastardo y El Diablo Mismo”, “Puedo Destruirte”)

“Simbi Ajikawo” (“El chico superior”)

“Emily Watson” (“Rompiendo las olas”, “Pequeñas cosas como estas”)

¿CUÁNDO SE ESTRENA Y CÓMO VER “STEVE” EN NETFLIX?

El drama se estrena en Netflix el 3 de octubre de 2025. Para verla, basta con acceder a la plataforma con una suscripción activa y buscar “Steve” en el catálogo. Si ya estás suscrito, puedes darle a la campanita y darse avisar.

“Steve” se estrena en Netflix el viernes 3 de octubre de 2025 (Foto: Netflix)

