CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Ambientado en el mismo universo de asesinos a sueldo que “Kill Boksoon”, “Mantis” es una película coreana de Netflix que sigue a Lee Han-ul (Im Si-wan), un asesino implacable que tras volver de sus vacaciones descubre que el mundo del crimen está sumido en el caos, sin ningún tipo de orden ni reglas. Cuando se reencuentra con su antigua rival y compañera de instrucción, Shin Jae-yi (Park Gyu-young) le propone trabajar juntos, pero la vieja rivalidad los separa y los enfrenta.

La cinta de acción y suspenso coescrita y dirigida por Lee Tae-sung empieza con Han-ul completando un trabajo y tratando de convencer al director de MK Ent, Cha Min-kyu (Sol Kyung-gu), de terminar su contrato. Sus argumentos no dan resultado, así que desiste y promete volver tras sus vacaciones. Cuando regresa se entera de que Min-kyu fue asesinado por Boksoon.

El asesino conocido como “Mantis” regresa a casa y, a pesar de tener varias ofertas de agencias de asesinos, decide empezar su propia empresa con unos amigos, Jae-yi incluída. Han-ul intenta proteger a su amiga de la infancia, pero ella no lo toma de la mejor manera. No es la primera vez que lo hace, de hecho, aceptó abrir su propia agencia debido a que su maestro, el célebre Dok-go (Jo Woo-jin), volvió a rechazar a Jae-yi.

Lee Han-ul (Im Si-wan) recibe varias ofertas laborales tras la caída de MK en la película coreana "Mantis" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MATIS”?

Cuando Han-ul escucha que Dok-go asumirá la dirección de MK, le hace una visita al célebre asesino e insiste en contratar a Jae-yi, pero el jefe se niega asegurando que la joven no tiene la habilidades necesarias. Tras esa conversación y su respectiva pelea, Han-ul y sus amigos buscan un inversor.

Benjamin (Choi Hyun-wook), un adinerado joven que solo busca divertirse, parece su mejor opción. No obstante, la primera reunión no termina bien y Han-ul prefiere continuar solo. Los primeros trabajos resultan bien, pero el equipo no tarda en notar la preferencia del director por Jae-yi, quien siente que subestima sus habilidades.

Cansada de la situación, Jae-yi reta a Han-ul a una batalla para demostrar quien es más fuerte. “Mantis” acepta, pero se deja vencer debido a la información que Dok-go compartió con él no hace mucho. Tras aceptar su derrota, intenta darle la mano a su oponente, pero ella se da cuenta de lo que pasó, lo toma como un insulto y se marcha.

¿Por qué no contrataron a Jae-yi en MK?

Han-ul y Jae-yi han sido amigos y rivales desde la infancia, de hecho, tienen sentimientos más profundos el uno por el otro. Sin embargo, se distanciaron luego de que el primero fue contratado en MK y la segunda no. Tras su prueba, Dok-go quería quedarse con ambos, pero, Min-kyu aseguró que solo debían conservar a Han-ul, ya que su amiga nunca podría superarlo y eso causaría problemas.

Al ser rechazada, Jae-yi confrontó a Dok-go y luego de escuchar sus razones, solicitó repetir la pruebas con espada de verdad para demostrar su talento, es decir, estaba dispuesta a matar a Han-ul. Dok-go se da cuenta de que tomó la decisión correcta, y lo reafirma cuando ella lo ataca. Por supuesto, no logra vencerlo.

Dok-go (Jo Woo-jin) quiere que Lee Han-ul (Im Si-wan) vuelva a trabajar en MK en la película coreana "Mantis" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MANTIS”?

Desde ese momento, Jae-yi está obsesionada con vencer a Han-ul, aunque lucha por controlarse porque lo quiere. Tras “ganar” su última pelea, Jae-yi acepta trabajar con Benjamin y se convierte en la directora de esa nueva empresa. En tanto, Mantis pierde su prestigio debido a que alguien publica el video de su derrota.

A pesar de que su empresa está casi en la quiebra, Han-ul se niega a volver a MK porque eso significaría dejar sin empleo a su única trabajadora. En tanto, Dok-go hace de todo para convencerlo de volver a MK, incluso se encarga de que nadie más lo contrate.

¿Qué pasó con Mantis?

Durante una reunión de asesinos, Jae-yi intenta provocar a Dok-go para empezar una pelea y quitarlo del camino. No obstante, Mantis interviene de manera ingeniosa y frena el enfrentamiento. Sin embargo, Jae-yi insiste en iniciar una guerra y envía una amenaza al nuevo director de MK, quien no tiene más opción que responder.

Cuando Han-ul se entera, comprende que su amiga ha firmado su sentencia de muerte, así que le pide a su maestro que le permita convencer a Jae-yi de retractarse a cambio de volver a MK. A pesar de sus esfuerzos no lo consigue, de hecho, él también se mete en problemas al no cumplir un trabajo.

Para complicar aún más las cosas, devuelve el cuchillo ensangrentado. Lo que resulta en una batalla campal entre Mantis, Dok-go y Jae-yi. Los tres demuestran porque son asesinos tan famosos, pero al final queda claro que Mantis es superior, sin embargo, se niega a asesinar a su maestro, así que Jae-yi termina el trabajo.

Al final de la película coreana de Netflix, Mantis se despide de Jae-yi, quien lamenta cómo se desarrolló todo. Poco después, Jae-yi sigue trabajando con Benjamin y se prepara para adquirir MK. Pero planea deshacerse de su socio y encarga el trabajo a una empresa independiente. Mantis aparece listo para eliminar a Benjamin, lo que sugiere que los amigos aún se mantienen en contacto y podría volver a trabajar juntos.

Jae-yi (Park Gyu-young) ordena eliminar a Benjamin para quedarse con el negocio al final de la película "Mantis" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MANTIS”?

“Mantis” está disponible en Netflix desde el 26 de septiembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película coreana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí