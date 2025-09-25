CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los impactantes eventos de la tercera temporada de “Alice in Borderland”, los fanáticos de la serie japonesa de Netflix basada en el manga de Haro Aso se preguntan si la historia de Arisu Ryōhei (Kento Yamazaki) y Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya) continuará en una cuarta entrega. ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan para más juegos? ¿Otros jugadores se convertirán en los protagonistas? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En los primeros episodios de la nueva temporada del drama dirigido por Shinsuke Sato a partir del guion de Yasuko Kuramitsu y Shinsuke Sato, Alice y Usagi están casados y llevan una vida feliz. No obstante, el recuerdo de la suicidio de su padre atormenta a Yuzuha, así que se deja convencer por Ryuji, un profesor con una fijación por las experiencias cercanas a la muerte, de volver a ese mundo.

Arisu no tiene recuerdos de los que vivió en los juegos, pero sigue algunas pistas que lo llevan hasta Ryuji, y con ayuda de Rizuna Ann (Ayaka Miyoshi) consigue detener su corazón por unos minutos y volver a Borderland. Para encontrar a su esposa y salvarla, primero debe superar juegos mortales junto a nuevos compañeros.

Arisu Ryōhei (Kento Yamazaki) regresa a Tierra Fronterizas para salvar a su esposa Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya) en la tercera temporada de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

“ALICE IN BORDERLAND” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque Netflix aún no ha confirmado una tercera temporada de “Alice in Borderland”, el último capítulo de la serie japonesa deja el camino preparado para una nueva entrega. La escena final sugiere que los juegos aún no han terminado y podrían continuar desde un escenario diferente.

Al final de la tercera temporada, atormentado por una devastadora visión del futuro, Arisu se derrumba ante la presión por salvar a todos. Alice consigue rescatar a su esposa del vórtice de la muerte y regresar al mundo real. Al despertar busca a Usagi en el hospital y un tiempo después, pueden vivir uno de los futuros que vieron en Borderland.

Aunque ese parece ser el cierre de la historia de Alice y Usagi, la temporada 3 de “Alice in Borderland” se traslada a Estados Unidos, donde una camarera llamada Alice atiende a unos clientes mientras los noticieros informan sobre el aumento de la actividad sísmica en varias partes del mundo.

De hecho, en una entrevista con Radio Times, el director Shinsuke Sato aseguró que estaría dispuesto a volver para futuras temporadas. “Si me preguntan si me interesaría, sin duda diría que sí”.

Por lo pronto, solo queda esperar una respuesta oficial de Netflix, que en parte dependerá de la respuesta de la audiencia.

Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya) logra que Arisu Ryōhei (Kento Yamazaki) regrese al mundo real al final de la tercera temporada de "Alice in Borderland", pero ¿ese es el final de su historia? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “ALICE IN BORDERLAND”?

La tercera temporada de “Alice in Borderland” está disponible en Netflix desde el 25 de septiembre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie japonesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

