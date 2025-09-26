CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida y escrita por Nina Rives, “French Lover” es una película francesa de Netflix que narra la historia de amor de Abel Camara (Omar Sy), un famoso actor, y Marion (Sara Giraudeau), una mujer sencilla que lidia con un divorcio. Cuando sus caminos se cruzan, da comienzo una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible. Aunque no parecen tener nada en común, forman un vínculo muy fuerte. No obstante, ¿su romance será más fuerte que la fama?

La comedia romántica que también cuenta con Noémie Saglio y Hugo Gélin como guionistas empieza con Abel Camara grabando un comercial de perfumes. Tras terminar el rodaje se dirige a una cafetería cercana, donde conoce a Marion. Su paranoia le hace pensar que la camarera lo está grabando y arma un escándalo que termina con la renuncia de Marion.

Cuando se da cuenta de su error, Abel intenta disculparse y se ofrece a llevar a Marion a su casa. Al llegar al departamento, le pide que le permita pasar para secar la camisa antes de una importante entrevista. Mientras conversan amenamente, aparece el exesposo de Marion, Antoine (Amaury de Crayencour), exigiendo que desaloje el lugar lo más pronto posible. Abel se hace pasar por el novio de Marion y consigue que la deje en paz.

Abel Camara (Omar Sy) firmando autógrafos para sus fans en la película francesa "French Lover" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FRENCH LOVER”?

Los protagonistas de “French Lover” se despiden pensando que no se volverán a ver, pero Abel vuelva a buscarla para pedirle un favor: fingir ser su novia ante la prensa para que dejen de hablar del abandono de su exnovia, Lena (Cindy Bruna). Pero tras convivir un poco más con ella, prefiere guardar silencio y seguir conociéndola porque “no se parece a las otras mujeres con las que ha salido”.

Tras las declaraciones de Camara, su agente Camille insiste en buscar una novia falsa y le presenta a una actriz novata llamada Adeline Blaz, quien está encantada con el trabajo. Luego de salir a tomar un café y asistir a una fiesta juntos, Abel le informa que no existe ningún casting, así que Adeline lo convence de divertirse. Después de una alocada noche, Abel recibe un mensaje de Marion.

Marion no estaba segura de salir con un actor famoso, pero su hermana y abogada Estelle la convence de darle otra oportunidad al amor. Cuando Antoine cumple su amenaza y desaloja a Marion, Abel le ofrece un lugar en su departamento y así empieza su historia de amor.

A pesar de sus diferencias, los protagonistas de “French Lover” tienen una hermosa relación secreta por un tiempo. No obstante, las complicaciones empiezan cuando deciden hacerla pública. La comida con los padres de Marion resulta excelente, pero la alfombra roja y la fiesta de la nueva película de Abel no tienen el mismo resultado. Durante la noche, Marion conoce a Adeline y se entera de que el actor buscaba a una novia falsa.

Abel Camara (Omar Sy) y Marion (Sara Giraudeau) viven un hermoso romance en la película francesa "French Lover" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FRENCH LOVER”?

¿Qué pasó con Abel y Marion?

Marion se siente engañada y decide marcharse, pero la agente de Abel la convence de quedarse al explicarle que el plan de la novia falsa era de ella y que Camara está realmente enamorado. En ese momento, aparece Abel emocionado porque consiguió un papel en la película que quería y le asegura que su buena suerte es gracias a Marion, quien decide olvidar el conflicto.

Cuando Abel se entera de que no tiene el protagónico y que se lo dieron a su Lena, enfurece, pero Marion lo ayuda a tranquilizarse. Durante el rodaje de la nueva película, la prensa especula sobre la reconciliación de Abel y su ex, y critican la apariencia de Marion, quien empieza a sentirse afectada por los comentarios negativos.

Luego de que Abel pierde a su perra Claudine, se besa con su ex el rodaje y cancela un viaje sorpresa por enfocarse en su carrera, Marion decide expresar cómo se siente. La conversación se convierte en una pelea y la relación se termina. Mientras Abel sigue con su carrera sin poder olvidar a Marion, ella prefiere enfocarse en cumplir sus metas, como abrir su Food Truck.

Abel intenta comunicarse con Marion, pero no lo consigue. La busca en su departamento, pero ella se esconde. Aunque ha sido nominado a unos importantes premios, no se siente feliz, así que la noche de la premiación, abandona la gala y busca a Marion, a quien ayuda con su negocio. Tras una sincera conversación, ella lo convence de volver a la premiación y llegan justo a tiempo para recibir su premio.

Al final de “French Lover”, Abel agradece a su agente Camille, su mejor amigo Sami y a Marion, quien lo espera afuera. Tras su discurso, Camara sale corriendo del lugar y besa a Marion. El romance supera a la fama.

Marion (Sara Giraudeau) y Abel Camara (Omar Sy) retoman su romance al final de la película francesa "French Lover" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “FRENCH LOVER”?

“French Lover” está disponible en Netflix desde el 25 de septiembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película francesa solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

Si te gustó esta nota sobre “French Lover”, te puede interesar más contenido de series y películas de Netflix que puedes encontrar en Mag:

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí