CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de superar todos los juegos de cartas y regresar al mundo real, Arisu Ryōhei (Kento Yamazaki) y Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya) están casados y llevan una vida feliz en la tercera temporada de “Alice in Borderland”. Sein embargo, debido a un recuerdo que la atormenta, Usagi decide volver a Tierras Fronterizas, así que Alice se ve obligado a seguirla y traerla de regreso. Para lograrlo debe superar pruebas aún más extremas y sanguinarias que las anteriores. Entonces, ¿qué pasó con los protagonistas de la serie japonesa de Netflix basada en el manga de Haro Aso?

Aunque los recuerdos de Borderland solo aparecen en sueños y alucinaciones, hay algo que perturba a Usagi: el suicidio de su padre. Tras hablar con Ryuiji Matsuyama, un psicopatólogo interesado en las experiencias cercanas a la muerte, se convence de que puede encontrar respuestas en Tierras Fronterizas. Ryuiji se aprovecha de esto para llegar a ese mundo.

Cuando Alice descubre que su esposa está en coma busca la manera de ayudarla. Aunque no recuerda a Rizuna Ann (Ayaka Miyoshi), recurre a ella porque le habló de Borderland. Ella le suministra una droga que detiene su corazón por unos minutos y le desea suerte. De regreso en ese mundo, Arisu recupera algunos recuerdos y supera la primera prueba, que implica flechas de fuego.

Arisu Ryōhei (Kento Yamazaki) y el nuevo grupo de jugadores en la tercera temporada de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “ALICE IN BORDERLAND”?

Debido a que el protagonista de “Alice in Borderland” ayuda a sobrevivir a varios jugadores, se unen a él en la siguiente ronda. El siguiente juego de cartas incluye zombis, curas y pistolas. Arisu tiene una estrategia para que su grupo sobreviva, pero necesita hacer alianzas con otros jugadores, así conoce a Rei Murikage, una arriesgada joven que tiene un as bajo la manga.

Cuando los jugadores se dejan llevar por el egoísmo humano, Arisu cambia de estrategia y consigue mantener a su equipo con vida, con algunas adiciones como Rei y Kazuya. En tanto, Usagi y Ryuji enfrentan una implacable lluvia de láseres, y los sobrevivientes deben subir a un tren en que deben adivinar si el gas que se suelta en cada vagón es tóxico o no.

Las cosas se complican para el grupo de Usagi y Ryuji, así que deben saltar a otro tren para sobrevivir. Tras conseguirlo, se cruzan con el tren en el que viajan Alice y su equipo, quienes se enfrentan a un choque inminente. Alice queda gravemente herido, pero uno de sus aliados lo ayuda a recuperarse.

En la siguiente prueba, ambos grupos enfrentan otro juego mortal y pierden a varios miembros. Los que sobreviven llegan a la etapa final. Arisu y Usagi lo logran, así que finalmente se reencuentran. En ese momento, Alice le revela a su esposa que está embarazada. Esto les da una motivación para seguir ganar y volver al mundo real.

Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya) y Arisu Ryōhei (Kento Yamazaki) en la tercera temporada de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “ALICE IN BORDERLAND”?

¿Quién está detrás de todo?

Al final de la segunda temporada, Sunato Banda (Hayato Isomura) y Yaba Oki (Katsuya Maiguma) decidieron convertirse en ciudadanos de Borderland, así que ellos continúan con los juegos. Aunque están conformes con su elección, Banda busca hacer más interesantes los juegos y para eso necesita a Arisu, el que considera el mejor jugador.

Para traerlo de vuelta a su mundo, contacta a Ryuiji Matsuyama y lo manipula para secuestrar a Usagi. Ryuiji está obsesionado con el más allá desde que una de sus estudiantes murió intentando probar una de sus teorías. Tras llegar a Borderland, Matsuyama se mantiene cerca de Usagi y sigue las indicaciones de Banda, pero duda cuando le pide asesinar a la mujer embarazada.

La última prueba implica visiones de varios futuros posibles, así que la estrategia de Alice que para que todos sobrevivan empieza a fallar cuando cada jugador se comporta de manera egoísta. Además, Ryuiji se encarga de manipular a los jugadores para que no sigan las indicaciones de Arisu.

¿Qué pasó con Alice y Usagi?

Debido a las decisiones que tomaron, la situación se complica para los jugadores. Arisu busca la manera de salvar a todos. Aunque lo logra, él debe quedarse atrás. Pero eso no asegura la supervivencia de su esposa, ya que los que ganaron gracias a su sacrificio se enfrentan a un terremoto y a una muerte inminente. Cuando Banda le ofrece ser un ciudadano, Alice lo rechaza e intenta rescatar a Usagi.

Mientras Arisu lucha por recuperar a su esposa, Banda visita el mundo real para asesinar a Alice. Ann lo impide, pero Banda no se da por vencido, así que el Vigilante debe intervenir. Tras vencer al Vigilante en otro juego de cartas, rescata a su esposa y su bebé del vórtice de la muerte. En tanto, Ryuiji Matsuyama se deja arrastrar por la muerte.

El protagonista de “Alice in Borderland” regresa al mundo real y se reencuentra con Usagi, quien superó el trauma de la muerte de su padre. La pareja retoma su vida y busca un nombre para su bebé. Al final de la temporada 3, se muestra a los sobrevivientes en el mundo real. Shuntarō Chishiya (Nijirō Murakami) y Hikari Kuina (Aya Asahina) también aparecen.

La tercera temporada cierra con una pista sobre el futuro de la serie de Netflix. La historia se traslada a Nueva York, Estados Unidos, donde una camarera llamada Alice atiende a unos clientes mientras los noticieros informan sobre el aumento de la actividad sísmica en varias partes del mundo. ¿Significa que habrá una serie derivada?

Arisu Ryōhei (Kento Yamazaki) y Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya) regresan al mundo real al final la temporada 3 de "Alice in Borderland" y escogen el nombre de su bebé (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “ALICE IN BORDERLAND”?

La tercera temporada de “Alice in Borderland” está disponible en Netflix desde el 25 de septiembre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie japonesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

