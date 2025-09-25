Si te gustan las películas de acción coreanas llenas de estilo, personajes con mucha personalidad y tramas que giran en torno al mundo oscuro de los asesinos a sueldo, entonces te recomiendo que le prestes atención a “Mantis”. Esta nueva propuesta de Netflix promete no solo adrenalina y escenas visualmente potentes, sino también un triángulo de personajes que se roban la pantalla con sus ambiciones y conflictos.

A veces uno navega por el catálogo de Netflix sin saber bien qué ver, pero “Mantis” destaca desde el primer vistazo por su estética y su elenco. Además, es parte del mismo universo narrativo que “Kill Boksoon” (2023), lo cual ya es un buen indicio de lo que podemos esperar: una historia intensa, con mucho ritmo y una competencia feroz entre asesinos profesionales.

¿DE QUÉ TRATA MANTIS?

La historia gira en torno a Han-ul, interpretado por Im Si-wan, un asesino de élite que regresa al ruedo tras un largo tiempo fuera. Se hace llamar “Mantis” y al volver se encuentra con que su antigua organización, MK Entertainment, está en crisis total. Aprovechando el caos, decide formar su propia empresa de asesinos: la “Mantis Company”.

Lo interesante es que no lo hace solo. Se une a su antigua compañera y rival de entrenamiento, Jae-yi, un personaje interpretado por Park Gyu-young. La dinámica entre ellos es muy tensa desde el principio: hay admiración mutua, pero también desconfianza y competencia. Ambos actores ya habían compartido pantalla en “Squid Game”, y ahora su química vuelve a brillar en un contexto mucho más violento y estratégico.

Pero no todo es tan simple. Al dúo protagonista se suma Dok-go, interpretado por Jo Woo-jin, un asesino legendario que también fue mentor de Han-ul. Él reaparece con un objetivo claro: recuperar el control de MK Entertainment. Esto desata una guerra de poder entre los tres personajes, donde las alianzas cambian constantemente y nadie sabe en quién confiar.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN EL REPARTO?

El elenco principal de “Mantis” está formado por nombres muy reconocidos dentro del cine y las series coreanas. Te dejo una lista con los personajes clave y quién los interpreta:

Im Si-wan como Han-ul: El protagonista. También conocido como “Mantis”, es un asesino élite que vuelve del retiro para formar su propia organización en medio del caos.

Park Gyu-young como Jae-yi: Excompañera y rival de Han-ul. Su ambición, inteligencia y fuerza la convierten en una figura clave, aunque su lealtad está constantemente en juego.

Jo Woo-jin como Dok-go: Mentor de Han-ul y leyenda del mundo de los asesinos. Regresa para recuperar el control de MK Entertainment y no se detendrá ante nada.

Choi Hyun-wook como Benjamin: Un empresario del mundo gamer que ve potencial en Jae-yi y pone en duda su vínculo con Han-ul. Su influencia complica aún más la historia.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER MANTIS?

Mantis se estrena el 26 de septiembre de 2025, y estará disponible exclusivamente en Netflix. Como suele pasar con los lanzamientos de la plataforma, estará habilitada en todo el mundo desde ese día.

La película ya está incluida en la sección de próximos estrenos dentro de la app, por lo que se puede agregar a tu lista desde ahora para que te llegue la notificación cuando esté disponible.

