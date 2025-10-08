Aunque sin duda, las series coreanas han invadido Netflix, las producciones turcas no se quedan atrás. Después del drama “Un hombre abandonado” y la comedia “Platónico”, la plataforma de streaming de la N roja presenta “Amor y riqueza” (“Old Money” en inglés y “Enfes Bir Aksam” en su idioma original), drama romántico que sigue el enfrentamiento entre Osman (Engin Akyürek), un hombre que surge de la nada al poder, y Nihal (Asli Enver), heredera de una familia de marineros. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto?

La serie dirigida creada, dirigida y escrita por Meriç Acemi empieza cuando la opulenta vida de Nihal se ve amenazada por la aparición de un magnate, que ha labrado su fortuna por mérito propio y gracias a su buen ojo para los negocios. La llegada de Osman alborota a toda la élite de Estambul. En medio de su enfrentamiento, ambos descubrirán que el amor también puede ser un juego de poder.

“Amor y riqueza”, que también cuenta con la dirección de Uluç Bayraktar, tiene como protagonistas a Engin Akyürek y Asli Enver. Mientras que Dolunay Soysert, Ismail Demirci, Selin Sekerci, Sedef Avci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Armagan Oguz, Zeynep Oymak, Nur Efsan Durmus y Ahmet Utlu completan el elenco.

Nihal (Asli Enver) y Osmal (Engin Akyürek) se enfrentan en la serie turca "Amor y riqueza", pero su rivalidad se convierte en amor (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “AMOR Y RIQUEZA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Amor y riqueza”, “para ganar, hay que cambiar las reglas del juego. Por un lado está Osman, que ha conseguido hacer una fortuna de la nada gracias a decisiones atrevidas. Por el otro, Nihal, representante de una familia adinerada y experta en diplomacia. Esta es la historia de la lucha entre el viejo y el nuevo dinero, el choque entre poder y mente, y la pasión entre dos almas dominantes.”

Por lo que he visto en el tráiler, la batalla entre adinerados con abolengo y nuevos ricos empieza con la llegada de Osman, quien parece decidido a destruir el imperio de la familia de Nihal. ¿Por qué? ¿El amor lo hará desistir de su objetivo?

¿CÓMO VER “AMOR Y RIQUEZA”?

“Amor y riqueza” se estrenará el viernes 10 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie turca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “OLD MONEY”

ACTORES Y PERSONAJES DE “AMOR Y RIQUEZA”

Engin Akyürek como Osmal

Asli Enver como Nihal

Dolunay Soysert

Ismail Demirci

Selin Sekerci

Sedef Avci

Serkan Altunorak

Taro Emir Tekin

Armagan Oguz

Zeynep Oymak

Nur Efsan Durmus como Sinem

Ahmet Utlu

Taro Emir Tekin, Dolunay Soysert y Ismail Demirci en una escena de la serie turca "Amor y riqueza" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “AMOR Y RIQUEZA”?

La cantidad de episodios de la primera temporada de “Old Money”, producida por la compañía TIMS & B Productions, aún no se ha confirmado.

