Aunque sin duda, las series coreanas han invadido Netflix, las producciones turcas no se quedan atrás. Después del drama “Un hombre abandonado” y la comedia “Platónico”, la plataforma de streaming de la N roja presenta “Amor y riqueza” (“Old Money” en inglés y “Enfes Bir Aksam” en su idioma original), drama romántico que sigue el enfrentamiento entre Osman (Engin Akyürek), un hombre que surge de la nada al poder, y Nihal (Asli Enver), heredera de una familia de marineros. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto?
La serie dirigida creada, dirigida y escrita por Meriç Acemi empieza cuando la opulenta vida de Nihal se ve amenazada por la aparición de un magnate, que ha labrado su fortuna por mérito propio y gracias a su buen ojo para los negocios. La llegada de Osman alborota a toda la élite de Estambul. En medio de su enfrentamiento, ambos descubrirán que el amor también puede ser un juego de poder.
“Amor y riqueza”, que también cuenta con la dirección de Uluç Bayraktar, tiene como protagonistas a Engin Akyürek y Asli Enver. Mientras que Dolunay Soysert, Ismail Demirci, Selin Sekerci, Sedef Avci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Armagan Oguz, Zeynep Oymak, Nur Efsan Durmus y Ahmet Utlu completan el elenco.
¿DE QUÉ TRATA “AMOR Y RIQUEZA”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Amor y riqueza”, “para ganar, hay que cambiar las reglas del juego. Por un lado está Osman, que ha conseguido hacer una fortuna de la nada gracias a decisiones atrevidas. Por el otro, Nihal, representante de una familia adinerada y experta en diplomacia. Esta es la historia de la lucha entre el viejo y el nuevo dinero, el choque entre poder y mente, y la pasión entre dos almas dominantes.”
Por lo que he visto en el tráiler, la batalla entre adinerados con abolengo y nuevos ricos empieza con la llegada de Osman, quien parece decidido a destruir el imperio de la familia de Nihal. ¿Por qué? ¿El amor lo hará desistir de su objetivo?
¿CÓMO VER “AMOR Y RIQUEZA”?
“Amor y riqueza” se estrenará el viernes 10 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie turca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.
TRÁILER DE “OLD MONEY”
ACTORES Y PERSONAJES DE “AMOR Y RIQUEZA”
- Engin Akyürek como Osmal
- Asli Enver como Nihal
- Dolunay Soysert
- Ismail Demirci
- Selin Sekerci
- Sedef Avci
- Serkan Altunorak
- Taro Emir Tekin
- Armagan Oguz
- Zeynep Oymak
- Nur Efsan Durmus como Sinem
- Ahmet Utlu
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “AMOR Y RIQUEZA”?
La cantidad de episodios de la primera temporada de “Old Money”, producida por la compañía TIMS & B Productions, aún no se ha confirmado.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí