CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Inspirada en el libro “The Pink Marine” de Greg Cope White, “Reclutas” (“Boots” en su idioma original) es una serie de Netflix que ofrece una versión irreverente y poco convencional de las historias sobre el paso a la edad adulta. El drama ambientado en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1990, cuando el ejército todavía no admitía a personas homosexuales, narra la historia de Cameron Cope (Miles Heizer), un joven que cansado del hostigamiento en la escuela, decir unirse a la milicia tras graduarse para encontrarse un sentido a su vida.

Aunque tiene miedo, la compañía de su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh), hijo de un estricto marine condecorado, le da el valor que necesita. Sin embargo, pronto descubre que el exigente entrenamiento militar podría ser demasiado para él. A los pocos minutos de llegar al que será su hogar por las siguientes semanas, se arrepiente, pero ya es tarde para desistir. Debe seguir adelante.

Después de un incidente con un entrenador racista, el sargento Robert “Bobby” Sullivan (Max Parker) toma su lugar. Se trata de un marine de élite que ha sido condecorado por su valor en numerosas misiones secretas, pero al igual que Cameron esconde un secreto. De hecho, Sullivan se siente identificado con Cope, así que decide presionarlo para que lleve al límite sus capacidades.

Ray McAffey (Liam Oh) promete ayudar a Cameron Cope (Miles Heizer) durante su tiempo en el pelotón en la serie "Reclutas", pero no resulta sencillo (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “RECLUTAS”?

Mientras el protagonista de “Reclutas” cuenta con el apoyo de Ray. Cody Bowman (Brandon Tyler Moore) considera a su hermano gemelo John (Blake Burt) un lastre con el que debe cargar y se niega a ayudarlo. Ambos han sido víctimas de los maltratos de su padre, quien también es un militar condecorado. Mientras Cody era presionado para ser cada vez mejor, John era menospreciado por su apariencia.

Aunque Cameron es el personaje principal y el eje central de la historia, cada uno de los “Reclutas” del pelotón 2032 lidia con varios problemas. Incluso Ray se enfrenta a la sombra de su exigente padre. Desde pequeño el militar ha tenido grandes expectativas de su hijo, por eso, cuando Ray no sabe gestionar el fracaso. Algo con lo Cameron intenta ayudarlo

Cuando John se lastima durante una prueba física, es retirado y Santos Santos (Rico Paris), quien repite en entrenamiento por tercera vez debido a una lesión en la rodilla, ocupa su camarote. En tanto, Sullivan se da cuenta de lo que significa Ray para Cameron, así que los pone uno en contra del otro. Aunque se pelean, su amistad es más fuerte.

Por otro lado, la madre de Cameron, Barbara Cope (Vera Farmiga), finalmente se da cuenta de la ausencia de su hijo. Busca al reclutador y tras reclamarle se acuesta con él. Luego asiste a un grupo de madres con hijos en la milicia. Debido a un error, ellas creen que el hijo de Barbara está muerto y ella no lo desmiente porque le ayuda a vender sus productos de maquillaje.

Con cada entrenamiento y pruebas, los “Reclutas” superan sus miedos y se convierten en una mejor versión de ellos. También empiezan a formar lazos de amistad que les ayudan a resistir hasta encontrar su lugar en el mundo. Sin embargo, también lidian con dolorosas pérdidas, como la muerte de Eduardo Ochoa (Jonathan Nieves), quien pudo convertirse en un excelente francotirador.

El sargento Robert "Bobby" Sullivan (Max Parker) esconde un secreto en la comedia dramática "Reclutas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “RECLUTAS”?

¿Cuál es el secreto de Sullivan?

El sargento Sullivan es implacable con Cameron porque se ve reflejado en él y quiere prepararlo para todo lo que debe enfrentar en su sistema homofóbico. Eventualmente, Cope lo comprende y empieza a admirarlo. De hecho, se esfuerza por demostrar que pertenece a ese lugar aunque todos digan lo contrario. Sin embargo, empieza a dudar cuando Joshua Jones (Jack Kay), quien también es gay, se une al pelotón.

Sullivan considera renunciar a la milicia cuando el NCIS revisa sus archivos y lo cita a un interrogatorio por el caso de un compañero marine. El sargento niega conocer o tener una relación con el general Wilkinson, pero un tatuaje lo delata. La capitana Denise Fajardo (Ana Ayora) le ofrece su respaldo, pero él lidia con la culpa porque tenía una relación con Wilkinson y lo expuso por cubrir la apariencia con su mejor amigo.

¿Qué pasó con el pelotón 2032?

Comienza el entrenamiento de combate, y Sullivan le ofrece a Jones una baja médica a cambio de provocar a Cameron. Lo consigue y saca lo peor de Cop, pero el sargento no cumple su promesa y Jones toma una decisión radical: escapar la prueba de fuego. Sullivan se ofrece a buscarlo antes de que muera en el pantano. Cameron lo sigue, y Ray, a su mejor amigo.

Cuando Sullivan informa de la presencia de Cameron y Ray en el pantano, la capitana Fajardo le ordena traerlos de regreso, ya que lo dejó fuera de misión por agredir a un civil en un bar y dejarlo en coma. El sargento se subleva y Cameron se niega a regresa, no obstante, le dice a su mejor amigo que vuelva a la prueba y no se preocupe por él, porque él puede solo, ya no tiene que cuidarlo.

Ray regresa con el pelotón 2032, que está agotado, pero siguen adelante. Cody colapsa debido a la muerte de su padre. La lesión en la rodilla de Santos le impide seguir, pero sus compañeros lo apoyan. Juntos consiguen llegar a la meta y convertirse en Marines.

¿Qué pasó con Cameron y Sullivan?

Sullivan y Cameron encuentran a Jones. Mientras Sullivan escapa de los Marines porque no puede lidiar con su secreto, Cope regresa con Jones sobre sus hombres. Tras poner a salvo a su compañero, solicita continuar con la prueba y se reúne con el resto de su pelotón en la meta.

No obstante, sus esfuerzos parecen ser en vano cuando su madre se presenta y revela que mintió sobre la edad de su hijo, así que Carmeron es menor de edad. Cope tiene la oportunidad de volver a casa y escapar del futuro similar al de Sullivan. Sin embargo, decide seguir con los Marines y le pide a Barbara que firme la autorización.

Durante una celebración en el bar, Cameron y el resto del pelotón 2032 escuchan una entrevista televisiva del Secretario de Defensa, quien anuncia que planea desplegar tropas estadounidenses en Oriente Medio para lo que se convertirá en la Guerra de Irak, así que probablemente los marines tendrán que ir al campo de batalla.

Cameron Cope (Miles Heizer) decide quedarse con los Marines al final de la serie "Reclutas" ¿Qué sigue para él? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “RECLUTAS”?

“Reclutas” está disponible en Netflix desde el 9 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva comedia dramática solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí