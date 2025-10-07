“Reclutas” (en su idioma original: “Boots”) es la serie que llega a Netflix como una interesante propuesta para aquellos en busca de una tragicomedia—irreverente y conmovedora—sobre el crecimiento personal en un entorno inesperado. Así, ¿te gustaría saber exactamente de qué trata y cómo puedes verla? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la producción se compone de 8 episodios en total, los cuales se inspiran en las memorias “The Pink Marine” de Greg Cope White, exsargento del Cuerpo de Marines que se alistó al ejército en 1979... mientras ocultaba su sexualidad.

Además, cuenta con Andy Parker como creador y coshowrunner, Jennifer Cecil como showrunner y Norman Lear como productor ejecutivo (en uno de sus últimos proyectos antes de su fallecimiento).

¿DE QUÉ TRATA “RECLUTAS”?

“Reclutas” narra la historia de Cameron Cope (Miles Heizer), un adolescente gay víctima de acoso escolar que vive en un hogar caótico con su madre narcisista (Vera Farmiga).

Así, en un acto impulsivo, él decide alistarse en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos junto a su mejor amigo heterosexual Ray McAffey (Liam Oh), hijo de un respetado marine.

Cabe resaltar que la serie está ambientada en 1990, una época en la que ser homosexual en el ejército podía significar prisión o consecuencias aún peores.

En esas circunstancias, la trama explora cómo estos dos amigos enfrentan el brutal campo de entrenamiento militar, donde deben evitar minas terrestres—literales y metafóricas—mientras descubren vínculos inesperados con su pelotón.

MIRA EL TRÁILER DE “RECLUTAS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “RECLUTAS”?

El elenco principal de la serie de Netflix incluye a Miles Heizer como Cameron Cope, el protagonista que busca demostrar su valía en el ejército a pesar de los riesgos. A él lo acompañan:

Vera Farmiga como Barbara Cope , la madre impredecible y narcisista de Cameron

, la madre impredecible y narcisista de Cameron Liam Oh como Ray McAffey , el mejor amigo de Cameron

, el mejor amigo de Cameron Max Parker como el Sargento Robert “Bobby” Sullivan , un marine de élite condecorado que lucha por mantener oculto su propio secreto

, un marine de élite condecorado que lucha por mantener oculto su propio secreto Cedrick Cooper como el Sargento McKinnon

Ana Ayora como la Capitana Fajardo

Angus O’Brien como Hicks

Dominic Goodman como Nash

Kieron Moore como Slovacek

Nicholas Logan como el Sargento Howitt

¿CÓMO VER “RECLUTAS”?

“Reclutas” se estrena el jueves 9 de octubre del 2025 exclusivamente en Netflix. Por lo tanto, para acceder a la serie, tan solo necesitas contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

El póster de "Reclutas", serie inspirada en el libro "The Pink Marine" de Greg Cope White (Foto: Netflix)

